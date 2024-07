L’iPad 10 est à un prix exceptionnellement bas pour le Prime Day, c’est le moment d’en profiter !

À l’occasion du Prime Day, Amazon pratique de belles offres sur de nombreux produits Apple. Parmi elles, l’iPad 10 est à l’honneur. En effet, la tablette Wi-Fi en version 64 Go vient de passer à 364,80 €, au lieu de 439 € habituellement ; soit 75 € d’économies. Une baisse de prix conséquente qui ne se présente pas tous les jours pour les produits de la marque. Il s’agit ainsi d’une belle occasion de profiter d’une tablette de qualité à un prix avantageux. Pour rappel, seuls les abonnés Amazon Prime peuvent profiter des offres disponibles pendant l’évènement Prime Day. Une astuce vous permet toutefois d’en profiter gratuitement.

Acheter l’iPad 10 à 364 €

L’iPad 10 : profitez de cette tablette premium à petit prix

Bien qu’il ait deux ans d’ancienneté sur le marché, l’iPad de 10ème génération reste toujours un excellent compromis à l’heure actuelle. Grâce à sa puce A14 Bionic, il dispose en effet de suffisamment de puissance pour assurer les tâches du quotidien avec fluidité, mais aussi pour faire tourner les applications destinées aux créatifs, comme Photoshop, ou Illustrator. À ce propos, sa compatibilité avec l’Apple Pencil rend son utilisation on ne peut plus ergonomique, notamment pour la prise de note et les dessins. Il est par ailleurs possible d’utiliser la tablette comme un ordinateur en lui ajoutant le Magic Keyboard Folio.

Le modèle de 2022, disponible en différents coloris (argent, bleu, jaune et rose), dispose également d’une belle dalle Liquid Retina de 10,9 pouces, qui assure une expérience d’affichage confortable. L’iPad 10 est équipé de Touch ID et dispose d’une compatibilité avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. L’appareil embarque par ailleurs un double capteur photo de 12 Mpx, un à l’avant et un l’arrière.