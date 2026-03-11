LEGO Super Mario : après six ans d’attente, la minifigurine classique existe enfin (et d’autres surprises arrivent)

Le Mario Day 2026 a accouché de deux annonces de poids : un set 18+ Luigi & Mach 8 déjà en précommande à 179,99 €, et la confirmation d’une vraie minifigurine Mario au format traditionnel pour 2027. Six ans de patience récompensés.

Depuis le lancement de la gamme LEGO Super Mario en 2020, une frustration sourde agitait la communauté : pourquoi le plombier moustachu n’avait-il jamais eu droit à une minifigurine digne de ce nom ? Là où Sonic, Link et les villageois d’Animal Crossing trônaient déjà au format classique, Mario restait cantonné à ses figurines électroniques trapues, pensées pour le jeu interactif mais peu adaptées à l’exposition. Ce 10 mars 2026, jour du MAR10 Day, LEGO et Nintendo ont mis fin au suspense avec un double coup d’éclat.

LEGO 72050 Luigi & Mach 8 : 2 234 pièces, précommande ouverte

Premier volet de l’annonce : le set 72050 Luigi & Mach 8 (baptisé « Proto 8 » sur la boutique française). Destiné aux adultes (18+), ce modèle de 2 234 pièces reproduit le célèbre kart de Luigi dans ses moindres détails. La figurine à construire dispose d’une tête, de bras et de mains articulés. Le véhicule, lui, intègre une direction fonctionnelle et des flammes rotatives à l’échappement qui s’animent quand on le fait rouler. Un support d’exposition inclinable complète l’ensemble.

Le kit Mario Kart Luigi et Proto 8 © LEGO

Dimensions annoncées : 25 cm de haut, 41 cm de long, 23 cm de large. Le set est proposé à 179,99 € sur la boutique officielle LEGO, en précommande dès maintenant pour une expédition au 1er avril 2026. Il rejoint le 72037 Mario & Standard Kart (169,99 €, sorti en 2025) pour former un duo cohérent sur les étagères.

Mario en minifigurine : rendez-vous en 2027

Seconde bombe du MAR10 Day, et probablement la plus retentissante : un teaser diffusé sur les réseaux de Nintendo montre Mario bondissant hors de son tuyau vert, cette fois au format minifigurine classique. Tête moulée sur mesure, torse et jambes standard, casquette rouge frappée du M : le résultat est soigné. Le message d’accompagnement est limpide : « New form unlocked! New sets coming in 2027. »

La mini figurine Mario © LEGO

Selon les premiers retours de la communauté, Luigi, Yoshi (avec carapace amovible) et un Bowser en grande figurine seraient également prévus. Aucun tarif ni détail de set n’a filtré pour l’instant. Les observateurs y voient un virage stratégique : l’abandon progressif du système interactif au profit d’ensembles plus proches de l’ADN traditionnel de LEGO, potentiellement liés au programme Smart Play dévoilé récemment par le groupe danois. Pour les collectionneurs français, l’attente sera encore longue, mais la promesse est là.