Meilleurs jeux PSVR et VR2 : notre sélection des immanquables en 2024

Top 3 jeux PSVR/VR2

Le casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 est sorti le 22 février 2023, et il est possible de le trouver chez de nombreux revendeurs spécialisés. Dans le même temps, plusieurs jeux compatibles ont rejoint le catalogue de Sony. Actuellement, il existe des jeux pour tous les goûts et pour tous les types de budgets.

On retrouve des jeux de simulation comme Gran Turismo, mais aussi des jeux d’actions de célèbres licences comme Resident Evil : Village ou Horizon Call of The Mountain. De même, certains jeux de PSVR peuvent fonctionner sur PSVR2. Mais ce n’est pas le cas pour toute la bibliothèque du casque de première génération. Nous reviendrons sur ce point plus bas dans notre article. En attendant, voici notre top 8 des meilleurs jeux disponibles sur PlayStation VR.

À lire aussi : découvrez notre sélection des meilleurs jeux de PS5

🕹 Notre sélection des meilleurs jeux de PSVR2/VR1

1. Horizon Call of The Mountain (PSVR2)

Casque PSVR2 + Horizon Call of The Mountain (PSVR2) € Pack Playstation Vr2 Horizon Call Of… 564.90€

564.90€ Voir l’offre

649€ Voir l’offre

649€ Voir l’offre

649€ Voir l’offre

649.99€ Voir l’offre

649.99€ Voir l’offre

769.99€ Voir l’offre

794.38€ Voir l’offre

869.64€ Voir l’offre Plus d’offres

Après un très réussi Horizon Forbidden West, il est possible de retourner explorer cet incroyable univers, mais cette fois-ci avec un casque de réalité virtuelle. Ici, vous n’incarnerez pas Aloy, mais Ryas, un carja de l’ombre. Sans entrer dans les détails du scénario, nous allons surtout nous attarder sur le gameplay. En effet, si vous voulez profiter à fond des capacités de votre casque PSVR2, c’est le jeu qu’il vous faut.

Pas besoin des joysticks pour se déplacer, il faut mouvoir ses bras comme si on était en train de marcher. Et la direction se gère via le regard. Sinon, vous allez passer un certain temps à monter des montagnes. Les combats ne sont pas parfaits, mais il faut reconnaître qu’il est très agréable de dégainer et d’utiliser l’arc comme si on en avait réellement un dans les mains. Pour finir, ce jeu vous occupera une bonne dizaine d’heures.

Hélas, si vous cherchez ce jeu en version physique, vous allez être déçus. Chez les revendeurs spécialisés, il est uniquement disponible dans un pack avec le casque PSVR2. Si vous avez déjà ce dernier, il va falloir vous tourner vers le PlayStation Store.

2. Resident Evil : Village (PSVR1 et 2)

Resident Evil : Village (PSVR1 et 2) € Resident Evil 8 Village Jeu PS5 14.50€

14.50€ Voir l’offre

19.90€ Voir l’offre

26.05€ Voir l’offre

35€ Voir l’offre

36.99€ Voir l’offre

52.91€ Voir l’offre

58.02€ Voir l’offre Plus d’offres

Les fans en rêvaient, il est désormais possible de profiter de l’expérience Resident Evil avec un casque VR sur la tête. Visuellement, le portage est particulièrement réussi et l’ambiance est toute aussi bonne. En bref, rien de mieux qu’un casque de réalité virtuelle pour profiter à fond d’un jeu de zombies. Si vous aimez avoir des frissons, ce jeu est fait pour vous.

On ne présente plus le scénario, mais ici on note tout de suite un gameplay très immersif. Par exemple, si vous voulez dégainer votre pistolet, il faut amener votre main au niveau de la hanche. Même recharger ce dernier semble réaliste. En résumé, sans être une nouveauté à part entière, ce Resident Evil : Village à la sauce VR permet de découvrir le jeu sous un nouvel angle. Et on peut le dire, le portage est une vraie réussite.

Dernier point, si vous possédez déjà le jeu, la version VR est téléchargeable gratuitement.

