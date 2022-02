Lego prépare un set Goldorak sans licence, le scénario des Gardiens de la Galaxie 3 dévoilé par Zoe Saldana, SpaceX capture le lancement d’un satellite espion grâce à un drone, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, nous avons eu l’occasion de découvrir des images captivantes capturées par un drone de SpaceX mais également une partie du scénario des Gardiens de la Galaxie 3 dévoilée par erreur par Zoe Saldana sur Instagram. Alors que Lego s’apprête à lancer un nouveau set rappelant Goldorak, les youtubeurs de la chaîne NHẾT TV construisent eux-mêmes leur Bugatti Chiron. Enfin, on se demande dans ce récap’ de la semaine pourquoi Harry Potter n’a pas ressuscité Dumbledore dans Les Reliques de la Mort et quel Samsung Galaxy acheter en 2022.

La caméra d’un drone de SpaceX capture des images incroyables

SpaceX a partagé sur Twitter une vidéo impressionnante du lancement du satellite espion américain classifié NROL-87 sur une fusée Falcon 9, puis, huit minutes plus tard, de l’atterrissage du premier étage de la fusée. Les images ont été capturées grâce à un drone, qui nous offre un point de vue incroyable. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la vidéo dans son intégralité.

NROL-87 © SpaceX

Pourquoi Harry Potter ne ressuscite-t-il pas Dumbledore dans Les Reliques de la Mort ?

Alors que le lien entre Harry et Dumbledore n’est plus à prouver, dans Les Reliques de la Mort, le jeune sorcier ne fait pas le choix de faire appel au directeur de Poudlard. Même si ces deux personnages sont très proches tout au long de la saga, Dumbledore ne peut pas apporter à Harry l’amour inconditionnel dont le héros a besoin. C’est la raison pour laquelle Harry invoque plutôt l’esprit de Lupin, Sirius et ses parents au moment d’affronter la mort.

Harry Potter et Dumbledore – Crédit : Warner Bros

Ils se lancent le défi de fabriquer une Bugatti Chiron

N’ayant pas l’argent pour se payer une Bugatti Chrion, les youtubeurs de la chaîne NHẾT TV se sont lancés le défi fou de construire eux-mêmes une réplique parfaite du modèle emblématique du constructeur français. Il aura fallu un an à l’équipe pour mener à bien son projet et une vidéo de 45 minutes permet de découvrir les étapes de bricolage de ce travail méticuleux dont le résultat est bluffant. N’hésitez pas à aller jeter un œil à notre actu pour découvrir la vidéo.

Bugatti Chiron faite maison – Crédit : NHẾT TV

Zoe Saldana en partage un peu trop sur Instagram…

Alors que le tournage des Gardiens de la Galaxie 3 est actuellement en cours, Zoe Saldana a publié par erreur une partie du scénario dans une vidéo sur Instagram. Marvel a aussitôt réagi afin de préserver l’histoire de ce troisième et dernier volet de la saga. L’actrice a immédiatement mis en ligne une nouvelle vidéo dans laquelle elle a cette fois-ci pris le soin de camoufler le scénario. Le mystère reste entier et il faudra attendre le 3 mai 2023 pour découvrir les nouvelles aventures des Gardiens de la Galaxie.

Une petite bourde pour l’interprète de Gamora – Crédit : Marvel Studios

Un set LEGO Goldorak lancé en 2022 ?

Lego a levé le voile sur les nouvelles boîtes qui devraient être lancées le 1er mars 2022 et le set Super Mech rappelle étrangement le personnage de Goldorak de Toei/Gō Nagai. Il est évident que les designers James May et George Gilliatt se sont largement inspiré du Mecha japonais pour ce nouveau modèle. Toutefois, Lego semble avoir pris le parti de modifier le design juste assez pour se passer de la licence afin de ne pas à avoir à payer de droits.

Le Super Mech de Lego et Goldorak

Nos tests et dossiers de la semaine

Faut-il ou non foncer pour le Huawei P50 Pocket ?

Il faut reconnaître que le P50 Pocket est particulièrement élégant, compact, et que son écran est parfaitement calibré. Toutefois, pour 1599 euros, le premier smartphone pliable de Huawei nous a quand même un peu déçus. L’absence de 5G et des services Google sont les premières ombres au tableau. La partie photo est largement perfectible, tout comme l’autonomie. Pour ce prix-là, on aurait également apprécié la charge sans fil et la dernière génération de processeur.

Huawei P50 Pocket – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Faut-il ou non éteindre son PC la nuit ?

Dois-je laisser mon PC allumé la nuit en mode veille ou plutôt opter pour l’éteindre complètement ? Ce dossier vous permettra d’y voir plus clair : en fonction de l’âge et du type de votre disque dur, de l’utilisation de votre PC, de vos préoccupations écologiques et de vos dépenses énergétiques, Tom’s Guide vous propose de faire le point pour enfin savoir si vous devriez ou non éteindre votre machine avant d’aller vous coucher.

Faut-il éteindre son PC la nuit ? © Unsplash

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs Galaxy en 2022

Le catalogue de Samsung ne cesse de s’enrichir et il peut être difficile de savoir pour quel smartphone opter cette année. Nous avons donc sélectionné pour vous les meilleurs Galaxy afin que vous puissiez choisir le modèle le plus adapté à vos besoins, à votre utilisation et à votre budget. Rendez-vous dans notre dossier pour découvrir le Samsung Galaxy fait pour vous en 2022.

