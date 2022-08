Le Seigneur des Anneaux : le tournage a continué après la sortie des films

Une histoire amusante – Crédit : Metropolitan Filmexport

Le Seigneur des Anneaux signe un retour attendu sur Prime Video. Le service de streaming prépare la sortie de la série Les Anneaux de Pouvoir avec d’excellents premiers retours. Mais aujourd’hui, place à la trilogie de Peter Jackson. Une franchise aux nombreux Oscars et une véritable ambition du réalisateur. Et pour cause : le cinéaste a continué le tournage même après la sortie des films !

« C’est agréable de gagner un Oscar avant même d’avoir terminé un film »

Vous allez prendre un coup de vieux mais près de 20 ans que Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du roi est sorti. Après le lancement d’un film, n’importe quelle production cinématographique stoppe son tournage. Mais pas celle de Peter Jackson.

Nous sommes en 2004 et Le Retour du roi remporte 11 Oscars. Il devient, à égalité avec Ben-Hur et Titanic, le film a avoir raflé le plus de statuettes. Mais peu de temps après la sortie de cet épisode final, Peter Jackson poursuit le tournage pour les versions longues !

Le réalisateur pensait que la séquence où Aragorn trouve l’armée des morts ne contenait pas assez de détails. Des plans de crânes et de murs du tunnel ont été ajoutés au voyage du personnage. Taquin, le réalisateur déclare dans les bonus du DVD : « C’est agréable de gagner un Oscar avant même d’avoir terminé un film ».

Une franchise à l’épreuve du temps

D’une ambition démesurée, Le Seigneur des Anneaux semble résister à l’épreuve du temps. D’autant plus que les acteurs font vivre la légende. L’un d’eux partageait récemment une belle amitié née sur le tournage. Sans oublier qu’en termes d’effets spéciaux, Peter Jackson repousse les limites, la franchise apparaît toujours actuelle.

L’objectif d’un blockbuster reste financier mais Peter Jackson voulait en faire une adaptation aussi ambitieuse que l’œuvre de J. R. R. Tolkien.

Des efforts salués par les fans par millions dans le monde, de nombreuses rediffusions et autres projections orchestrales.

