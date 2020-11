Parmi l’offre actuelle, on trouve une palanquée de jeux de plateau issus tout droit des centres d’intérêt geeks. De quoi redécouvrir des univers sous un nouveau jour et s’affranchir de tout écran le temps d’une partie.

Parmi les centaines de jeux de société qui se renouvellent chaque année, beaucoup sont inspirés de l’univers des geeks ou des mécanismes de jeux que l’on retrouve dans les jeux vidéo. De quoi redécouvrir des univers riches et créatifs sous un nouveau jour et s’affranchir de tout écran le temps d’une partie.

Il y a une vingtaine d’années, les jeux de société n’étaient qu’une occupation de plus pour les enfants. Monopoly, Cluedo, Bonne Paye et consorts ont longtemps hanté ce support ludique et camouflé sa mutation. Désormais, on parle de jeux de société modernes. On se trouve alors face à des oeuvres complexes, aussi élaborées qu’un jeu vidéo, mais qui se contentent d’utiliser des pions, cubes en bois, dés, meeples et au mieux des figurines.



Encore mieux, si les jeux de plateau peuvent être pratiqués à plusieurs, il existe de plus en plus de titres fonctionnant avec une intelligence artificielle, permettant de s’y adonner en solo.



Et parmi l’offre actuelle, on trouve une palanquée de jeux issus tout droit des univers geeks. Appel de Cthulhu, Seigneur des Anneaux, Conan, Walking Dead et autres Donjons & Dragons répondent à l’appel. De quoi redécouvrir des univers sous un nouveau jour et s’affranchir de tout écran le temps d’une partie.



L’offre étant pléthorique, il a fallu faire des choix. Bien que le marché des jeux d’occasion soit fertile, nous n’avons sélectionné que des titres encore édités et disponibles en boutique ou sur Internet. Bien évidemment, en fonction du thème ou du style de jeu, chacun y trouvera ou non son bonheur. En revanche, dans leurs catégories respectives, l’ensemble des jeux présentés ici font figure de référence.

NB : attention, quelques-uns des jeux présentés ici ne sont pas disponibles en français, mais il existe de nombreuses traductions pour pallier cette gêne éventuelle.

The 7th Continent

Joueurs : 1 à 4

1 à 4 Mode de jeu : Coopératif

Coopératif Thème : Post-apocalyptique

Post-apocalyptique Type de jeu : Land Crawler

Land Crawler Complexité : Moyen

Moyen Durée : 5 à 1000 minutes

5 à 1000 minutes Extensions : Le labyrinthe de glace / Le sanctuaire interdit / Le marais de l’épouvante / Le chemin de pénitence / Craignez les dévoreurs / Face aux éléments / Dans les airs, sous la terre / Lâcher la bête / Les racines volantes

1907. Vous êtes un célèbre explorateur de retour sur le septième continent, un territoire mystérieux récemment découvert au large de l’Antarctique. Levez la malédiction qui vous ronge ou mourez en essayant d’y parvenir.



Avec The 7th Continent, Serious Poulp a transposé le livre dont vous êtes le héros en jeu de société. Dans un univers à mi-chemin entre Jules Verne et Lovecraft, ses deux auteurs, Ludovic Roudy et Bruno Sautter, plongent le ou les joueurs dans une aventure mystérieuse à multiples embranchements.



En tout, trois scénarios forment la boîte de base (d’autres sont disponibles en extension). Cela peut sembler peu, mais quand on sait qu’il faut 45 heures pour venir à bout de ces trois malédictions, c’est déjà pas mal. Et puisqu’une partie peut difficilement être achevée en une session, Serious Poulp a conçu une méthode de sauvegarde en trente secondes.



Pour vaincre ces malédictions, il faut explorer le continent à la recherche d’indices. Pour ce faire, les joueurs peuvent se déplacer, jouer des cartes de leurs mains, construire des objets ou les utiliser, mais attention, la pioche n’est pas infinies et des choix sont rapidement à faire.



Extrêmement riche, long et profond, The 7th Continent est une expérience, l’un des meilleurs jeux d’aventure à l’instar de This War is Mine ou du plus récent Tainted Grail. A noter cependant que ces deux titres disposent d’une narration forte. Un aspect que l’on ne retrouve pas dans The 7th Continent. Sans doute son plus gros défaut qui peut entraîner une certaine lassitude à enchaîner les malédictions sans objectif global et histoire. Les Serious Poulp ont d’ailleurs entendu leur communauté sur ce sujet. The 7th Citadel, leur nouveau jeu encore disponible en late pledge, corrige le tir avec un scénario fouillé et placé au coeur du jeu.

Enfin, si The 7th Continent est longtemps resté une exclusivité Kickstarter, il est possible désormais de se le procurer dans le commerce dans une version plus basique baptisée Classic Edition.

Andor

Joueurs : 2 à 4

2 à 4 Mode de jeu : Coopératif

Coopératif Thème : Médiéval-fantastique

Médiéval-fantastique Type de jeu : Aventure

Aventure Complexité : Plutôt facile

Plutôt facile Durée : 60 à 90 minutes

60 à 90 minutes Extensions : La Légende de Gardétoile / Voyage vers le Nord

Le pays d’Andor est en danger, son avenir repose entre les mains d’un petit groupe de héros : vous !



