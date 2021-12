Le fabricant de l’AK-47 est accusé d’avoir volé le design d’une arme d’un jeu vidéo

Les jeux vidéo se sont toujours inspirés des armes du monde réel pour renforcer l’immersion des joueurs. Néanmoins, le cas contraire est plutôt rare. Ce n’est pas tous les jours qu’une arme d’un jeu vidéo soit reproduite en vrai. C’est en tout cas ce qu’affirme le développeur Ward B.

Le fusil à pompe MP-155 Ultima – Crédit : Kalashnikov Concern

Ce studio indépendant est composé d’une quarantaine de développeurs dont certains ont travaillé sur Overwatch, Destiny, Halo et Call of Duty. Il travaille depuis 2019 sur son premier jeu, Oceanic. Il s’agit d’un FPS de science-fiction. Depuis le début du développement, Ward B a toujours mis l’accent sur l’arsenal particulièrement développé du jeu. Il partage régulièrement avec la communauté des rendus extrêmement précis et complexes des armes créées pour le jeu.

Ward B a été contacté pour transformer son Mastodon en une véritable arme à feu

Le PDG de Ward B, Marcellino Sauceda, affirme avoir été contacté en 2020 par un associé de Kalashnikov Concern. Celui-ci voulait transformer l’arme créée par le studio pour Oceanic, le Mastodon, en une véritable arme à feu. Dans l’univers d’Oceanic, le Mastodon que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous est un fusil à pompe futuriste que le développeur a dévoilé en février 2020. Bien entendu, un tel partenariat est une excellente opportunité pour un studio indépendant. L’associé avait assuré à Sauceda que Kalashnikov « mettrait en avant votre nom et vous auriez une marque sur l’arme ».

Néanmoins, Ward B n’en a plus jamais entendu parler. Le studio pensait alors que l’affaire était terminée et que Kalashnikov avait refusé le partenariat de son côté. Ce n’était pourtant pas encore fini. Quelques mois plus tard, en août 2020, Kalashnikov Concern a dévoilé son nouveau fusil à pompe, le MP-155 Ultima. Comme l’a expliqué The Firearm Blog, le MP-155 Ultima est basé sur le fusil à pompe MP-155. La nouvelle arme dispose cependant d’un nouveau châssis en alliage et polymère ainsi qu’un ordinateur de bord. Celui-ci sert de chronomètre, de boussole, de minuterie et même de compteur à munitions, le tout avec une connectivité Wi-Fi et USB.

Le MP-155 Ultima de Kalashnikov ressemble au Mastodon de Ward B, mais est-ce vraiment une copie ?

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de présentation ci-dessus, le MP-155 Ultima semble effectivement être sorti tout droit d’un jeu. Kalashnikov ne s’en cache pas. Le fabricant a lui-même précisé que le design du MP-155 Ultima est inspiré des jeux vidéo. De son côté, Ward B est persuadé qu’il s’agit d’un jeu en particulier et que c’est le sien. Le studio a d’abord laissé le temps à Kalashnikov de le contacter pour conclure leur partenariat. Le fabricant d’armes ne s’est jamais manifesté. « Ils l’ont complètement volé », a déclaré Sauceda en faisant référence au design du Mastodon.

Kalashnikov Concern a évidemment dénié toute accusation et, malgré les poursuites juridiques, n’a pas abandonné le MP-155 Ultima. Le studio Ward B a donc continué le développement de son jeu depuis l’année dernière, mais il se fait beaucoup plus discret dorénavant. « Nous avons adoré montrer ce que nos talents peuvent accomplir pendant le développement, mais cette approche était nécessaire pour éviter de futurs cas comme celui-ci », a expliqué Sauceda. En tout cas, les deux fusils à pompe se ressemblent effectivement, mais on ne peut pas pour autant confirmer que le MP-155 Ultima soit une copie du Mastodon.

Source : PC Gamer