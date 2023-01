Le Pixel 7a se dévoile dans une vidéo, GTA 6 devrait être présenté en 2023, des panneaux solaires dans l’Espace, c’est le récap’ de la semaine

Des nouvelles de GTA 6 et du Google Pixel 7a, les titres des futurs films Avatar dévoilés, les futurs smartphones Android bientôt équipés d’un nouveau standard de recharge sans fil, on vous dit tout ce que l’on sait des dernières actus.

On connait déjà les titres des futurs volets d’Avatar

Alors qu’Avatar remporte un succès magistral depuis sa sortie, un rapport vient de lever le voile sur le titre d’Avatar 3, Avatar 4 et Avatar 5. Si la rumeur est juste, les prochains volets des films de James Cameron s’intituleront Le Porteur de Graine, Le Cavalier de Tulkun et La Quête d’Eywa. Avatar 3 devrait sortir en salles à la fin de l’année 2024, mais il faudra patienter jusqu’en 2026 et 2028 pour découvrir les films 4 et 5.

Lire > Avatar 3, Avatar 4, Avatar 5 : les titres des trois films ont fuité

Avatar a encore de belles histoires à nous raconter © 20th Century Fox

Un premier aperçu du Pixel 7a

Alors que Google n’a pas encore officiellement présenté son Pixel 7a, une vidéo a fuité en ligne sur un groupe Facebook privé, dévoilant le smartphone pour la première fois. Si l’on en croit ces premières images, le Pixel 7a présente un design similaire au pixel 7. La vidéo révèle également que le futur flagship sera équipé d’un écran en 90 Hz.

Lire > Pixel 7a : le smartphone se dévoile dans une toute première vidéo

Concept du Pixel 7a © OnLeaks

Un nouveau standard de recharge sans fil prévu pour 2023 sur Android

Dès le second trimestre de 2023, une nouvelle norme de recharge rapide sans fil, baptisée Qi2, sera lancée sur tous les futurs smartphones Android. Ce nouveau standard, inspiré de la recharge MagSafe, permettra aux appareils qui en sont équipés de gagner en efficacité, en sécurité et de rallonger la durée de vie de leur batterie.

Lire > Les futurs smartphones Android seront dotés d’une charge rapide sans fil de type MagSafe

La technologie Qi va bientôt évoluer © SDLOGAL

La présentation officielle de GTA 6 aura lieu en 2023

L’attente touche à sa fin, GTA 6 devrait enfin être officiellement présenté en 2023. Le journaliste Tom Henderson affirme en effet que Rockstar présentera la nouvelle itération du célèbre jeu vidéo, probablement deux ans avant sa sortie officielle. L’éditeur ne s’est pas encore exprimé et se contente jusqu’à présent de confirmer travailler sur une version de sa franchise culte.

Lire > GTA 6 devrait enfin être présenté en 2023

Le successeur de GTA 5 va bientôt se dévoiler © Rockstar

CalTech veut installer des panneaux solaires dans l’Espace

La firme spécialisée dans le secteur aérospatial CalTech se lance un nouveau défi, avec son premier prototype test de panneaux solaires dans l’Espace. Le but de ce premier satellite, qui se compose de 32 cellules photovoltaïques différentes, sera de lutter contre le réchauffement climatique.

Lire > Des panneaux solaires dans l’Espace pour lutter contre le réchauffement climatique

Un premier test pour le déploiement de centrales photovoltaïques dans l’Espace © Pixabay

Nos tests et dossiers de la semaine

5 applications pour vous accompagner dans vos défis sportifs

Vous avez profité des repas de famille de fin d’année et souhaitez prendre de bonnes résolutions et vous remettre au sport ? Certaines applications pourraient vous aider ! Découvrez notre guide des 5 meilleures applications mobiles gratuites pensées pour vous motiver. Jetez un œil à notre dossier dédié pour découvrir l’application qui vous conviendra le mieux.

Lire > Le top 5 des meilleures applis pour se mettre au sport

Des nouvelles de l’iPhone 15

Quelques semaines seulement après le lancement des iPhone 14, la prochaine génération de smartphones Apple fait déjà parler d’elle. Tom’s Guide vous a concocté un guide afin de faire le point sur toutes les rumeurs concernant l’iPhone 15. On vous partage nos infos sur son prix, sa fiche technique, sa date de lancement ou encore ses caméras. Les iPhone 15 et 15 Pro devraient sortir à l’automne 2023.

Lire > iPhone 15 : prix, possible date de sortie, fiche technique, ce que l’on sait déjà

iPhone 15 Ultra © Concept de 4RMD

TCL 65C835 : une TV LCD mini LED qui allie puissance et budget raisonnable

Avec son joli design, son excellente qualité d’affichage et son système Android TV complet, le modèle 65C835 de TCL est particulièrement convaincant. On adore également la qualité de son son et son pied central à deux positions en hauteur. On regrette qu’il n’y ait que deux ports HDMI 2.1. Cette TV LCD mini LED pourrait vous séduire si vous être un gamer, avec son mode 4K en 120 ou 144 Hz parfait pour les joueurs. Attention, certains reflets peuvent gêner en plein jour.

Lire > Test TCL 65C835 : une TV LCD mini LED abordable et performante