3. Gran Turismo 7 (PSVR1 et 2)

Gran Turismo 7 (PSVR1 et 2) € Gran Turismo 7 Ps5 44.99€

44.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

60.14€ Voir l’offre

61.27€ Voir l’offre

62.34€ Voir l’offre

69.90€ Voir l’offre

74.90€ Voir l’offre

79.99€ Voir l’offre

84.97€ Voir l’offre

87.55€ Voir l’offre

99.34€ Voir l’offre Plus d’offres

On ne vous présente plus Gran Turismo, la célèbre licence de simulation auto de Sony. Cette dernière va même bientôt avoir le droit à un portage sur grand écran. Mais en attendant, vous allez pouvoir piloter des bolides depuis votre salon grâce à une mise à jour pour casque PSVR. Comme toujours, on a le choix avec plus de 450 véhicules avec tous les détails nécessaires pour pousser le réalisme. D’ailleurs, on retrouve même une fonction showroom pour observer les voitures comme si on était chez un concessionnaire.

Sinon, l’immersion est une grande réussite, notamment si vous choisissez un modèle de F1. Pour le coup, la vision en 360° rend l’expérience encore meilleure. Enfin, il est possible d’utiliser le casque avec un volant dédié. Pour conclure, si vous cherchez un jeu de simulation automobile pour casque VR, difficile de trouver mieux.

La mise à jour donnant accès à l’expérience VR est gratuite pour les possesseurs du jeu.

4. Star Wars : Tales From The Galaxy’s Edge Enhanced Edition (PSVR2)

Star Wars : Tales From The Galaxy’s Edge Enhanced Edition (PSVR2) € Star Wars : Tales From The Galaxy’s… 42.59€

42.59€ Voir l’offre

44.49€ Voir l’offre

44.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

76.53€ Voir l’offre

87.84€ Voir l’offre Plus d’offres

Qu’est-ce qu’un comparatif de jeux vidéo sans un jeu Star Wars ? Sur ce point, la sortie du casque PSVR2 a été accompagnée de celle de Star Wars : Tales From The Galaxy’s Edge. Côté scénario, vous allez incarner un mécanicien ordinaire de Batuu et l’action prend place dans la période du Premier Ordre. On va tout de suite le dire, on ne conseille pas ce jeu pour son histoire, mais bien pour son gameplay. Avec cette version, il est possible d’utiliser des blasters, mais aussi des sabres laser !

D’ailleurs, la direction artistique est une vraie réussite et cette dernière rend l’immersion encore meilleure. Même le rendu sonore est ici particulièrement réussi. En bref, si vous êtes un fan de l’univers Star Wars et que vous avez toujours rêvé de manier le sabre laser, ce jeu est fait pour vous.

5. No Man’s Sky (PSVR1 et 2)

No Man’s Sky (PSVR1 et 2) € No Man’s Sky PS5 24.09€

24.09€ Voir l’offre

29.65€ Voir l’offre

30.62€ Voir l’offre

No Man’s Sky a fait couler beaucoup d’encre depuis sa sortie. Actuellement, et après de nombreuses mises à jour, il est enfin possible de profiter pleinement de ce jeu. Mais d’un autre côté, un portage pour PSVR a été réalisé et ce dernier est passé relativement inaperçu. Se balader dans l’espace aux commandes de son vaisseau spatial avec un casque sur la tête est très agréable.

D’ailleurs, vous pouvez directement ouvrir le cockpit ou ramasser des objets dans ce portage. Dans tous les cas pour découvrir ou redécouvrir l’univers de No Man’s Sky, le casque VR est une excellente solution. Pour le reste, on retrouve la formule qui a fait le succès du jeu.

Ici aussi, la mise à jour est gratuite pour les possesseurs du jeu.

6. Cave Digger 2 Dig Harder (PSVR2)

Cave Digger 2 Dig Harder (PSVR2) € Cave Digger 2 Dig Harder Playstation… 19.37€

19.37€ Voir l’offre

29.99€ Voir l’offre

29.99€ Voir l’offre

29.99€ Voir l’offre

33.19€ Voir l’offre

Avec Cave Digger 2 Dig Harder on arrive sur un jeu solo, mais aussi jouable jusqu’à 4 joueurs. Nous sommes ici sur un monde dieselpunk western alternatif. Si vous avez du mal à vous imaginer de quel genre de monde il s’agit, rassurez-vous, vous n’êtes pas les seuls. Sinon, comme son nom l’indique, vous incarnez un prospecteur qui explore des mines abandonnées ou des grottes sous-marines (générées en partie de manière procédurale).

