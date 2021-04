LEGO : découvrez le set de la navette spatiale de la NASA avec 2 354 briques

Le partenariat entre LEGO et la NASA continue de séduire les fans des petites briques colorées. Ce nouveau set impressionnant est celui de la navette spatiale Discovery. Avec ses 2 354 pièces, c’est la plus grosse maquette de navette spatiale de la marque.

Ce n’est pas la première fois que LEGO sort un set de navette spatiale, mais c’est bien la première fois qu’il est aussi imposant. Dans le cadre de son partenariat avec la NASA, LEGO a présenté son nouveau set, la maquette de la navette spatiale Discovery.

Le set LEGO de la navette Discovery de la NASA – Crédit : LEGO

Pour rappel, Discovery est la troisième de l’agence spatiale américaine à avoir décollé dès 1984 après le désastre de Columbia. Elle est notamment très célèbre pour avoir mis en orbite le télescope Hubble qui vient d’ailleurs de dévoiler une photo impressionnante d’une galaxie à sursauts de formation d’étoiles.

Ce set LEGO de 2 354 pièces est un véritable hommage à la NASA

La navette spatiale Discovery de LEGO est un set incroyable. Il sera tout autant apprécié par les collectionneurs des petites briques que par les passionnés de la NASA. La maquette mesure effectivement 55,46 cm de long avec une envergure de 34,6 cm. En plus de la navette, le set comprend aussi le télescope spatial Hubble pour commémorer la mission historique. Avec ses 2 354 pièces, le set de LEGO est comme d’habitude conseillé pour les plus grands. Ce n’est pas un jouet, mais elle possède tout de même plusieurs fonctionnalités qui renforcent son réalisme.

En effet, LEGO a détaillé toutes les possibilités du set. La soute de la navette s’ouvre afin de déployer le télescope Hubble. Le cockpit est également accessible avec un tableau de bord détaillé et des sièges pour l’équipage. Vous pouvez sortir ou rentrer le train d’atterrissage et déployer le bras robot. Quant à Hubble, ses panneaux solaires sont complètement orientables. Comme tous les sets de collection de LEGO, celui de la navette Discovery est évidemment fourni avec des pieds en plastique pour exposer la navette et le télescope. Deux plaques avec leurs caractéristiques principales sont également incluses dans la boîte.

Enfin, la navette Discovery vient compléter la gamme existante de la NASA qui comprend notamment le set géant d’Apollo Saturn V annoncé en 2017 et celui de la station spatiale internationale lancé l’année dernière. Le nouveau set de LEGO est d’ores et déjà disponible au prix de 179,99 €.

Source : Ars Technica