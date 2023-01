Test TCL 65C835 : une TV LCD micro LED abordable et performante

8,5/10 TCL 65C835 1299€ > Darty On aime Excellente qualité d'affichage

Taux de contraste et luminosité élevés

Blooming minimal

Son de qualité

Fréquence maximale de 144 Hz

Pied central à deux positions en hauteur

Deux télécommandes dont une avec micro On n’aime pas Que deux ports HDMI 2.1 sur les quatre

Reflets visibles en plein jour

Angles de vision moins larges que l'OLED Verdict : Design séduisant, superbes images (en particulier dans les modes HDR10+ ou Dolby Vision), son de qualité, système Android TV complet et réactif, mode 4K en 120 ou 144 Hz pour les joueurs… la 65C835 de TCL est une TV LCD ne manque pas d’atouts compte tenu de son prix contenu ! Les technologies QLED et mini LED lui apportent une grande qualité d’affichage. Pour passer à une qualité d’affichage encore supérieure, il faut se tourner vers les TV OLED. Mais pour cela, il faut débourser quelques centaines d’euros supplémentaires (pour un modèle 2022).

La gamme TCL C835 regroupe des TV LCD, de 55, 65 ou 75 pouces, qui – pour un prix très intéressant – allient les meilleures technologies du moment :

Rétro éclairage mini LED.

Technologie QLED (plus belles couleurs grâce aux points quantiques).

Ports HDMI 2.1 avec toutes les dernières fonctions liées aux jeux.

Taux de rafraichissement maximal de 144 Hz.

Son de qualité, avec caisson de basses.

Ainsi équipée, la 65C835 constitue donc presque le haut de gamme du constructeur pour 2022.

Les modèles les plus sophistiqués, de la série C935 (disponibles en 65 et 75 pouces) exploitent quant à eux un dispositif de rétro éclairage mini LED appelé OD5, qui indique que la distance entre le rétro éclairage et la dalle LCD (optical distance) est réduite (5 mm), ce qui permet d’obtenir une TV plus fine (5 cm seulement de profondeur). Et pour ne rien gâcher, les TV TCL C935 sont équipées d’une mini barre de son, placée dans la bordure inférieure de l’écran, qui restitue le son avec une qualité Dolby Atmos, en 2.1.2 (1599 € en 65 pouces).

Plus abordable que la 65C835, le modèle 65C735 (849 €) dispose pour sa part d’un rétro éclairage LED plus conventionnel et embarque un système audio un peu moins perfectionné (sans le subwoofer).

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Du côté de la concurrence, on peut citer les deux modèles suivants :

Samsung QE65Q83B, une TV LED QLED de la gamme 2022 (1499 €).

LG 65QNED87, une TV de la gamme 2022 de LG, dotée elle aussi d’un rétro éclairage mini LED et de la technologie QLED (1799 €).

Signalons que ces deux modèles bénéficient d’une offre de remboursement de 200 € jusqu’au 10 janvier.

Nous pouvons également mettre en avant deux autres TV particulièrement intéressantes :

Philips The One 65PUS8897, un modèle LED qui se distingue principalement par son dispositif lumineux Ambilight (1199 €).

Sony XR-65X94K, une TV LED particulièrement efficace, vendue 1390 € (lire notre test de la Sony Bravia XR-65X94K).

Un design épuré avec un pied central pratique

Sans son socle, la TCL 65C835 mesure 83,8 x 144,7 x 8,2 cm. Elle s’avère donc nettement plus épaisse qu’une TV OLED (4,5 cm par exemple pour la LG 65OLEDC2) et donc un peu moins adaptée à une installation murale. Cela s’explique par le fait que – sur une TV LCD – une certaine distance est nécessaire entre le rétro éclairage et la dalle sur laquelle s’affiche les images. Comme les pixels d’une dalle OLED émettent leur propre lumière, cette contrainte n’existe plus, ce qui permet aux constructeurs de réaliser des TV ultra fines.

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Grâce à son pied central, la TV trouve sa place facilement sur un meuble pas très large. Celui-ci mesure 43 cm de largeur et 30 cm de profondeur. Il est réalisé en aluminium brossé séduisant. En revanche, le caisson qui fait la liaison entre le pied et la TV est entièrement en plastique. La partie supérieure de ce dernier peut être démontée afin de faire passer les différents câbles.

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’ailleurs, ce caisson peut être fixé à la TV à deux hauteurs différentes. En position haute, le bord inférieur de la TV est séparé du meuble d’environ 7,5 cm. En position basse, la 65C835 se trouve un peu plus près du meuble (2 cm).

La première option s’avère donc plus pratique si on possède une barre de son, que l’on peut installer devant la TV. De cette façon, la barre ne cache pas le bas de l’image et ne masque pas le capteur infra rouge de la TV, qui reçoit les ordres de la télécommande. D’autre part, la TV affiche un design épuré et néanmoins séduisant, avec un cadre assez fin.

