Les Éternels : la productrice répond aux attaques sur la représentation LGBTQ dans le film

En créant Les Éternels, Marvel a voulu donner un grand coup de pied aux standards du genre. Conscient de l’importance de prôner la diversité, le studio a donc souhaité aborder des sujets de société importants, afin d’éduquer les consciences. Ainsi, le projet accorde une large place à des thèmes phares comme l’homosexualité. Mais cela ne semble pas du goût de tous. En effet, certains pays refusent toujours de sortir le film sur leur territoire. Tout cela, sans compter sur une déferlante de propos haineux et clairement homophobes sur les réseaux sociaux. Lassée, la productrice Victoria Alonso a donc décidé de prendre la parole.

Les Éternels, encore sous une pluie de critiques ! – Crédit : Marvel Studio

Pour elle, donner une large place à la communauté LGBTQ est un devoir civique majeur et non pas un jeu politique pour se faire bien voir. Mais il y a encore du chemin à faire pour éveiller les consciences !

Les Éternels veulent défendre la diversité

Outre les attaques, certains y voient un arrivisme affirmé. Et Alonso ne veut pas entendre que l’on puisse accuser le studio de démagogie sur le sujet. « Nous avons tout fait pour attiser les choses mais parfois les critiques redémarrent de plus belle. C’est bon, merci, nous avons compris. Nous vous remercions d’avoir écrit sur nous. Ce sont les fans qui en décideront. La diversité et l’inclusion ne sont pas un jeu politique pour nous. C’est un vraie responsabilité. Car nous devons aussi le succès mondial que nous avons offert à Disney grâce à tout type d’humain, qu’importe son origine ou sa sexualité » déclare ainsi la productrice.

Que l’on juge le film sur sa direction et son histoire, d’accord. Mais que l’on s’attache à passer des heures sur la question LGBTQ, certainement pas ! En voulant bien faire les choses, Marvel doit aujourd’hui affronter des critiques toujours plus virulentes sur le sujet. Pourtant, Les Éternels pourraient devenir un formidable outil pédagogique pour la jeune génération. Mais ça, les journalistes et détracteurs semblent encore l’ignorer.

Malgré un accueil mitigé, Les Éternels auront réussi cependant à donner un élan de modernisme au MCU, en arrêtant de verser dans les poncifs du genre. Et voilà bien une prise de risques qu’il convient de saluer massivement.

Source : Screenrant