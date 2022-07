Le PS Plus accueille 15 jeux jouables gratuitement, dont FF7 Remake Intergrade !

Depuis juin dernier, Sony a mis en place son nouveau type d’abonnement PlayStation. Le PlayStation Plus se divise désormais en trois formules : Essentiel, Premium et Extra. Ces deux dernières donnent accès à un catalogue de 400 jeux PS4 et PS5 jouables à volonté.

PS Plus, jeux de juillet

Afin de contrer le Xbox Game Pass de Microsoft, Sony va ajouter chaque mois des jeux à ce catalogue afin d’attirer plus de souscripteurs. En sus des jeux offerts aux abonnés PS Plus (Crash Bandicoot 4, The Dark Pictures Anthologie : Man of Medan et Arcadegeddon pour juillet 2022), on a donc une nouvelle liste de titres qui vient d’être dévoilée.

A la manière d’un Netflix, ces titres entrent au catalogue le 19 juillet pour une période déterminée. Il se peut qu’ils soient retirés dans les mois à venir.

15 jeux PS4 et PS5 ajoutés au PS Plus

La nouvelle liste, qui avait fuité il y a quelques jours, comprend trois jeux PS5, dont une nouveauté toute fraîche : Stray sur PS4 et PS5, un jeu ajouté au PS Plus le jour de sa sortie. Il est accompagné de Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) et Marvel’s Avengers (PS4, PS5).

D’autres pointures se mêlent à la danse avec notamment cinq épisodes d’Assassin’s Creed ou encore Saints Row IV.