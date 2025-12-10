Call of Duty : Activision change de cap pour Modern Warfare et Black Ops, c’est la fin d’une ère

Alors que Call of Duty: Black Ops 7 peine à convaincre, Activision veut insuffler un vent nouveau sur la franchise. L’éditeur vient d’annoncer qu’il allait changer sa stratégie pour ses deux mastodontes Black Ops et Warfare qui ne sortiront désormais plus “à la suite”.

Alors que Call of Duty Black Ops 7 cristallise les critiques, Activision va prendre un gros virage stratégique pour sa série de jeux militaires. Dans un article de blog fraîchement publié, l’éditeur reconnaît que “la franchise n’a pas pleinement répondu aux attentes” de certains joueurs. Pour éviter de prochaines déconvenues, la filiale de Microsoft va désormais privilégier la qualité à la quantité, stoppant ainsi les sorties successives auxquelles nous étions habitués.

“Nous ne sortirons plus deux jeux Modern Warfare ou Black Ops à la suite. Les raisons sont multiples, mais la principale est de garantir une expérience absolument unique chaque année”, détaille Activision. L’éditeur va ainsi miser sur “une innovation significative, et non pas sur une simple amélioration progressive” pour ses prochains CoD. “Bien que nous ne dévoilions pas ces plans aujourd’hui, nous le ferons au moment opportun”, ajoute-t-il.

A lire > Call of Duty accusé devant la justice de rendre violent, une fois de plus

Call of Duty Modern Warfare et Black Ops ne sortiront plus coup sur coup

Au fil des années, Call of Duty s’est imposé comme une franchise de référence. Mais le monument édifié par Infinity Ward commence dangereusement à s’effriter. Sorti le 14 novembre dernier, Black Ops 7 n’a pas réussi à satisfaire les attentes de la presse spécialisée et des joueurs. Le successeur de Black Ops 6 obtient le score très faible de 67 sur Metacritic ainsi qu’une note du public catastrophique de 1,6. De même sur Steam, il récolte des avis “plutôt négatifs”, les joueurs fustigeant notamment la campagne, les modes multijoueur et les performances.

Un rejet massif qui se traduit par des ventes décevantes, bien que la sortie simultanée sur le Xbox Game Pass fausse les chiffres, les abonnés ayant lancé COD: BO7 n’étant pas comptabilisés. Le nouveau jeu de guerre a également souffert de la concurrence féroce de Battlefield 6 qui s’est vendu à plus de sept millions d’exemplaires en trois jours. Sans oublier Arc Raiders qui a bien fait son trou ces dernières semaines.

Avant cela, Call of Duty Modern Warfare 3 avait également été raillé par les joueurs. Comme pour Black Ops 7, nombre d’entre eux avaient accusé le titre d’être un simple DLC du précédent opus, vendu au prix fort et dénué de véritables améliorations. Après ce bilan pour le moins mitigé, Activision promet désormais un véritable virage qualitatif pour les prochains opus dont les sorties seront donc plus espacés dans le temps :

“Nous avons bâti la prochaine ère de Call of Duty, qui répondra précisément à vos attentes, tout en vous réservant quelques surprises qui feront évoluer la franchise et le genre. Nous avons hâte de vous accueillir, d’être à votre écoute et de construire ensemble cette nouvelle ère”, conclut le communiqué.