NordVPN se transforme en opérateur avec Saily, son eSIM accessible dans le monde entier

TL;DR NordVPN lance Saily, un opérateur qui permet d’accéder partout dans le monde à un réseau mobile grâce aux opérateurs locaux

Saily est une eSIM, c’est-à-dire une carte SIM virtuelle, vous n’avez pas besoin de recevoir de carte SIM physique pour utiliser le service

NordVPN n’a pas donné plus de détails sur le prix ou la qualité du réseau mais vous pouvez vous inscrire pour être notifié au lancement de Saily

NordVPN a plusieurs solides arguments pour convaincre les utilisateurs. L’entreprise multiplie les activités et les coups d’éclat. Bref, on ne présente plus ce VPN qui a une large place sur YouTube jusqu’à devenir un véritable running gag. Mais sur un ton plus sérieux, NordVPN se mue en opérateur en lançant Saily, l’eSIM que vous pouvez utiliser partout.

Saily, une eSIM accessible dans le monde entier

Nord Security, à qui l’on doit NordVPN, annonce le lancement de Saily. Une eSIM qui permet d’accéder à un réseau téléphonique via les opérateurs locaux du territoire où se trouve l’utilisateur et ce dans le monde entier. Il faut toutefois se doter d’un smartphone compatible avec les cartes SIM virtuelles comme l’iPhone 15, par exemple.

Vykintas Maknickas, responsable stratégie produit de Nord Security, justifie ce nouveau produit par le fait qu’il n’est pas toujours facile d’accéder à un réseau à l’étranger. Et que le Wi-Fi public n’est pas très sûr face aux risques de piratage, rien d’étonnant venant de la part de la maison mère de NordVPN. Saily se destine donc à ceux qui se déplacent partout et sont soucieux de leur cybersécurité.

Pour le moment, NordVPN n’en dit pas plus sur Saily et reste même plutôt opaque à son propos. Si la maison mère du VPN promet une connexion de qualité, rien n’a été indiqué à propos du prix de cette carte SIM virtuelle. On sait juste que l’eSIM va casser les tarifs, du moins si l’on en croit la déclaration de Nord Security.

Une version bêta du service aura lieu ce 1er trimestre 2024. Pour le moment, il n’y a qu’un test interne. Vous pouvez vous inscrire en avant-première, il suffit d’indiquer votre adresse e-mail sur le site de Saily pour être prévenu lorsque le service sera lancé. On imagine que comme pour NordVPN, la société va miser à fond sur la communauté en ligne auprès des vidéastes de YouTube.