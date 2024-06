Le PSVR 2 sera compatible PC dès le 7 août, mais avec de nombreuses restrictions

Le PlayStation VR2 sera bel et bien compatible sur PC à compter du 7 août 2024. Une excellente nouvelle ? Pas si vite. Cette compatibilité PC n’est pas sans restrictions : certaines fonctionnalités clés du PS VR2 ne sont pas disponibles sur PC, et il faudra investir dans un adaptateur spécifique vendu 59,99 €.

À partir du 7 août 2024, les amateurs de jeux vidéo sur PC pourront se réjouir : le casque PlayStation VR2 sera compatible avec les ordinateurs. Cette nouvelle offre ouvrira de nouvelles perspectives pour la réalité virtuelle sur PC, mais attention, cette compatibilité n’est pas sans restrictions.

Le PS VR2 sera bientôt compatible avec les PC, mais…

Le principal attrait de cette compatibilité PC réside dans l’accès à la bibliothèque SteamVR, qui recense des milliers de jeux VR. Parmi les titres phares, on retrouve des incontournables comme Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR et War Thunder.

Pour profiter de cette expérience VR sur PC, il faudra toutefois disposer d’une configuration suffisamment puissante. La configuration minimale requise inclut un processeur Intel Core i5-7600 ou AMD Ryzen 3 3100, 8 Go de RAM, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon RX 5500XT, et un port DisplayPort 1.4.

De la même manière, l’expérience VR sur PC ne sera pas identique à celle offerte sur PS5. En effet, certaines fonctionnalités clés du PS VR2 seront absentes :

Le HDR,

Le retour haptique du casque,

Le suivi du mouvement des yeux,

Les gâchettes adaptatives.

Et bien évidemment, pour profiter du PS VR2 sur PC, il faudra également investir dans un adaptateur spécifique, vendu au prix de 59,99 €. Un coût supplémentaire non négligeable qui s’ajoute au prix du casque et à la configuration PC requise.

Si vous n’avez pas déjà le casque en votre possession, il faudra donc débourser un peu plus de 550 € au total. À titre de comparaison, le prix du Meta Quest 3 est de 569,99 € en France. Il s’agit d’un casque VR autonome (qui ne nécessite pas d’être connecté à un PC ou à une PlayStation 5). Encore mieux, le Quest 2 est désormais vendu à 249 €. Pas certain que l’achat du casque vaille le coup face aux autres modèles proposés, à moins que vous le possédiez déjà.