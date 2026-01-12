Lego Smart Play : quels sont les sets qui vont profiter des briques intelligentes ?

Lego a profité du CES de 2026 pour dévoiler sa dernière innovation, les Smart Briques. Disponibles à partir du 1er mars, seuls 3 sets seront disponibles dans un premier temps.

© Tom’s Guide

En ajoutant des briques intelligentes à son écosystème, Lego injecte un soupçon de technologie sans pour autant fragiliser ce qui fait son succès : des sets qui permettent la création et éloignent les enfants des écrans. Le concept dans sa globalité adopte le nom de Smart Play et regroupe des Smart Briques, des tags et des mini-figurines.

• Les Smart Briques au format 2×4 sont bourrées de capteurs (accéléromètre, son, lumière, distance…) afin de réagir aux différentes actions des enfants en produisant de la lumière et des sons. Ces derniers étant générés grâce à un synthétiseur et un mini haut-parleur embarqué.

Pour « réveiller » la brique, il suffit de la secouer. Elle fonctionnera alors pendant 40 minutes sans avoir besoin d’être rechargée, sachant que pendant une phase de jeu, elle ne sera pas sollicitée en permanence, la Smart Brique se mettant en veille après 2 minutes d’inactivité. Lego pense que cela devrait garantir au moins 1 heure de jeu sans problème. La recharge s’effectue par induction (sans fil) en 3 heures.

• Les Tags : Il s’agit de petits carrés qui sont là pour indiquer à la brique comment elle doit réagir. Un tag « canard » placé sous une Smart Brique aura une influence sur le type de son que va produire la Brique.

© Tom’s Guide

• Les Smart Minifigurines : certains personnages feront également réagir les Smart Briques. Ainsi selon que l’on utilise Luke Skywalker ou Dark Vador, on n’obtiendra pas le même résultat. De même selon la place de la figurine par rapport à la brique, les réactions obtenues seront différentes.

Il est probable que ces kits plaisent aux enfants en revanche les adultes collectionneurs de Lego ne devraient pas y trouver leur compte.

En effet, les sets lancés seront différents des sets classiques. Ils ont été pensés pour être plus faciles à remonter car ils misent sur le fait que les vaisseaux devraient se faire plus secouer que d’habitude par les enfants.

De plus les modèles présentés sont plus petits que les sets sans Smart Briques mais évidemment plus chers.

Les 2 vaisseaux Star Wars qui intègrent une Smart Brique. ©Tom’s Guide

3 sets Lego Smart Play Star Wars disponibles le 1er mars

Lego reste pour l’instant prudent sur le nombre de sets qui vont intégrer des Smart Briques car l’entreprise ne souhaite pas en mettre partout pour entretenir un minimum de rareté. Ce sont donc 3 sets Star Wars (détaillés ci-dessous) qui vont ouvrir la marche à partir du 1er mars.

D’autres en dehors de Star Wars sont bien sûr prévus, mais Lego souhaite tâter le terrain avant d’effectuer de nouvelles annonces.

Le X-Wing Red Five de Luke – 89,99€

Le set de 584 pièces intégrera 2 Smart Minifigurines (Luke Skywalker et la Princesse Leia), 1 Smart Brique et 5 Smart Tags. Pour le reste on trouve des minifigurines de R2-D2, de l’équipage Rebelle et des Stormtroopers mais aussi une tourelle impériale, un transporteur et un centre de commandement.

Voir l’offre sur Lego

Le TIE Fighter™ de Dark Vador – 69,99€

Ce set de 473 pièces comprend 1 Smart Minifigurine (Dark Vador), 1 Smart Brique et 1 Smart Tag. Par ailleurs, le set contient un avant-poste rebelle et une station de ravitaillement impériale et une mini figurine de soldat de la flotte rebelle. On pourra regretter qu’il n’intègre qu’1 seul Smart Tag limitant grandement les possibilités de jeu.

Voir l’offre sur Lego

Duel dans la Salle du Trône et Chasseur A-Wing™

Ce set de 962 pièces comprend 3 Smart Minifigurines (Dark Vador, l’Empereur Palpatine et Luke Skywalker), 2 Smart Briques et 5 Smart Tags. Ce set comprend également un A-Wing construit en briques avec sa minifigurine pilote, deux Royal Guards et une tourelle canon Smart Tag pour défendre la salle du trône de l’Empereur.

Voir l’offre sur Lego

Toutes les boites comprennent une station de charge.

Il faudra attendre que ces sets aient fait leur entrée sur le marché pour voir si les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour offrir à leurs enfants des Lego avec son et lumière.