Vous allez récupérer des objets précieux pour les échanger afin d’avancer dans l’histoire. Côté gameplay, on est sur un jeu d’exploration et d’aventure avec un scénario disposant de plusieurs fins. D’autre part, les combats se révèlent dynamiques, et l’immersion est ici vraiment réussie. Peu renommé en France, ce jeu gagne à être connu, notamment grâce à son univers particulièrement unique.

7. Song in the Smoke Rekindled (PSVR2)

Song in the Smoke Rekindled (PSVR2) € Song In The Smoke : Rekindled (Psvr2)… 24.75€

24.75€ Voir l’offre

27.17€ Voir l’offre

34.99€ Voir l’offre

34.99€ Voir l’offre

38.65€ Voir l’offre

Les propriétaires de casque PSVR de première génération connaissent sûrement Song in the Smoke. Avec l’arrivée du PSVR2, le jeu a fait son retour avec la dénomination Rekindled. On retrouve ici de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le gameplay. Dans tous les cas, il s’agit d’un jeu de survie. Il va falloir survivre aux monstres qui vous entourent, mais aussi penser à manger. Au début, le jeu est un peu difficile à appréhender, mais au bout de quelque temps, on s’habitue à cet univers impitoyable.

Évidemment, il va falloir que vous confectionniez les accessoires nécessaires à votre survie. Les habitués du genre ne seront pas dépaysés. Enfin, il est possible de régler de nombreux paramètres pour adapter l’immersion aux envies de chacun. Sans être un jeu à gros budget, Song in the Smoke Rekindled reste excellent dans son domaine. Si vous avez un casque VR2 et que vous appréciez ce type de jeu, difficile de ne pas vous le recommander.

8. Dyschronia : Chronos Alternate (PSVR2)

Dyschronia : Chronos Alternate (PSVR2) € Dyschronia Chronos Alternate… 20€

20€ Voir l’offre

33.14€ Voir l’offre

34.40€ Voir l’offre

39.98€ Voir l’offre

45.07€ Voir l’offre

Pour finir cette sélection, nous vous proposons Dyschronia Chronos Alternate. Nous sommes ici dans un jeu d’enquête dont l’action se place dans une ville sous-marine coupée du monde. Cette dernière a la particularité d’avoir un taux de criminalité de 0,001%. Et comme vous pouvez vous en douter, un crime vient d’avoir lieu est vous allez devoir trouver le coupable. Vous incarnez Hal Scion dont la particularité est d’être un humain alternatif capable de voyager dans le passé pour résoudre des crimes.

Pour le reste, nous vous laissons découvrir l’intrigue par vous-même. Dans ce jeu, l’immersion rend le gameplay intéressant, mais il faut être adepte du genre pour réellement l’apprécier.

💰 Où acheter le casque PSVR2 au meilleur prix ?

Pour commencer, le tarif officiel du casque PSVR2 de Sony est de 599 €. Il est possible de trouver ce dernier chez de nombreux revendeurs. Cependant, il est presque impossible de se le procurer neuf à un prix inférieur. Sauf si vous vous tournez vers du reconditionné. Voici les enseignes qui proposent le casque PSVR2.

PS VR2 au meilleur prix € PS VR2 au meilleur prix 449.99€

Rakuten 449.99€

Pixmania FR 518.90€

Fnac 527.99€

Back Market 559€

E.Leclerc 599€

Boulanger 599.99€

Carrefour 599.99€

Amazon 599.99€

Cdiscount 673€ Plus d'offres

🤔 Les jeux de PSVR fonctionnent-ils avec un casque de PSVR2 ?

©Sony

En règle général, les jeux de PSVR de premières générations ne fonctionnent généralement pas sur les casques de PSVR2 et inversement. D’ailleurs, ce dernier n’est tout simplement pas compatible avec une PS4. Au moment de votre achat, si vous avez un doute, vérifiez bien l’icône présente en haut de la boîte. Cependant, certains jeux de PSVR1 ont eu le droit à une mise à jour permettant d’en profiter avec le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony.

À lire :