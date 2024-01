Soldes Boulanger hiver 2024 : les offres immanquables

Du 10 janvier au 6 février, Boulanger participe aux soldes d’hiver 2024 à l’instar de beaucoup d’autres enseignes. Pour l’occasion, il est possible de faire de bonnes affaires sur les smartphones, ordinateurs portables, TV, ainsi que sur divers autres appareils high-tech grâce aux nombreux bons plans en vigueur pendant l’événement. Découvrez sans plus attendre, les offres qui ont le plus retenu notre attention.

Les meilleures offres high-tech Boulanger des soldes d’hiver 2024

Smartphones et tablettes

Téléviseurs

Audio

PC et Gaming

Divers

TV LG OLED55C3 à 1290 €, au lieu de 1790 €

Le téléviseur LG OLED55C3 est probablement le meilleur modèle du fabricant. Sur Boulanger, pour les soldes d’hiver, il profite d’une superbe remise de 500 euros. En bref, c’est le moment de faire une bonne affaire. Dans tous les cas, nous sommes ici sur une TV avec une dalle OLED EX de 55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce produit est compatible HDR10, HLG et Dolby Vision IQ et supporte les formats VRR, G-Sync et Free Sync.

Sinon, on retrouve le très bon écosystème WebOS 23. Pour la partie son, il dispose de deux haut-parleurs de 10 watts et d’un caisson de 20 watts. Le tout offre un bon résultat, mais cela ne vaut pas non plus une barre de son. Ensuite, c’est un téléviseur adapté au gaming grâce à ses 4 ports HDMI 2.1. Pour finir, il fonctionne avec les assistants vocaux Google, Amazon et chose encore assez rare, il est compatible Air Play 2

Samsung Galaxy S23 (128 Go) à 699 €, au lieu de 799 €

Pour les soldes d’hiver, Boulanger propose 100 euros de réduction sur le Galaxy S23. De plus, cela permet de faire descendre son prix au niveau du Galaxy S23 FE. Pour la partie technique, on trouve sur ce modèle une dalle Amoled de 6,1 pouces rafraîchie à 120 Hz. Sinon, on retrouve le fameux SoC Snapdragon 8 Gen 2 couplé à 8 Go de ram. Si vous êtes un adepte du gaming sur smartphone, vous pourrez aisément faire tourner les jeux les plus gourmands. Ensuite, il embarque une batterie de 3900 mAh qui va assurer une solide autonomie. Dernier point, son module photo est à l’aise de jour comme de nuit. Cependant il n’est pas non plus au niveau de ses aînés, comme le Galaxy S23 Ultra.

Casque Bose QC Special Edition à 199 €, au lieu de 269 €

Bose a toujours été une marque très réputée dans le domaine audio. Pour les soldes, il est possible de trouver le casque Bluetooth QC Special Edition au prix de 199 €. Bien évidemment, ce modèle embarque la technologie de réduction de bruit active. Mais dans tous les cas, la qualité audio est tout simplement excellente. Sinon, il englobe parfaitement bien les oreilles pour offrir un bon confort. Il reste confortable même lors de longues sessions d’écoute.

D’autre part, le fabricant annonce une autonomie de 22 heures avec la fonction ANC activée. D’autre part, il dispose d’une charge rapide capable de rendre 3 heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge. En résumé, si vous cherchez un casque sans fil de qualité pour les soldes, difficile de résister à ce produit Bose.

Les autres offres à découvrir pour les soldes d’hiver

Vous souhaitez aller plus loin ? On vous propose dans ce cas de découvrir nos autres sélections des meilleures offres pour les soldes d’hiver. Nous avons réuni les meilleurs bons plans disponibles par catégories de produits, ainsi que par enseignes, afin de vous permettre de trouver plus facilement la bonne affaire.

Les meilleurs bons plans par boutiques

Les meilleurs bons plans par catégories de produit