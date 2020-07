Les meilleurs jeux de plateforme gratuits sur Android et iOS (iPhone)

Crédits : Edouard le Ricque / Tomsguide.fr

Croyez-le ou non, mais les jeux de plates-formes fêtent cette année leurs 40 ans ! En effet, l’année 2020 célèbre la sortie du tout premier jeu de plates-formes, Space Panic, sorti en 1980 sur bornes d’arcade. Les jeux de plates-formes font désormais partie intégrante du paysage vidéoludique. Ils sont même parfois considérés comme « la base » du jeu vidéo moderne : Mario, Rayman ou Sonic… Les héros des platformers profitent aujourd’hui d’une renommée internationale, et bon nombre de joueurs se sont fait la main grâce à ces franchises, désormais inscrites au panthéon du jeu vidéo.

Bien évidemment, les smartphones n’échappent pas à ce genre si spécifique. Bien au contraire : il existe de nombreux jeux de plates-formes téléchargeables gratuitement sur Android et sur iPhone, iPad. Et pour s’y retrouver, voici notre sélection !

Les 10 meilleurs jeux de plateforme gratuits sur le Play Store et l’AppStore :

Super Mario Run

Quitte à faire une sélection des meilleurs jeux de plates-formes disponible en téléchargement gratuit sur Android et iOS, autant commencer avec la plus célèbre de toutes les franchises du genre et sa déclinaison sur smartphones : Super Mario Run !

Super Mario Run n’est pas un platformer classique comme peuvent l’être les autres jeux de la franchise. C’est un runner : c’est-à-dire que Mario se déplace automatiquement, et en permanence, vers la droite. La seule chose à faire est d’appuyer sur l’écran tactile pour faire sauter Mario. Et plus l’appui est long, plus le saut est important. Il faut ainsi éviter les obstacles et faire le meilleur score possible. Comme souvent avec les jeux Nintendo, la qualité est au rendez-vous : Super Mario Run est tout simplement l’un des meilleurs jeux gratuits sur mobile.

Rayman Adventures

Rayman Adventures est un jeu développé par Ubisoft Montpellier opérant sous le (très réussi) moteur graphique de Rayman Origins et de Rayman Legends. Le système de jeu est similaire à Super Mario Run : Rayman avance seul jusqu’à la fin du niveau, sans intervention du joueur. Il est cependant possible de changer de direction, à gauche ou à droite.

Il n’y aura point d’Électoons à sauver ici, mais comme bien souvent dans les jeux du héros sans bras ni jambes, il s’agira de traverser de vastes mondes tout en sauvant de petites créatures (pour ne pas dire Ptitzêtres). Il est cette fois question de récupérer des oeufs d’Incrediballs, sortes de petites bêtes ovipares qui aideront le joueur une fois leur oeuf éclos. La singularité de Rayman Adventures repose justement sur le fait qu’il existe presque 400 Incrediballs différents, tous apportant quelque chose de spécifique dans le gameplay du joueur une fois activés.

Crossy Road

Crossy Road, c’est ce genre de petit jeu mobile addictif qu’on laisse sur son smartphone pendant des années en y revenant de temps en temps. Le principe ? Faire avancer un petit personnage sur la route et lui faire éviter des obstacles. Le but ? Avancer le plus loin possible !

De nombreux personnages sont à débloquer en jouant. Un système de récompenses quotidiennes bien pensé donne également envie de relancer l’application de temps à autre. Le titre conviendra à tous les âges puisque la difficulté se corse légèrement au fur et à mesure que l’on progresse dans les niveaux.

Ninja Arashi

Ninja Arashi est un jeu de plates-formes réussi. Jouissif, graphiquement joli, un tantinet rétro, le jeu intègre également quelques éléments RPG. Vous incarnez Arashi, un shinobi qui cherche à retrouver coûte que coûte son fils kidnappé par les mains du démon Orochi.

Malgré quelques bugs qui ne viennent cependant pas entacher la jouabilité, le titre propose un peu plus d’une quarantaine de niveaux au sein de trois mondes différents, le tout pour une durée de vie conséquente. Le gameplay du titre donne surtout constamment l’envie d’y revenir et de finir l’histoire. Seul bémol : il ne prend pas encore en charge le plein écran sans bordures sur certains smartphones.

Dan The Man

Un peu de RPG par-ci, un peu de plates-formes par là… Développé par les créateurs de Fruit Ninja et sorti en 2016, Dan The Man est un jeu de plates-formes rétro à la fois complet et simple d’accès, amusant et addictif, doté d’une narration et d’un level design réussi.

