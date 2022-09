Les Anneaux de pouvoir : la saison 2 va entamer sa production

La première saison de la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir n’est pas encore terminée que la seconde va entamer sa production, selon Fellowship of Fans. Le tournage est attendu début octobre en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’au Royaume-Uni.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir

Nous ne sommes qu’à la moitié de la première saison de la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir et pourtant, une date a déjà été fixée pour le début de la production de la seconde saison. L’émission est la série télévisée la plus chère jamais réalisée à ce jour et devrait durer cinq saisons au total, la première ayant coûté à elle seule 465 millions de dollars.

Début de la production en octobre

Bien que nous ne sachions pas encore où nous en serons dans l’histoire d’ici à la fin de la première saison, il est probable que le prochain lot d’épisodes accélérera un peu plus le rythme de la série. Nous nous sommes désormais familiarisés avec le monde inspiré des histoires de Tolkien, ses traditions et nous avons aussi déjà rencontré de nombreux personnages principaux (sauf Sauron, qui tarde à se montrer).

Les fans savent depuis un certain temps maintenant que le tournage de la deuxième saison commencerait en octobre. Le problème, c’est que rien n’était encore bien certain. En revanche, nous apprenons aujourd’hui que le tournage va commencer le 7 octobre 2022, soit le même jour que la sortie de l’avant-dernier épisode de la première saison.

La trilogie de films Le Seigneur des anneaux et une partie des premiers épisodes de la série ont été tournés en Nouvelle-Zélande. Le tournage de la saison 2 déménagera dans plusieurs pays pour mieux dépeindre la Terre du Milieu de Tolkien, dont le Royaume-Uni, à Édimbourg et Water Oakley. Un Elfe « notable » devrait d’ailleurs y faire son apparition, mais nous en savons encore trop peu à ce sujet.

Adulée par certains et détestée par d’autres, la série avait subi un important review bombing à cause de la présence de femmes et de minorités, moins de 24 heures après sa sortie. Pour rappel, le prochain épisode sera diffusé le 23 septembre sur Amazon Prime Video.