Le Galaxy S22 Ultra est officiellement disponible, Samsung lance une offre pour l’occasion

Celle-ci consiste en un remboursement de 150 euros pour l’achat d’accessoires lors de l’acquisition du smartphone. Vous pouvez donc vous offrir une smartwatch Galaxy Watch ou des écouteurs Galaxy Buds à tout petit prix avec cette promotion.

De plus, Samsung offre un bonus de 100 euros qui viendra s’ajouter au montant qu’on vous proposera pour la reprise d’un ancien appareil. Une assurance Samsung Care+ offerte pour être dépanné en cas de problème ou de casse avec le mobile vous sera également offerte. Vous serez alors couvert contre tous les dommages accidentels et pris en charge par un service de réparation agréé par Samung avec les pièces détachées de la marque en cas de problème.

Et si vous optez pour l’une des couleurs disponibles exclusivement sur le site de Samsung (Bleu Ciel, Gris et Rouge), vous recevrez en cadeau une coque transparente ainsi que d’un chargeur sans fil.

Une fiche technique monstrueuse

Le Galaxy S22 Ultra est un véritable monstre aux spécifications techniques haut de gamme comme on n’en voit sur aucun autre smartphone Android. Il embarque un grand écran AMOLED de 6,8 pouces avec définition QHD+ 1440p, support du HDR10+ et fréquence de rafraîchissement 120 Hz. Grâce à la nouvelle génération de technologie LTPO 2.0, la dalle est capable d’adapter sa fréquence de rafraîchissement automatiquement de 1 à 120 Hz en fonction du nombre d’images par seconde que nécessite le contenu affiché. Cette fonctionnalité permet d’économiser de l’énergie et donc d’améliorer l’autonomie de la batterie.

Le smartphone profite du tout dernier SoC conçu par Samsung, l’Exynos 2200 gravé dans une finesse de 4nm, encore plus performant que l’Exynos 2100. Son CPU octa-core compte sur un cœur Cortex-X2 ultra hautes performances cadencé à 2,8 GHz pour gérer les tâches plus lourdes. Quant à son GPU, il a été développé en association avec AMD et repose sur l’architecture RDNA 2. Cela rend le smartphone compatible avec des technologies comme le ray-tracing ou le variable rate shading afin d’améliorer l’expérience de jeu.

Vous n’aurez pas à vous préoccuper d’un manque de batterie avec ce modèle, qui embarque un imposant accumulateur de 5000 mAh qui tient facilement une journée d’usage. La recharge filaire de 45W permet de rapidement remonter la batterie du Galaxy S22 Ultra, alors que la recharge par induction de 15W ravira les amateurs de sans fil.

La photographie au centre de l’expérience

Samsung a aussi mis le paquet sur l’appareil avec ce Galaxy S22 Ultra. La grande attraction est bien sûr le capteur principal de 108 MP. Par défaut, celui-ci prend des photos de 12 MP en combinant neuf pixels en un unique pixel plus gros. Cette technique permet au capteur de capturer beaucoup plus de lumière et donc d’obtenir des clichés plus lumineux et avec moins de bruit. Un mode 108 MP pour des clichés en très haute qualité dans lesquels il est possible de zoomer loin et idéaux pour l’impression ou la retouche photo est également disponible.

Un module ultra grand-angle de 12 MP permet d’élargir le champ de vision de la caméra à 120°. Le téléobjectif de 10 MP profite d’un zoom optique jusqu’à 3x et le second téléobjectif, périscopique celui-ci, parvient même à un zoom optique jusqu’à 10x. Le zoom spatial, technologie hybride entre optique et numérique, autorise même un zoom jusqu’à 100x.

Le Galaxy S22 Ultra est aussi un phénomène de la vidéo avec la possibilité de filmer en 8K à 24 images par seconde, en 4K à 60 images par seconde, et jusqu’à 960 images par seconde pour le slow motion en 720p.

N’oubliez pas qu’avec le S Pen inclus, vous pouvez aussi prendre des photos à distance, ce qui est très pratique pour les clichés de groupe. En fait, avec le stylet, vous pouvez contrôler votre Galaxy S22 Ultra sans le toucher : augmenter ou réduire le volume sonore, naviguer, passer des photos ou des diapositives lors d’une présentation… Sans oublier le confort apporté pour l’écriture manuscrite et le dessin, le tout avec une latence quasi nulle.

Les Galaxy S22 et S22+ arrivent très bientôt

L’expérience premium de Samsung est aussi accessible aux plus petits budgets avec les Galaxy S22 et S22+, équipés de la même puce Exynos 2200. Le premier cité est notamment conseillé aux utilisateurs qui préfèrent les mobiles compacts, faciles à manier à une main, grâce à son écran de 6,1 pouces. Le S22+ arbore une dalle de taille plus conséquente de 6,6 pouces qui conviendra à ceux qui préfèrent un grand écran mais qui n’ont pas besoin des meilleures performances en photo du S22 Ultra.

L’un comme l’autre, les Galaxy S22 et S22+ disposent d’un capteur photo principal de 50 MP avec ouverture f/2.2. L’ultra grand-angle de 12 MP et le téléobjectif de 10 MP avec zoom optique jusqu’à 3x viennent compléter la configuration optique des appareils.

Les Galaxy S22 et S22+ ne sortant que le 11 mars 2022, il est toujours possible de les précommander jusqu’au 10 mars 2022, ce qui octroie quelques avantages intéressants. L’achat d’un des smartphones dans n’importe quelle configuration donne droit à des écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro en cadeau, réputés pour leur bonne qualité audio et l’efficacité de la réduction de bruit active. Un bonus de 100 euros pour la reprise d’un ancien appareil (en plus du montant de la reprise) et un an d’assurance Samsung Care+ offerte sont aussi d’actualité.

Et si vous optez pour l’une des couleurs uniquement proposées sur le store de Samsung (Bleu Ciel, Gris, Crème et Violet) pour les Galaxy S22 et S22+. Une coque transparente et un chargeur sans fil sont offerts.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Samsung.