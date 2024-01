Le pack de 4 prises connectées pratiques est en solde chez Amazon

Chez Amazon, le pack de plusieurs prises connectées de la marque Tapo bénéficie des soldes et va vous permettre de réguler votre consommation d’électricité.

Dans quelques jours, notre facture d’électricité va encore prendre une claque, il est donc primordial de mettre toutes les méthodes à notre disposition pour pallier à ce désagrément. Aujourd’hui chez Amazon, le pack de prises connectées Tapo P110 est affiché à 39,90 € au lieu de 49 € soit une réduction de presque 20 %.

Maîtrisez votre consommation grâce au pack de prises connectées TAPO !

Les soldes d’hiver vont encore durer quelques semaines, il est donc encore temps de profiter des belles affaires surtout si c’est pour faire des économies tous les mois. Pour en profiter, c’est donc chez le géant américain que ce pack contenant 4 prises connectées passe à seulement 39,90 €. Avant de vous décider, voici les avantages que ce type de produit peut vous apporter au sein de votre foyer.

Les prises connectées vont d’une manière générale vous permettre de réguler votre consommation d’énergie et donc de faire diminuer la note. En effet, une fois installée et connectée, vous pourrez directement contrôler la prise connectée Tapo qui est compatible avec les assistants intelligents dont Alexa, Google Home et Siri.

Ce pack vous permettra en premier lieu d’analyser vos dépenses puis ça sera à vous d’adapter votre consommation en programmant vos prises afin d’optimiser vos dépenses pour au final faire descendre votre facture. Ainsi grâce à un calendrier d’allumage et d’extinction automatique, vous pourrez éviter les mauvaises surprises.

Concernant la sécurité, les prises connectées Tapo P110 elles sont bien évidemment certifiées CE et UKCA et faites avec des matériaux ignifuges de qualité, ainsi vous ne craindrez pas des incidents chez vous.

Toutefois, dans le doute, prenez quelques instants pour consulter notre comparatif des meilleures prises connectées, ainsi vous serez certain de choisir le produit qui correspond à vos besoins.