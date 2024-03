Le Galaxy S24 Ultra se transforme en Tesla Cybertruck avec cette coque à un prix aberrant

Vous avez 9000 $ en trop et vous adorez le Cybertruck de Tesla ? Offrez-vous cette coque inspirée du SUV futuriste et destiné au Galaxy S24 Ultra. Il s’agit d’un produit de la marque Caviar, spécialisée dans les articles customs vendus à un tarif salé.

Cavier lance une coque Cybertruck destinée au Galaxy S24 Ultra

Ce produit de luxe est vendu au prix salé de 9000 $

Le Cybertruck de Tesla est un SUV futuriste très prisé par les amateurs du constructeur. Sans surprise, la firme interdit même sa revente pour éviter les scalpers. Et aujourd’hui, le véhicule croise la route du Galaxy S24 Ultra de Samsung. Un excellent smartphone d’après notre test qui se dote d’une coque Cybertruck vendue à prix d’or par la marque Caviar.

Le coque Cybertruck du Galaxy S24 Ultra coûte 9000 $

Caviar est présent sur le marché de la téléphonie depuis très longtemps. Ses produits font souvent parler pour être très bling-bling avec des matériaux de luxe et une apparence tape-à-l’oeil. Le Galaxy S24 Ultra n’y échappe pas puisque le smartphone haut de gamme se dote d’une coque Cybertruck. Il faut vraiment apprécier le design du véhicule, bien évidemment, mais surtout avoir les reins assez solides pour se l’acheter puisque son prix avoisine les 9000 $.

Autant dire que la coque Cybertruck pour Galaxy S24 Ultra se destine à un public de niche suffisamment fortuné et/ou passionné pour se le procurer. On imagine aisément que les principaux acheteurs sont ceux qui roulent à bord de ce SUV à l’épreuve des balles contrairement à cette protection.

Le coque Cybertruck de Caviar a été fabriqué en titane et reprend les éléments de la voiture comme les lignes blanches et les feux arrière avec des touches de rouge.

Une facture totale de plus de 10 000 $

Sur le site de Samsung, le Galaxy S24 Ultra avec 256 Go de stockage débute à 1469 euros et s’étend jusqu’à 1829 euros pour 1 To de stockage. Puisqu’on imagine qu’un possesseur de la coque Cybertruck a forcément la plus haute version dans sa poche, la facture finale dépasse donc la barre symbolique des 10 000 $. Pour rappel, il s’agit de l’un des meilleurs smartphones du marché, capable de réaliser des vidéos impressionnantes de la Terre… depuis l’espace.

La gamme Galaxy S24 mise énormément sur l’IA qui a été intégrée à son fonctionnement via Galaxy AI. Samsung a conscience qu’il s’agit d’une technologie qui va faire bouger les lignes dans les années à venir. Mieux vaut se positionner dès le début face à la concurrence déjà très forte sur ce secteur.