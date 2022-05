LEGO : fabriquez votre propre tableau Van Gogh de la Nuit étoilée

LEGO Ideas Van Gogh © LEGO

LEGO vient de dévoiler son prochain set Ideas #041, le nouveau LEGO Ideas 21333 Vincent Van Gogh La Nuit étoilée (The Starry Night). Constitué de 2316 pièces et d’une minifigurine LEGO du célèbre peintre accompagnée de son chevalet, ce nouveau set Ideas au design Adult Welcom 18+ sera vendu au prix de 169,99 euros sur la boutique en ligne LEGO et dans les LEGO Stores dès le 1er juin 2022 (le 25 mai pour les membres LEGO VIP ou les membres du Musée d’art moderne de New York (MoMA).

Un set Van Gogh inspiré d’un hongkongais de 25 ans

Comme le précise le groupe, ce magnifique set provient initialement de l’idée de Truman Cheng, un passionné de LEGO âgé de 25 ans qui vit à Hong Kong. Après avoir été validé par l’équipe de LEGO Ideas, le set a été finalisé par le MoMA, où le tableau original est exposé.

Le set LEGO fait 38 cm de long sur 28 cm de haut pour 21 cm de profondeur. Comme un vrai tableau, vous pourrez soit l’accrocher au mur, soit le poser sur une commode ou un meuble. Concernant l’original, Van Gogh s’était inspiré de la vue de sa fenêtre à l’asile Saint-Paul-de-Mausole à Saint-Rémy, dans le sud de la France, où il avait passé douze mois entre 1889 et 1890.

« La Nuit étoilée est l’une de ses œuvres les plus emblématiques » a déclaré Truman à l’équipe de LEGO Ideas. Son processus créatif ? « Un jour, je jouais avec des pièces LEGO et j’ai réalisé que l’empilement des assiettes LEGO à intervalles aléatoires ressemblait beaucoup aux coups de pinceau emblématiques de van Gogh… » a-t-il dit.

Quoi qu’on en dise, les sets LEGO Ideas nous donnent de plus en plus envie. Si nous avions déjà craqué pour ce bébé GROOT en LEGO, nous avions aussi adoré le Tallneck du jeu vidéo Horizon Zero Dawn, le marteau de Thor à taille réelle, ou encore, cet impressionnant set Zelda Breath of the Wild.

Source : LEGO