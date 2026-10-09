L’application Canal+ fait peau neuve avec 4 nouveautés majeures

Canal+ a réalisé une grande refonte de son application. Carrousel dynamique, recherche en langage naturel, fil de vidéos verticales… On fait le point sur les nouveautés annoncées par la chaîne cryptée.

De grandes manœuvres sont en cours sur l’application Canal+. En parallèle du lancement de Sport+, sa nouvelle plateforme gratuite dédiée au sport, le groupe audiovisuel a annoncé plusieurs changements notables pour son app. En l’occurrence, la page d’accueil dispose désormais d’un “Feed” qui met la vidéo à l’honneur. Les vignettes fixes s’effacent au profit d’un carrousel dynamique diffusant bandes-annonces et extraits.

L’idée est d’aider les abonnés à se faire rapidement une idée de ce qui les attend. Le nouveau carrousel est d’ores est déjà en cours de déploiement sur l’app :

🟢 Le nouveau carrousel et la recherche améliorée via IA semblent en cours de déploiement sur l'App CANAL+. pic.twitter.com/PRiQGZwj63 — 📌 Anaël (@anael_tw) October 7, 2026

Canal+ lance également “Scroll”, un lecteur vidéo vertical façon réseaux sociaux. Au menu : des exclusivités, des séquences sportives marquantes, des extraits de séries mais aussi des scènes cultes de films et des passages d’émissions. L’objectif est d’appâter les usagers avec des vidéos courtes pour les inciter à visionner les programmes dans leur intégralité.

Contrairement au fil vertical de Netflix dédié exclusivement à son app mobile, le “Scroll” de Canal+ est disponible aussi bien sur smartphone que sur TV.

Recherche intelligente, vidéos courtes… Canal+ refond son application

Par ailleurs, le moteur de recherche devient plus intelligent grâce aux modèles IA d’OpenAI. Il est désormais capable de comprendre les requêtes formulées avec vos propres mots afin de vous orienter vers les contenus appropriés disponibles dans le catalogue :

“Qu’un abonné saisisse dans la barre de recherche ‘j’aimerais une comédie romantique réconfortante’ comme BRIDGET JONES : MAD ABOUT THE BOY, ‘une série historique épique’ comme KING & CONQUEROR ou encore ‘quelque chose de léger, drôle et divertissant à regarder’ comme LOUPS GAROUS, l’App CANAL+ sera en mesure de proposer une recommandation de contenu précise et pertinente“, explique la chaîne.

Enfin, les utilisateurs peuvent désormais accéder à des calendriers sportifs enrichis, qui recensent les compétitions sur une période allant de J-7 à J+10. Ils affichent les scores en direct, les statistiques, les classements et les prochains rendez-vous. Un mode “anti-spoil” permet même de cacher les résultats pour regarder une rencontre sportive en différé sans risquer de se faire divulgâcher le résultat sur l’app.