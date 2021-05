LEGO : l’énorme set du Daily Bugle est le plus grand set de Spider-Man avec 3 772 briques

Les fans de Marvel et plus particulièrement de Spider-Man vont adorer ce nouveau set LEGO. Le fabricant danois des petites briques colorées qui sont ciblées par des voleurs polonais en France pour le trafic international vient de dévoiler l’énorme set de l’immeuble du Daily Bugle. Ce bâtiment fait partie du MCU et il apparaît évidemment dans Spider-Man puisque Peter Parker y travaille en tant que photographe.

Le set du Daily Bugle de Spider-Man – Crédit : LEGO

Avec ses 3 772 briques à assembler pour les 18 ans et plus, le set du Daily Bugle est plus grand que celui de la navette spatiale de la NASA qui comporte 2 354 briques. Il s’agit d’ailleurs du plus grand set de Spider-Man que LEGO ait présenté à ce jour.

3 772 petites briques et 25 figurines pour ce set LEGO du Daily Bugle à 299,99 €

En plus du mythique immeuble parfaitement réalisé, la particularité du nouveau set est qu’il contient 25 figurines de super-héros et de vilains. Comme LEGO l’a lui-même précisé, « le nouvel ensemble le Daily Bugle présente des scènes que seuls des véritables fans des comics reconnaîtront, comme les Sinistres Six ou encore le Spider-Verse, le célèbre univers de Spider-Man et bien plus encore ».

Le set du Daily Bugle de Spider-Man – Crédit : LEGO

Vous retrouverez ainsi dans ce set tous les personnages suivants : Miles Morales, Peter Parker, Spider-Man, Spider-Ham, Ghost Spider, Black Cat, Blade, Daredevil, le Punisher, Firestar, Mysterio, Carnage, Venom, Doctor Octopus, Green Goblin, Sandman, Gwen Stacy, Tante May, Betty Brant, J. Jonah Jameson, Joseph Robertson, Ben Urich, Ron Barney, Bernie et Amber Grant. Il y a donc largement de quoi faire pour recréer des scènes du MCU.

Le set du Daily Bugle de Spider-Man – Crédit : LEGO

Le set du Daily Bugle mesure 82 cm de hauteur et accueille quatre différents étages tous aussi bien détaillés les uns que les autres. LEGO a d’ailleurs annoncé que le Daily Bugle est « le plus grand ensemble LEGO de l’univers Marvel (pour le moment !) ». Pour les fans de DC et Marvel, ce set peut être parfaitement complété avec l’ensemble de collection de la Batwing 1989 de Batman avec 2 363 briques. Enfin, le set du Daily Bugle de LEGO sera disponible dès le 1er juin 2021 à 299,99 €. Les collectionneurs bénéficiant d’un accès VIP pourront l’avoir dès le 26 mai.

Source : Bleeding Cool