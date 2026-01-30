Les Mii reviennent : découvrez Tomodachi Life sur Switch et Switch 2

Nintendo poursuit son planning de sorties pour 2026 avec un mélange de nouveautés et de retours attendus.

Crédit : Nintendo

Nintendo prépare le retour des communautés Mii avec Tomodachi Life

Après Mario Tennis Fever en février et Pokémon Pokopia en mars, les joueurs attendent toujours une date pour Yoshi and the Mysterious Book. En parallèle, l’entreprise n’oublie pas les possesseurs de la première Switch. Tomodachi Life : Une vie de rêve sortira le 16 avril 2026, comme annoncé à la fin du dernier Nintendo Direct.

Tomodachi Life, entre nostalgie et nouveautés sociales

Héritiers de l’époque Wii, les Mii continuent de faire partie de l’univers Nintendo et prennent vie dans ce nouvel opus. Sur l’île de Tomodachi Life, vos avatars évolueront en communauté, interagiront et noueront des liens grâce à une voix synthétique personnalisable. La création de personnage reste au cœur de l’expérience. Vous pourrez paramétrer l’apparence, la voix et la personnalité de votre Mii pour qu’il reflète au mieux vos envies.

Les interactions sociales sont au centre du gameplay. Il faudra encourager les habitants à entamer des conversations, les rapprocher et faciliter les rencontres afin que des amitiés ou des histoires d’amour se créent autour d’intérêts communs. Même lorsque vous n’êtes pas en train de jouer, les Mii continuent de vivre leur vie sur l’île en temps réel, ajoutant une dimension vivante et dynamique à l’expérience.

Pour ceux qui n’ont pas pu suivre le Nintendo Direct et craignent de manquer les aventures des habitants de l’île, Nintendo a publié un communiqué de presse résumant toutes les nouveautés et fonctionnalités principales du jeu. Les interactions, les événements imprévus et la progression des personnages sont détaillés pour permettre à chacun de saisir l’essence du titre avant sa sortie.

Il est utile de rappeler que le jeu Tomodachi Life : Une vie de rêve a été conçu pour la Switch originale, mais il sera entièrement compatible avec la Switch 2.

