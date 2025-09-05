Le Poke revient sur Facebook avec des émojis et des streaks

Meta modernise le Poke pour reconnecter ses utilisateurs

Il y a quelques années, avant les stories et les fils d’actualité sans fin, Facebook avait une fonction très simple : le Poke. Ce petit geste virtuel permettait de montrer à quelqu’un que l’on pensait à lui, sans écrire un mot. C’était une façon discrète de briser la glace, de flirter ou simplement de rappeler sa présence. Avec le temps, cette fonction a disparu et semblait condamnée à rester un souvenir de l’Internet d’autrefois. Pourtant, elle revient aujourd’hui dans une version modernisée.

Meta a décidé de redonner vie au Poke

L’entreprise a commencé à réintroduire cette fonction directement sur les profils des utilisateurs de Facebook. Désormais, il est possible d’envoyer un Poke en un seul clic sur un bouton visible sur le profil d’un ami. Sur ordinateur, la fonction est aussi disponible via une adresse dédiée, comme à l’époque. La personne qui reçoit le Poke peut choisir de le renvoyer, ce qui crée un petit échange, comme autrefois.

La nouveauté, c’est que Meta a ajouté un système proche des “streaks” de Snapchat. Des émojis apparaissent en fonction du nombre d’échanges entre deux personnes. Cela transforme le simple Poke en une sorte de jeu, qui pousse à continuer la série. C’est une manière de donner un souffle moderne à une fonction qui semblait appartenir au passé.

Déjà l’an dernier, Meta avait laissé entendre que les Pokes allaient revenir. On avait pu les retrouver dans la barre de recherche de Facebook. Aujourd’hui, l’entreprise va plus loin en rendant cette option plus visible et plus accessible.

Meta cherche à maintenir Facebook parmi les géants des réseaux sociaux

Pour Meta, le retour du Poke s’inscrit dans une volonté de garder Facebook attractif dans un monde où TikTok, Snapchat et Instagram dominent l’attention des internautes. L’entreprise veut donc rappeler une époque plus simple, mais aussi tester de nouvelles façons d’interagir sans passer par des contenus longs ou complexes. Les utilisateurs de la première heure y verront un clin d’œil amusant. Quant aux nouveaux venus, ils découvriront une fonction qui, malgré sa simplicité, peut encore créer du lien.

Source : Engadget