Pendant le Prime Day Amazon sacrifie le prix du casque Beats Studio Pro

Pour le Prime Day, il est possible de récupérer le casque à réduction de bruit active Beats Studio Pro à un prix cassé. En effet, Amazon propose 150 euros de remise sur ce modèle haut de gamme. En bref, c’est la bonne faire du moment et mieux vaut ne pas la rater.

Actuellement, Amazon brade le casque Beats Studio Pro à l’occasion de son Prime Day 2024. Ce dernier profite d’une remise de 150 euros, faisant tomber son prix à 249,99 euros. Pour rappel, son tarif de départ est de 399 euros sur le site du fabricant.

C’est cette promotion qui rend ce casque Bluetooth particulièrement intéressant. En effet, si pour presque 400 euros, il n’est pas au niveau de ses concurrents de Sony ou Bose, avec cette réduction, il devient un produit de choix. Le Prime Day durant seulement 2 jours (du 16 au 17 juillet), mieux vaut ne pas trop tarder si ce modèle vous intéresse. De même, les stocks risquent d’être rapidement écoulés. Seul bémol, pour profiter de cet événement, il faut être abonné à Amazon Prime, mais il existe une solution gratuite pour y participer.

Beats Studio Pro, un casque ANC à un prix imbattable

Côté technique, ce casque Bluetooth Beats Studio Pro profite de la fameuse technologie de réduction de bruit active. D’ailleurs, cette dernière se montre très efficace. Dans tous les cas, ce modèle a grandement amélioré la recette par rapport au Studio3. La marque annonce que l’effet de distorsion a été réduit de plus de 80 % par rapport à la génération précédente. La qualité audio est ici extrêmement convaincante et la qualité d’écoute reste constante même quand on pousse le volume.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez passer du Bluetooth au câble USB-C et profiter de l’Hi-Res en 24 bits / 48 kHz. Il est également possible de brancher d’un fil jack.

Au niveau des contrôles, nous retrouvons des boutons physiques permettant de changer de piste ou bien de gérer le volume. Dans l’ensemble, ce système se montre ergonomique et réactif. Ensuite, le fabricant promet 24 heures d’autonomie avec l’ANC et 40 heures sans celle-ci. À notre grande surprise, lors de notre test, le casque Beats a dépassé ces chiffres ! Avec la réduction de bruit active vous pouvez viser plus de 30 heures d’écoute (volume à 70 %) et la promesse de 40 heures sans ANC est largement tenue !

Dernier point, la marque appartenant à Apple, l’Audio Spatial est disponible avec les appareils compatibles. Pour plus de détails, voici notre test du Beats Studio Pro.