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La connectique est disposée sur le côté droit de la TCL 65C865. On y trouve les connecteurs suivants :

Quatre ports HDMI, dont deux de type 2.1 compatibles avec les technologies ALLM et VRR (et AMD Freesync Premium), qui permettent de jouer dans les meilleures conditions possibles, en 4K à 120 et 144 Hz. Les deux autres, de type HDMI 2.0, sont limités au mode 4K en 60 Hz maximum.

compatibles avec les technologies ALLM et VRR (et AMD Freesync Premium), qui permettent de jouer dans les meilleures conditions possibles, en 4K à 120 et 144 Hz. Les deux autres, de type HDMI 2.0, sont limités au mode 4K en 60 Hz maximum. Connecteur Ethernet.

Un port USB 2.0. C’est peu ! Surtout si on désire brancher des périphériques de saisie (clavier et souris) et – par exemple – un disque dur. Dans ce cas, on peut toujours s’en tirer en connectant un concentrateur USB. C’est toutefois suffisant pour lire des photos ou un film en 4K, stockés sur une clé USB ou un disque dur.

Une sortie audio numérique optique.

Une prise casque.

Une entrée antenne

Une entrée satellite

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Seul le connecteur d’alimentation est placé sur le côté gauche du téléviseur.

La technologie eARC est supportée par un des deux connecteurs HDMI 2.0. C’est un bon point, car certaines TV utilisent l’un des port HDMI 2.1 supportant le 4K en 120 Hz pour la fonction eArc. C’est par exemple le cas sur la Sony Bravia XR-55A83K, que nous avons testée il y a quelques mois.

Pour communiquer avec la box, les smartphones et différents appareils audio, les technologies Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6 (ax) sont bien sur au programme.

Une excellente qualité d’affichage

La TCL 65C835 est équipée d’une dalle LCD de type VA, capable d’afficher un grand nombre de teintes, puisque la gestion des couleurs est réalisée sur 10 bits. C’est une condition sine qua non pour tirer le meilleur parti des contenus HDR.

Et force est de constater que la TV délivre des images de haute volée, avec une bonne luminosité, des couleurs resplendissantes et un fort taux de contraste (avec un noir particulièrement profond). Cela s’explique par les différentes technologies exploitées par la TV.

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

A commencer par la technologie QLED. Rappelons qu’au lieu des classiques filtres RGB, celle-ci met à profit une couche de points quantiques (Quantum Dots) qui permettent à la TV de délivrer des couleurs très vives, pures et fidèles. De plus, cette technologie est censée produire des images plus lumineuses que celles générées par les filtres RGB. D’ailleurs, le constructeur annonce une luminosité maximale de 1000 nits, ce qui – sans être exceptionnel pour une dalle LCD – est une valeur assez élevée. Dans les faits, cela se traduit par des effets lumineux intenses, par exemple lorsqu’une scène d’un film montre des explosions de nuit.

Le second avantage majeur de cette TV TCL 65C835 réside dans son rétro éclairage, qui utilise des mini LED. En réduisant les dimensions des LED utilisées pour générer la lumière blanche, on augmente de façon significative le nombre de zones qui peuvent être éclairées indépendamment les unes des autres. Et cette TV en compte pas moins de 288 !

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Cette technologie permet donc d’offrir une gestion plus précise du rétro éclairage et ainsi d’optimiser le taux de contraste des images. Les fuites de lumière (blooming), que l’on peut souvent apercevoir autour des objets très lumineux affichés sur un fond noir, sont également minimisées par rapport aux TV qui disposent d’un rétro éclairage LED traditionnel.

En pratique, cela se voit effectivement à l’écran, en particulier lorsqu’on regarde un film ou une série avec des sous titres, et que ces derniers sont affichés dans la bande noire située sous l’image. le Halo lumineux que l’on constate généralement – sur une TV LCD doté d’un rétro éclairage LED – autour des mots n’est presque plus perceptible.

En revanche, comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, les reflets sont bien visibles dans les zones sombres de l’image, en particulier en plein jour…

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Au final, si les noirs s’avèrent très convaincants, ils ne sont pas aussi parfaits que sur une TV OLED (lire notre test de la Sony Bravia XR-55A83K). De plus, les angles de vision sont un peu limités. En effet, le taux de contraste, et donc la pureté du noir, baisse légèrement lorsqu’on regarde l’écran de biais (ce qui n’est pas le cas avec la technologie OLED). Ce n’est toutefois pas un drame, car la qualité d’affichage demeure très bonne !

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Grâce aux technologies mini LED et QLED, la TCL 65C835 délivre des images très convaincantes, surtout avec les contenus HDR. D’ailleurs, la TV a l’avantage de supporter tous les standards HDR : HLG, Dobly Vision/Dolby Vision IQ et HDR10/HDR10+. On est donc assurés de bénéficier d’une image de qualité optimale, quel que soit le service de streaming vidéo qu’on utilise.