Malgré des publicités parfois trop présentes, Dan The Man est un des meilleurs jeux de plates-formes disponibles en téléchargement gratuit sur son smartphone Android ou sur iPhone, iPad. On recommande !

Super Cat Tales 2

Besoin d’une bonne dose de kawaii ? Que diriez-vous d’un jeu de plates-formes coloré et simple à jouer avec des chats ? Que ce soit pour son histoire, pour sa maniabilité, ses décors, ses personnages ou sa musique, Super Cat Tales 2 est un excellent jeu disponible gratuitement sur smartphones Android et sur iPhone.

Le jeu propose la traversée de plus d’une centaine de niveaux en ramassant un maximum de trésors et d’objets. Comme vous pouvez l’imaginer, ses graphismes en pixel-art et sa musique rétro sont tout simplement à craquer. Le système de progression est bien réglé et la difficulté correctement calibrée. Notez enfin qu’il est possible de débloquer des nouveaux personnages au fil de l’aventure. Des chats, bien entendu ! Il faudra compter 5,49 € pour supprimer l’intégralité des publicités (et réduire de moitié le prix de tous les objets).

Super Phantom Cat 2

Vous avez bien lu : cette sélection comporte non pas un, mais deux jeux de plates-formes mettant en scène… des chats ! Super Phantom Cat 2 est un jeu à la fois simple et accessible qui plaira à tous les publics, des plus jeunes aux plus expérimentés. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le jeu possède une histoire : vous y contrôlez Ari, un chat déterminé à sauver sa soeur Ina…

En plus de profiter de graphismes charmants, le jeu offre un gameplay à la fois fun, dynamique, et rafraîchissant. Même si les publicités et certains achats in-app nous apparaissent parfois un peu trop intrusifs, Super Phantom Cat 2 n’en reste pas moins un must-have pour tous les fans de jeux de plates-formes.

Yeah Bunny 2

Yeah Bunny 2 est un jeu de plates-formes rétro, en pixel-art, où vous contrôlez un petit lapin qui avance seul sans votre intervention. En tapotant une fois sur l’écran, il saute, en tapotant une deuxième fois en l’air, il fait un double saut. Si vous heurtez un mur, le lapin rebondit pour repartir dans l’autre sens, vous faisant ainsi perdre du temps !

Malgré quelques publicités parfois intempestives (free-to-play oblige), Yeah Bunny 2 n’en reste pas moins un excellent petit jeu mobile, ni trop dur, ni trop simple, et terriblement fun.

Swordigo

Même si ses graphismes en pseudo 3D ne feront pas l’unanimité, Swordigo est bon un jeu de plates-formes à défilement horizontal teinté de mécaniques hack ‘n’ slash et RPG. Son style et sa musique font de lui un titre qui plaira à coup sûr à tous les fans du retrogaming.

L’histoire de Swordigo se boucle en environ 8 heures de jeu, un bon score pour un titre entièrement gratuit. Même s’il est possible de courir, de sauter et d’attaquer (ou les trois à la fois), on regrettera cependant qu’il n’est pas possible d’attaquer en diagonale, ce qui peut rendre certains passages assez difficiles.

OCO

Voici l’OVNI de cette sélection : OCO, le jeu de « puzzle-plateforme à un doigt » selon son propre créateur. Graphiquement différent et minimaliste dans son approche, le titre propose 135 niveaux. Le but : résoudre des puzzles parfois complexes, en faisant sauter un petit carré de plates-formes en plates-formes. Tout se fait avec un seul doigt.

La bande-son est générée de manière procédurale pour chaque niveau. Et si vous n’êtes pas lassé après avoir terminé tous les niveaux, le jeu inclut un éditeur de niveaux qui permet de créer ses propres niveaux ou de profiter des quelque 40000 autres déjà créés par la communauté.

Bonus : Oddmar

Si vous avez adoré Rayman Origins et Legends et que la série Vikings fait partie de vos favorites, il y a fort à parier pour que Oddmar soit un bon choix ! À la fois bande dessinée animée et jeu de plates-formes, ce titre rempli d’humour et entièrement dessiné à la main narre la vie d’un viking rejeté par son peuple et qui cherche désormais à se racheter pour accéder au Valhalla… En plus de jouir d’une narration tout particulièrement réussie pour un jeu mobile, Oddmar profite d’un level design abouti qui ne déçoit pas sur plus de 24 niveaux différents.

Nous proposons Oddmar en bonus de cette sélection, car seul le début du jeu est jouable gratuitement et sur Android et il faudra compter 3,89 € pour débloquer le reste. Le prix affiché sur l’App Store est de 5,49 €.