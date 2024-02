Meilleur thermomètre connecté 2024 : quel modèle choisir ?

Notre top 3 des thermomètres connectés

La température et l’humidité jouent un rôle crucial dans le confort et la santé de notre habitation, impactant tout, de la gestion du chauffage à la qualité de l’air en passant par la conservation des aliments. Pour garder un œil sur ces indicateurs cruciaux en temps réel et même à distance, la technologie nous offre une solution pratique : le thermomètre connecté. Cet appareil mesure la température et l’humidité puis envoie les données directement à nos smartphones ou tablettes.

Ainsi, il permet un suivi constant et nous alerte si les valeurs dépassent les limites que nous avons fixées. Certains modèles sont compatibles avec Alexa ou Google Home, facilitant leur intégration dans nos maisons intelligentes avec des commandes vocales ou des automatisations. Dans ce guide, nous allons explorer les critères de sélection, les avantages, les inconvénients et les fonctionnalités innovantes pour vous aider dans votre choix. Découvrez notre comparatif des meilleurs thermomètres connectés.

Meilleurs thermomètres connectés pour l’intérieur

Les thermomètres connectés d’intérieur vous aident à surveiller la température, l’humidité, mais aussi d’autres variables telles que le CO2, le bruit, ou la pression atmosphérique de votre maison. Voici notre top 3 des thermomètres d’intérieur.

Netatmo NHC-FR, le meilleur thermomètre connecté d’intérieur

Le Netatmo NHC-FR est un des thermomètres intérieurs les plus complets. Avec ce dernier, il est possible de mesurer la température, l’humidité, le niveau de CO2, et même la nuisance sonore. C’est un produit polyvalent entre le thermomètre et le capteur de qualité de l’air. Si vous êtes attentif à la question de la qualité de l’air de votre maison, ce produit du fabricant français est un choix tout indiqué.

D’ailleurs, si vous avez d’autres accessoires connectés à la maison, ce modèle est compatible avec les écosystèmes Alexa, Apple HomeKit et Google Home. Sinon, l’application qui l’accompagne se révèle facile à prendre en main. Vous pouvez consulter l’historique des données, et vous allez recevoir des notifications en cas de changement majeur de votre environnement. L’ensemble de ses paramètres peut, par exemple, permettre de repérer les perturbations sonores et environnementales qui vous empêchent de profiter d’une bonne nuit de sommeil.

Si vous connaissez des problèmes de ce côté-ci, alors ce thermomètre connecté peut vous aider. Pour finir, cet appareil Netatmo fonctionne grâce au Wifi et à l’inverse d’autres objets de la marque, il n’est pas nécessaire de souscrire à un abonnement pour profiter de toutes les fonctionnalités.

Xiaomi Mi Temperature, le meilleur premier prix

À l’opposé du produit de Netatmo, l’on trouve le Xiaomi Mi Température, un thermomètre connecté tout ce qu’il y a de plus basique. En effet, ce modèle indique seulement la température et le niveau d’humidité de la pièce où il est installé. D’ailleurs, c’est un produit très compact qui peut presque tenir dans le creux de la main.

Vous pouvez l’installer presque partout et notamment sur un mur grâce à un autocollant mural fourni dans la boîte. Dans tous les cas, il fonctionne en Bluetooth et peut être relié à l’application Xiaomi Home. Sinon, vous pouvez directement lire les informations sur ce petit écran LCD de 1,5 pouce. Un petit visage y apparaît même pour vous dire si les conditions intérieures sont optimales ou non. D’autre part, les données relevées sont conservées dans votre application pour comparer les chiffres d’une journée à l’autre.

Ce thermomètre connecté possède également des options « Chambre d’enfant » ou « Chambre pour personne âgée » pour assurer un confort optimal à ces derniers. Pour finir, grâce à son petit prix de 9,99 euros, il devient donc intéressant de s’en procurer plusieurs pour couvrir plusieurs pièces de la maison.

Konyks Termo, le thermomètre compatible Alexa et Google Home

Le thermomètre connecté d’intérieur Konyks Termo offre un excellent rapport qualité/prix et dispose même de l’avantage d’être compatible avec Alexa, Siri et Google Home. D’ailleurs, il est possible de directement lui demander la température grâce à la commande vocale. Plus dans le détail, il est capable de mesurer la température et le taux d’humidité. C’est limité, mais suffisant pour un produit à ce prix.

Il fonctionne en Wifi et l’on peut lire les différentes informations sur l’application dédiée. Si vous possédez d’autres appareils du fabricant, vous pouvez les relier entre eux pour créer des routines. C’est le service qui fonctionne avec cet objet. Vous ne pouvez pas le relier à votre application Alexa ou Google. Ensuite, ce modèle utilise un système de piles AAA qui ne sont pas fournies. Pour le coup, c’est un peu dommage. Il faudra donc penser à ce point au moment de l’achat.