Précisons enfin que la 65C835 embarque un processeur Mediatek qui assure une bonne mise à l’échelle des contenus Full HD (Blu-ray) et qui élimine quasiment tous les visuels indésirables qui peuvent apparaître dans certaines scènes, par exemple sur les contours d’une personne lorsqu’elle se déplace devant un fond comportant des lignes verticales.

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour les joueurs, comme nous l’avons déjà indiqué, toutes les technologies qui permettent de tirer le meilleur parti des PC et des consoles de dernière génération sont présentes. Cerise sur le gâteau, l’un des deux ports HDMI 2.1 supporte même une fréquence de rafraichissement maximale de 144 Hz, ce qui peut s’avérer intéressant pour les joueurs sur PC qui ont absolument besoin de performances maximales. Rappelons que les consoles de dernière génération que sont les Sony PS5 et Microsoft Xbox Series X sont « limitées » pour leur part à un affichage 4K en 120 Hz.

Des réglages pratiques et la richesse de Google TV

Pour gérer les nombreux paramètres de la TCL 65C835, on dispose d’une interface assez facile à maitriser. Ainsi, un premier niveau, très simple, permet de sélectionner de l’entrée vidéo, d’activer le mode veille de la TV, d’accès aux paramètres de l’image ou à tous les paramètres : réglages des chaines de la TV, Wi-Fi, Bluetooth, comptes Gmail et – bien sur – les réglages liés à l’affichage et au son. Si les différents menus ne sont pas très visuels (contrairement à ce que proposent certains constructeurs comme Sony), ils s’avèrent plutôt explicites, grâce à une description (succincte).

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme souvent, on dispose de deux niveaux de réglages. Par exemple, dans la section Image, on peut choisir le profil d’affichage (Film, Sport, Jeu, HDR, Ordinateur) et modifier la luminosité ainsi que la saturation des couleurs. Puis, si on est un expert de l’image, on peut accéder aux réglages avancés pour modifier d’autres paramètres, afin de peaufiner la gestion des couleurs, des mouvements, de la clarté, etc.

On note que la TCL 65C835 n’intègre qu’un seul tuner TNT, ce qui est logique puisqu’aucune fonction permettant d’enregistrer un programme TV sur un support USB n’est présente…

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le portail d’applications connectées n’est autre qu’Android TV 11, avec l’interface Google TV. Outre l’accès à tous les services de streaming audio et vidéo (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Spotify, Deezer, etc.) et à de nombreuses autres applications, ce système vous suggère certains programmes en fonction de vos goûts. Il intègre également un mode veille, qui affiche une sélection de photos artistiques ou celles que vous avez placées dans les albums créés avec Google Photo. Bon point, la navigation dans les menus s’effectue rapidement.

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La TV est livrée avec deux télécommandes, dont une simplifiée, comportant moins de touches. Elle est dotée toutefois de touches d’accès direct à Netflix, Amazon Prime Video et Youbube. Une autre permet de lancer le lecteur de fichiers multimédia, toujours pratique pour stocker les photos, films et musiques stockés sur une clé USB. Et si ce dernier ne fournit qu’un service minimum (des vignettes sont crées pour les photos mais pas pour les vidéos), les principaux formats de fichiers sont reconnus, ce qui est finalement le plus important.

Les deux dernières touches de la télécommande simplifiée sont inutiles, puisqu’elles mène au TCL Channel (chaine de streaming vidéo offrant des programmes sans grand intérêt !) et à TCL Guard (une application de « sécurité » dont on cherche encore l’utilité).

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La télécommande simplifiée est la seule à intégrer un micro. Il suffit donc d’appuyer sur le bouton de l’assistant Google pour dicter certaines instructions à la TV, par exemple pour augmenter le volume sonore, savoir le temps qu’il fera sur telle ville dans les prochains jours ou pour lancer telle piste audio avec Spotify ou tel film avec Netflix, etc. Un second micro, placé au bas de la 65C835 peut être activé (par un bouton physique) pour que la TV reconnaisse la commande « OK Google » sans avoir à utiliser la télécommande. L’assistant d’Amazon, Alexa est également supporté, si un appareil compatible est présent sur le réseau.

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un son très convaincant !

Pour offrir un son de qualité, TCL a fait appel à Onkyo, qui a mis au point un système 2.1 des plus performants ! Ce dernier comporte deux haut-parleurs de 15 W, complétés par un caisson de basses de 30 W, placé à l’arrière de l’écran.

TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide TCL 65C835 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et force est de constater qu’avec une puissance totale de 60 W, la réserve de puissance est nettement suffisante pour mettre de l’ambiance dans un grand salon.

Excellente qualité audio, grâce en particulier aux basses, particulièrement efficaces (pour une TV !).