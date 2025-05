Lenovo dévoile des PC portables gaming ultra-puissants

Freepik

Des PC de jeu Lenovo à emporter partout

Le marché des ordinateurs portables pour joueurs a bien changé. Finis les mastodontes bruyants et peu pratiques à déplacer. Aujourd’hui, la finesse et l’efficacité thermique sont devenues des priorités. Lenovo l’a bien compris et s’est adapté avec brio. Le Legion Pro 5i Gen 10 illustre cette évolution avec un format maîtrisé, sans compromis sur les performances.

Doté d’un processeur Intel Core Ultra 7, d’une carte graphique NVIDIA RTX 5070 et d’un superbe écran OLED, ce modèle vise à offrir une expérience fluide et immersive, que ce soit pour le gaming ou les tâches créatives intensives.

L’équilibre parfait entre puissance brute et maîtrise thermique

À partir de 2199 €, Lenovo propose le Legion Pro 5i, un ordinateur puissant pensé pour accompagner les joueurs modernes sans faire exploser le budget. Le cœur du système repose sur la RTX 5070 de Nvidia, une carte graphique de dernière génération qui intègre les technologies DLSS 4 et Reflex 2. Ces solutions permettent non seulement d’optimiser le rendu graphique en temps réel, mais aussi de réduire la latence. L’ajout du Ray Tracing garantit également des effets lumineux et des ombrages d’un réalisme saisissant dans les jeux les plus récents.

Pour mettre en valeur ces capacités, Lenovo a équipé son PC d’un écran OLED 16 pouces à la pointe de la technologie. Avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, une certification HDR 1000, un contraste élevé et un temps de réponse ultra-court, l’image gagne en profondeur, en couleur et en fluidité. L’expérience visuelle est bluffante, que ce soit dans un univers vidéoludique ou devant un bon film.

Sous le capot, l’ordinateur affiche une configuration solide : Intel Core Ultra 7, 32 Go de RAM DDR5, 1 To de SSD, et une connectique complète comprenant HDMI 2.1, USB-C, Thunderbolt et même un port Ethernet, un atout rare dans cette catégorie.

Lenovo a aussi soigné le refroidissement avec des ventilateurs en polymère imprimés en 3D et un système de caloducs en cuivre, gérés intelligemment par une IA qui adapte le bruit à la charge.

Pour les plus exigeants, le constructeur chinois propose le Legion Pro 7i, un modèle plus musclé encore. Avec un Intel Core Ultra 9, une RTX 5090, jusqu’à 64 Go de RAM et 2 To de SSD, il s’adresse à ceux qui veulent le meilleur du meilleur, quitte à investir entre 2999 € et 4899 €.

Source : Frandroid