Enfin, l’autonomie annoncée est de 6 mois au maximum en comptant 20 utilisations par jour. Pour finir, un petit écran LCD affiche directement les informations ce qui évite de tout le temps devoir utiliser son smartphone.

Meilleurs thermomètres connectés pour l’extérieur

Pour la surveillance de la température et de l’humidité de vos espaces extérieurs tels que jardins ou terrasses, rien de tel que des thermomètres connectés. Voici les meilleurs modèles actuellement disponibles.

Netatmo Station Météo, le thermomètre connecté 2 en 1

Dans la partie précédente, nous vous avons présenté la version intérieure du thermomètre Netatmo. Mais sachez qu’il existe un pack comprenant un modèle dédié à la maison et un autre à l’extérieur. Pour rappel, le produit pour le domicile peut mesurer la température, l’humidité, le niveau de bruit et le taux de CO2. Venons en maintenant à ce qui nous intéresse, la partie extérieure.

Il est capable de prendre les mêmes mesures et de relever également la pression atmosphérique. Il est également possible d’obtenir les prévisions météo de votre secteur sur 7 jours grâce à un service dédié. Sinon, l’application reste identique et facile à prendre en main. C’est avec celle-ci que vous allez configurer facilement et rapidement vos accessoires. De plus, ce modèle est toujours compatible avec Alexa, Google Home et Apple HomeKit. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir toutes les informations utiles directement sur votre smartphone quand vous êtes loin de chez vous.

Dernier point, il est possible de compléter l’ensemble avec pluviomètre et anémomètre pour recevoir des mesures encore plus précises. Un petit plus si vous êtes adeptes de jardinage. Cependant, il faut débourser 80 euros juste pour le premier objet.

SwitchBot Outdoor Meter, le parfait thermomètre d’extérieur

Le thermomètre connecté SwitchBot Outdoor Meter a été étudié pour un usage intérieur comme extérieur. Cependant, à l’inverse de ses concurrents, il a été optimisé pour pouvoir être installé dehors (certifié IP65). De plus, il est disponible à un tarif très abordable, mais il est à noter que ce produit est pour le moment uniquement disponible sur le site du fabricant ou Amazon.

Dans le détail, il est capable de seulement mesurer la température et le taux d’humidité. D’autre part, il prend la forme d’un boîtier à installer dans une pièce ou dans le jardin. Ici, point d’écran, toutes les informations sont transmises sur l’application. De plus, il est compatible avec de nombreux assistants vocaux comme Alexa, Siri, Google Assistant et des applications comme SmartThings ou IFTTT. En résumé, vous avez l’embarras du choix. Seul bémol, si vous voulez connecter ce thermomètre avec d’autres accessoires, il faut se procurer en amont le Switch Hub.

Ce dernier est disponible pour 35 euros. Enfin, ce produit fonctionne avec des piles fournies assurant environ 2 ans d’autonomie d’après le fabricant. Pour finir, il est possible d’acheter un seul boîtier ou plusieurs (jusqu’à 5) si vous souhaitez en installer dans plusieurs endroits.

Meilleurs thermomètres connectés corporels

Ces thermomètres permettent de surveiller la température corporelle pour vous ou vos enfants. Ce sont des objets qui peuvent être très utiles au quotidien. Voici les trois modèles phares du moment.

Withings Thermo, le meilleur thermomètre corporel

Rien de tel pour un usage familial. Ensuite, une fois la température relevée, il va afficher une couleur verte si tout est normal, orange s’il faut surveiller la personne et rouge pour indiquer la fièvre. Ce modèle se connecte en Wifi ou en Bluetooth et offre même de petits conseils médicaux. La synchronisation avec votre smartphone est automatique, ce qui permet de conserver les différentes données et de repérer les écarts de température. Une option très intéressante qui permet de partager ces informations avec le médecin lors d’une consultation.

Enfin, si cela peut vous rassurer, ce thermomètre corporel possède la certification CE Medical. Pour finir, le fabricant annonce une précision de l’ordre de 0,2°C. Seul bémol, avec ce modèle, son prix de 99 euros, très élevé pour ce type de thermomètre.

Beurer FT-95, un produit précis et facile d’utilisation

De même, il est possible de lire le niveau de la fièvre directement sur son petit écran. D’ailleurs, il est capable de retenir automatiquement 60 relevés différents pour pouvoir comparer les données. La connexion se fait ici par Bluetooth et l’on retrouve deux applications différentes «Beurer BabyCare » et « Beurer HealthManager ». Les informations sont directement envoyées sur ces dernières et il est également possible de rentrer des données supplémentaires.

Par exemple, la version destinée aux bébés permet d’enregistrer son poids, sa taille, son tour de tête, et même de noter quand, et quelle quantité de lait lui a été donné. En résumé, ce thermomètre connecté corporel est un produit très polyvalent et disposant d’un excellent rapport qualité/prix.

