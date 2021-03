Le Seigneur des Anneaux : Ian McKellen n’en revient toujours pas d’avoir été choisi pour le rôle de Gandalf

Alors que la série Amazon dérivée du Seigneur des Anneaux tarde à arriver, les comédiens des premiers opus semblent jouer la carte de la nostalgie. Après les confessions d’Elijah Wood, c’est au tour de Ian McKellen de parler de son expérience dans la trilogie. Et il semblerait que le comédien n’en revienne toujours pas d’avoir campé Gandalf. Mais en y réfléchissant bien, McKellen semble avoir une explication toute trouvée quant à son embauche. En effet, la durée du tournage et son lieu auraient eu raison de nombreux autres comédiens pressentis pour le rôle.

Un rôle inattendu pour Ian McKellen – Crédit : New Line Cinéma

Non sans humour, McKellen s’amuse donc à revenir sur sa carrière à l’occasion d’une interview avec GQ. Et malgré son âge avancé, le comédien n’a rien perdu de son flegme et de son auto-dérision.

Un choix par défaut ?

Quand on visionne aujourd’hui Le Seigneur des Anneaux, impossible d’imaginer un autre acteur à la place de McKellen. Pourtant, le comédien n’était pas le premier choix de la production. Mais il serait le seul à avoir accepté les conditions de tournage, notamment le fait de devoir s’exiler un an en Nouvelle-Zélande ! Et c’est précisément ce qui aurait fait toute la différence. « Je ne sais toujours pas comment Gandalf est arrivé sur mon chemin. Je pense que certains des acteurs à qui on l’aurait proposé avant moi étaient plutôt rebutés par l’idée de devoir vivre en Nouvelle-Zélande pendant un an » témoigne ainsi McKellen.

A l’époque, McKellen ne se rend pas compte de l’attente populaire. Il n’a jamais ouvert les livres sources et ne sait pas combien la trilogie littéraire à marqué les esprits. « J’ai réalisé la popularité des livres non pas parce que je les avais lus, mais j’ai juste reçu tellement de messages de gens qui étaient désespérément inquiets de ne pas voir les personnages exactement comme ils l’avaient imaginé » se souvient le comédien. Pourtant, sa prestation fait l’unanimité, ce qui semble toujours autant l’étonner. Beaucoup félicitent McKellen d’avoir restitué un Gandalf fidèle à l’original.

En amont, l’acteur aujourd’hui très impliqué dans la cause LGBTQ ne voit pas d’un très bon œil le cinéma du futur. Il semble même s’inquiéter pour la bonne santé des grandes productions et pense qu’une page est en train de se tourner. La série prévue par Amazon l’indiffère. Il ne renonce pourtant pas aux rôles, et est à l’affiche d’Infinitum, disponible sur les plateforme de vidéos à la demande.

Alors que les fans du monde entier attendent avec impatience la saison 1 du projet Amazon, tout semble battre de l’aile sur le tournage. Les retards continuent de s’accumuler et un comédien vient déjà de jeter l’éponge. Pour se consoler, il ne reste plus qu’à se replonger dans les films de Jackson !

Source : Screenrant