Le Seigneur des anneaux : qui est Annatar et quel est son lien avec Sauron ?

Annatar dans la bande-annonce de la série Amazon

Qui est Annatar ? Si Sauron est peut-être l’un des méchants fictifs les plus célèbres de tous les temps, son apparence physique est toujours restée quelque peu ambiguë. Dans les livres, J. R. R. Tolkien évoque assez peu l’apparence de Sauron. Les images popularisées d’un guerrier imposant en armure noire ou d’un œil flamboyant au sommet de Barad-dûr proviennent principalement de la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qui extrapole de petits indices dans le texte de Tolkien en une conception littérale.

Tolkien devient toutefois un peu plus descriptif sur l’apparition de Sauron dans le deuxième âge de la Terre du Milieu, qui fournit le cadre de la série télévisée Les Anneaux de pouvoir, d’Amazon. En réapparaissant, il prend le déguisement d’Annatar, que Tolkien ne détaille pas forcément. Comme Annatar jouera presque certainement un rôle majeur dans la saison 2 de la série, on vous en dit plus sur ce personnage.

Annatar, ce curieux personnage qui n’apparaît pas dans les films de Peter Jackson

Annatar le Dispensateur, Annatar le Seigneur des Dons : Annatar est le nom que Sauron se donna en se faisant passer pour un envoyé des Valar auprès des Elfes de l’Eregion, dans le but de les duper. Grâce à cette forme, il réussit à duper Gwaith-i-Mírdain et Celebrimbor, fils de Curufin, et ce, malgré la méfiance de Galadriel.

Au cours du Deuxième Âge, les membres du Peuple des Joailliers forgèrent les Anneaux du Pouvoir avec son aide. Ils fabriquèrent les anneaux mineurs, les anneaux des Neuf et les Sept Anneaux des Nains. Celebrimbor forgea les Trois sans son assistance, et ceux-là furent préservés de sa malice.

C’est Annatar — et donc, Sauron — qui forgea l’Anneau Unique dans les forges de l’Orodruin, vers 1600 2A, en secret. Il fut démasqué par Celebrimbor qui découvrit qu’il n’était autre que Sauron, l’ancien lieutenant de Morgoth. Il cacha les Trois, dont le pouvoir était supérieur aux autres Anneaux, l’Unique excepté. En réponse, Sauron envoya ses troupes dévaster l’Eregion et raser Ost-in-Edhil, tuant Celebrimbor dans l’assaut.

Les fans des films qui entendent les exploits d’Annatar pour la première fois peuvent se demander pourquoi Sauron n’a pas enfilé ce déguisement pour infiltrer la Comté ou inciter Frodon à lui remettre l’Anneau Unique. La réponse est assez simple : Sauron a perdu sa capacité à changer de forme après le Deuxième Age.