Tucky E-TakesCare, la meilleure solution si vous avez un bébé

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons un thermomètre corporel connecté spécialement conçu pour les nourrissons et les bébés. Le Tucky E-TakesCare prend la forme d’un patch que l’on place sous l’aisselle de l’enfant. Rassurez-vous, le dispositif est certifié hypoallergénique et mesure à peine 7 mm d’épaisseur. En résumé, il mesure la température du petit en permanence et envoie directement les informations sur votre smartphone grâce à une application dédiée.

D’ailleurs, cette dernière est facile à prendre en main et son utilisation se révèle intuitive. Mais ce n’est pas tout, le capteur est capable de repérer si votre bébé dort sur le ventre et vous envoie alors une notification sur votre téléphone. Si vous avez plusieurs enfants, il est possible d’enregistrer plusieurs profils différents. De même, les changements de températures sont indiqués grâce à une courbe qui recoupe toutes les données enregistrées.

Ce modèle fonctionne avec une batterie et l’autonomie annoncée par le fabricant est de 5 jours. Enfin, il faut compter un peu plus d’une heure pour le recharger à 100%.

Un thermomètre connecté utilise un capteur pour mesurer la température, puis envoie ces informations via le Wifi et/ou le Bluetooth. Vous pouvez alors consulter ces données sur votre smartphone ou tablette grâce à une application dédiée. Cela permet de connaître en permanence la température de chez soi ou de l’extérieur. Vous pouvez ainsi consulter ces données même si vous n’êtes pas à la maison. De plus, si vos appareils domotiques sont reliés entre eux, cela va vous permettre d’ajuster les paramètres pour obtenir un environnement sain si vous êtes absents du domicile.

Dans le cas des thermomètres connectés corporels, il devient possible d’enregistrer ses relevés de températures lorsque l’on a de la fièvre. Une fonctionnalité intéressante qui permet de communiquer vos données à votre médecin lors d’une consultation. Mais il existe également des thermomètres connectés pour la piscine ou la cuisine.

🧐 Quelles sont les fonctionnalités embarquées par les thermomètres connectés ?

Actuellement, certains thermomètres connectés ne relèvent pas seulement les températures. En effet, certains sont capables de mesurer de nombreuses choses dans votre environnement. Ces objets peuvent mesurer le niveau d’humidité dans l’air, le taux de CO2 et d’autres sont capables de mesurer le bruit d’une pièce. En résumé, certains de ces produits sont de véritables stations météo connectées. De plus, si toutes ces options sont réunies, les données relevées peuvent vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil. Pour finir, grâce aux applications dédiées, il est possible de conserver les différentes informations sur plusieurs semaines ou plusieurs mois selon le modèle.

💰 Quel est le prix d’un thermomètre connecté ?

Dans la catégorie des objets domotiques, les thermomètres connectés sont loin d’être les plus onéreux. Si vous êtes uniquement intéressés par le relevé des températures intérieures ou extérieures, alors des produits d’entrée de gamme à 10 euros environ sont suffisants. De plus, ce tarif réduit permet de s’en procurer plusieurs pour en installer dans différents endroits de la maison. Cependant, si vous souhaitez obtenir un modèle capable de mesurer de nombreux éléments, alors les prix vont augmenter. Les modèles les plus performants atteignent environ 100 euros.

D’un autre côté, ces derniers sont souvent deux en un et sont donc capables de mesurer la température intérieure et/ou extérieure. Pour les thermomètres connectés corporels, il faut au moins débourser 50 euros pour obtenir un objet digne de ce nom. D’ailleurs, le produit haut de gamme de Withings atteint 100 euros, mais il s’agit de l’appareil le plus cher du marché.

📱 Est-ce que mon smartphone peut faire office de thermomètre connecté ?

La majorité des téléphones ne dispose pas de la fonctionnalité de thermomètre, faute d’une sonde thermique intégrée. Certaines applications estiment la température extérieure en se basant sur des données météorologiques, mais elles ne sont pas adaptées pour mesurer la température ambiante ou corporelle. Seuls de rares modèles de smartphones sont équipés d’un thermomètre sans contact. À notre connaissance, le Google Pixel 8 Pro est actuellement le seul appareil à disposer d’un capteur de température. Cependant, pour mesurer votre température, les thermomètres traditionnels ou connectés restent la meilleure solution.

🤔 Où placer mon thermomètre connecté dans mon domicile ?

Un thermomètre connecté peut être utilisé dans n’importe quelle pièce de la maison. En effet, la première chose à définir est l’endroit où vous souhaitez l’installer. En général, de nombreuses personnes installent ces appareils dans leur chambre, mais libre à vous de le placer ailleurs. Dans tous les cas, il faut le placer légèrement en hauteur, car l’air est souvent plus frais au niveau du sol. Mais surtout, il faut le tenir éloigné des sources de chaleur pour obtenir des données vraiment fiables. Pour les modèles dédiés à l’extérieur, vous pouvez le placer à peu près n’importe où dans votre jardin.

