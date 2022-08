Les droits du Seigneur des Anneaux rachetés par Embracer Group, 35 applications malveillantes à désinstaller, tout savoir sur Amazon Prime, c’est le récap’ de la semaine.￼

Alors que le groupe Embracer rachète les droits du Seigneur des Anneaux et projettent de créer plusieurs projets autour des héros de la saga, la caméra du télescope James Webb fait encore ses preuves avec une vidéo impressionnante de la galaxie ESO 350-40. Cette semaine, on vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur Amazon Prime, on vous met en garde sur 35 applications à désinstaller au plus vite et on vous raconte pourquoi Ewan McGregor refuse de rejoindre le MCU.

35 applications à désinstaller au plus vite !

Si vous êtes détenteur d’un Android, cette actu pourrait vous intéresser. En effet, Bitdefender vient de révéler que 35 applications malveillantes se sont récemment infiltrées sur le Play Store. Une fois installées, les développeurs vous envahissent de publicités à des fins de monétisation. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la liste complète des applications concernées et à désinstaller de toute urgence.

Lire > Ces 35 applications malveillantes ont infecté des millions de personnes, désinstallez-les vite !

Le Play Store n’est pas imperméable aux malwares – Crédit : Unsplash

On vous dit tout sur Amazon Prime

Le programme Prime d’Amazon est plus riche qu’on ne le pense ! En effet, outre la livraison gratuite, les abonnés au service ont accès à des films, des livres, des chaînes de télévision, de la musique et du sport. Combien coûte l’abonnement, à quel catalogue s’attendre, comment fonctionne la livraison gratuite, on vous dit tout sur l’offre d’Amazon.

Lire > Amazon Prime : tarifs, vidéo, musique, partage de compte, on vous dit tout

Les droits du Seigneur des Anneaux changent de main

Jeudi 18 août, le groupe Embracer Group AB annonçait officiellement dans un communiqué le rachat des droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Le groupe suédois de distribution de jeu vidéo a révélé qu’il avait l’intention de travailler sur de futurs projets « inspirés de personnages iconiques tels que Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Éowyn, et d’autres personnages des écrits de J. R. R. Tolkien. »

Lire > Le Seigneur des Anneaux : Aragorn, Gandalf et Gollum bientôt de retour au cinéma ?

Aragorn couronné par Gandalf – Crédit : New Line Cinema

Une nouvelle vidéo incroyable de James Webb

L’Agence spatiale européenne (ESA) vient de partager une nouvelle vidéo immersive d’une minute ainsi qu’un zoom de la galaxie de la Roue du Chariot. La caméra NIRCam et le spectro-imageur MIRI de Webb ont à nouveau fait leurs preuves avec des images à couper le souffle. N’hésitez pas à aller découvrir la vidéo dans notre actu dédiée.

Lire > James Webb : vous vous sentirez tout petit en zoomant sur cette galaxie (vidéo)

La galaxie de la Roue de chariot se dessinant au loin – Crédit : YouTube HubbleWebbESA

Le MCU n’aura pas Ewan McGregor

Si le MCU rêve de voir Ewan McGregor intégrer l’univers Marvel, l’acteur ne semble pas du tout intéressé. « Je crois que je n’ai aucune envie de faire ça. J’adore diversifier mon travail et je ne veux pas devenir prisonnier d’un seul univers. » a déclaré le comédien, au grand dam de nombreux fans. Ces derniers pourront toutefois continuer à voir l’acteur dans l’univers Star Wars où il prête toujours ses traits au personnage d’Obi-Wan Kenobi.

Lire > Marvel : pourquoi Ewan McGregor ne veut pas rentrer au sein du MCU ?

Marvel et McGregor : l’impossible union – Crédit : Disney

Nos tests et dossiers de la semaine

SoundCore Sport X10 : des écouteurs de sport moyens mais au tarif intéressant

Les Sport X10 de Soundcore sont confortables, waterproof, légers et résistants à l’immersion. Cela étant dit, on regrette la réduction artificielle du bruit du vent, les commandes par boutons peu pratiques et l’absence de pause active. Ces écouteurs de sport offrent toutefois un son équilibré et une très bonne autonomie, et ont le mérite d’être disponibles pour moins de 100 euros.

Lire > Test SoundCore Sport X10 : des écouteurs de sport waterproof à moins de 100 €

SoundCore Sport X10 ©Tom’s Guide

Les séries en streaming à ne pas louper ce mois-ci

Amateurs de séries, ce dossier est fait pour vous. On fait le point sur toutes les séries du mois d’août à ne pas louper. Pour vous aider à choisir en fonction de votre plateforme de streaming préférée, Tom’s Guide vous a préparé un classement des meilleures productions du mois. Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, Apple TV+, myCanal ou encore OCS, les programmes sont chargés et il y en a pour tous les goûts.

Lire > Quelles sont les meilleures séries à regarder en streaming en août 2022 ?