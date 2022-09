Le Brésil interdit à Apple de vendre les iPhone 12 et 13 sans chargeur

Au Brésil, Apple a désormais l’interdiction de vendre les iPhone 12 et 13 s’il n’y a pas de chargeur inclus dans la boîte. Apple a aussi écopé d’une amende de plus de 2 millions d’euros pour la vente d’appareils incomplets.

Dans une démarche de protection environnementale pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2030, Apple a retiré les chargeurs de toutes ses boîtes d’iPhone depuis 2020. La firme de Cupertino économiserait ainsi des centaines de milliers de tonnes de métal. Elle profite aussi d’une meilleure efficacité dans les transports. Son raisonnement derrière cette décision était que les utilisateurs ont déjà une panoplie de chargeurs à domicile. Néanmoins, le Brésil n’est pas du même avis.

Des iPhone 12 – Crédit : Daniel Romero / Unsplash

Le gouvernement brésilien vient d’infliger une amende d’environ 2,36 millions d’euros à Apple pour avoir expédié des appareils incomplets. Désormais, le Brésil interdit aussi à Apple de vendre les iPhone sans chargeur inclus dans la boîte. Cela concerne donc directement les iPhone 12 et 13 qui sont actuellement vendus sans chargeur.

La vente d’iPhone sans chargeur est une « pratique discriminatoire », selon le gouvernement brésilien

Après avoir lancé l’iPhone 12 en 2020 qui était expédié sans chargeur, Apple a aussi retiré l’adaptateur des boîtes des iPhone 11, SE (2020) et XR la même année. Selon le gouvernement brésilien, l’absence de chargeur est une « pratique discriminatoire délibérée à l’encontre des consommateurs ». Le chargeur étant un élément essentiel de l’iPhone, le Brésil estime qu’Apple vend des produits incomplets.

Les autorités brésiliennes affirment qu’il n’y a aucune preuve que vendre les iPhone sans chargeur offre une quelconque protection environnementale. Apple compte évidemment faire appel et trouver un terrain d’entente avec le Brésil. La firme va travailler avec l’agence brésilienne de protection des consommateurs (SENACON) pour « résoudre leurs préoccupations ». Selon elle, « nous avons déjà remporté plusieurs décisions de justice au Brésil à ce sujet et nous sommes convaincus que nos clients connaissent les différentes options de recharge et de connexion de leurs appareils ».

L’interdiction de vente sans chargeur des iPhone 12 et 13 au Brésil concernera aussi l’iPhone 14 si le gouvernement brésilien ne change pas d’avis d’ici son lancement. Pour rappel, l’iPhone 14 sera présenté plus tard aujourd’hui et nous vous avons préparé un récapitulatif de tout ce que l’on sait jusqu’à présent.

Source : Gizmodo