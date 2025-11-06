Lenovo : une tablette grand format avec clavier et stylet… sous la barre des 300 € !

Juste avant le Black Friday, la Fnac affiche la Lenovo Idea Tab Pro à 299 € au lieu de 549 € ! Une réduction des plus intéressantes pour une tablette Android grand format vendue avec clavier détachable et stylet Tab Pen Plus.

Depuis quelques années, les tablettes Lenovo montent en gamme. Elles se dotent d’écrans de qualité, de finitions soignées et d’un positionnement clair : proposer une alternative crédible aux modèles haut de gamme, sans faire exploser votre budget.

La série Idea Tab Pro en est la meilleure preuve concrète. Conçue pour mêler confort visuel, fluidité et polyvalence, elle s’adresse autant aux étudiants qu’aux utilisateurs nomades à la recherche d’un outil de travail léger et complet. Et avec cet ensemble tablette/clavier/stylet, Lenovo livre une expérience tout-en-un.

Découvrir l’offre

Lenovo Idea Tab Pro : un grand écran 3K et une expérience complète

Dotée d’un écran 12,7 pouces 3K au format 16:10, cette tablette offre une image nette et lumineuse, idéale pour le streaming, le dessin ou la bureautique. Sa dalle mate réduit les reflets tandis que son processeur et ses 8 Go de RAM garantissent une excellente fluidité en toutes circonstances. Avec 128 Go de stockage, extensibles via microSD, elle offre suffisamment d’espace pour les applications, les fichiers et les contenus multimédias.

Le stylet Lenovo Tab Pen Plus facilite la prise de notes et le dessin, le clavier magnétique, quant à lui, transforme la tablette en véritable petit PC portable. L’ensemble tourne sous Android et dispose d’une bonne autonomie grâce à une batterie de 10 200 mAh.

Découvrir l’offre

Une alternative idéale aux tablettes haut de gamme

À 299 € au lieu de 549 €, la Lenovo Idea Tab Pro représente une affaire exceptionnelle dans sa catégorie. Polyvalente, fluide et livrée avec tous les accessoires essentiels, elle s’impose comme une excellente option pour travailler, créer ou se divertir sans investir dans un iPad Pro ou une Galaxy Tab haut de gamme.