Sauvez le château de l’assaut des terribles Skrals, mettez à mal les plans du sombre mage Varkur, retrouvez la sorcière de la forêt pour soigner le vieux roi, enfoncez-vous dans les mines des nains pour sauver leur trésor et affrontez la plus grande menace qu’Andor ait jamais connue : Tarok le dragon noir !



Andor s’inscrit dans le genre des land-crawler, à savoir des jeux d’aventures se déroulant sur une large carte. Il se démarque par sa démarche puisqu’il se joue exclusivement en mode coopératif. Les joueurs font face à l’intelligence artificielle du jeu et doivent se serrer les coudes pour réussir leurs quêtes. Riche dans ses mécaniques et par son matériel, Andor est surtout simple à prendre en main, grâce à une règle intégrée à la première partie. Il est cependant un peu court avec seulement cinq légendes. Il faudra se tourner vers ses extensions pour prolonger le plaisir.



Arcadia Quest

Joueurs : 2 à 4

2 à 4 Mode de jeu : Versus

Versus Thème : Médiéval-fantastique

Médiéval-fantastique Type de jeu : Exploration de donjons

Exploration de donjons Complexité : Plutôt facile

Plutôt facile Durée : 60 minutes

60 minutes Extension : Outre-Tombe

Arcadia, la ville sacrée qui maintient l’équilibre entre la nuit et le jour dans le monde, a été plongée dans les ténèbres par le démoniaque Lord Fang.



Arcadia Quest s’inscrit dans la mouvance Ameritrash, à savoir qu’il a un thème guerrier, utilise des figurines et des poignées de dés.



Chaque joueur y contrôle une guilde de trois héros. Toutes les guildes sont en compétition pour être la libératrice d’Arcadia et pour devenir la plus riche et la plus puissante du monde. Le jeu mélange habilement PVE et PVP en forçant les participants à combattre aussi bien les monstres qui peuplent le plateau que les autres joueurs. Nul maître du jeu, Arcadia Quest gère automatiquement ce rôle, ce qui permet à tous les joueurs d’incarner une guilde. 11 scénarii s’enchaînent pour former une longue campagne avec de multiples embranchements à chaque partie, de quoi former 144 campagnes différentes.

Blood Bowl

Joueurs : 2

2 Mode de jeu : Versus

Versus Thème : Médiéval-fantastique / Football US

Médiéval-fantastique / Football US Type de jeu : Escarmouche

Escarmouche Complexité : Plutôt difficile

Plutôt difficile Durée : 45 à 120 minutes

45 à 120 minutes Extensions : Différentes équipes et personnages supplémentaires

Il s’agit d’une vieille dame. La première édition de Blood Bowl est sortie en 1986. Trente ans plus tard, les orques et les humains s’affrontent toujours avec violence sur le gazon. S’inspirant du football américain, Blood Bowl mêle stratégie et tactique dans l’univers de Warhammer.



Le plateau est un terrain de football. Deux équipes de 12 joueurs s’y font face. L’objectif est de mettre le ballon ovale dans les buts adverses. Néanmoins, Warhammer oblige, tous les coups sont permis pour parvenir à ses fins. Coups bas, piétinement ou même intervention de magiciens agrémentent les parties et facilitent la progression des équipes sur le terrain. Tout se joue aux dés et chaque figurine à ses caractéristiques propres ainsi que des aptitudes spéciales à utiliser à bon escient. Un classique bourré de règles qui se révèle être difficile à maîtriser et demande un certain investissement.

Blood Rage

Joueurs : 2 à 4 (jusqu’à 5 avec extension)

2 à 4 (jusqu’à 5 avec extension) Mode de jeu : Versus

Versus Thème : Médiéval-fantastique

Médiéval-fantastique Type de jeu : Combat tactique

Combat tactique Complexité : Moyenne

Moyenne Durée : 60 à 90 minutes

60 à 90 minutes Extensions : Extension 5ème joueur / Dieux d’Asgard / Augures de Midgard

Dans Blood Rage, les joueurs sont à la tête de puissants clans Vikings en quête de gloire alors que le monde ne court à sa perte dans une ambiance apocalyptique. Tandis que le Ragnarök dévore la terre, les Vikings vont devoir faire ce qu’ils font le mieux : envahir et piller, tuer et mourir dans des batailles épiques. « La vie est bataille, la bataille est gloire, la gloire est tout. »



Divisée en trois âges (ou trois manches), la partie de Blood Rage démarre par une phase de draft. Une série de cartes est piochée et distribuée tour à tour aux joueurs afin de composer leurs mains. Vient alors la phase action. Il est possible d’envahir, de déplacer ses unités, de développer des capacités de son clan, de démarrer une quête ou de piller une région du plateau de jeu. L’objectif est de remporter le plus de points de victoire, soit en accomplissant des quêtes, soit en remportant des batailles (sans dés !), soit via quelques joyeusetés propres au jeu.



Agrémenté d’une pelletée de figurines, Blood Rage profite de règles simples et efficaces qui offrent des parties courtes, tactiques et dynamiques. Une belle réussite pour les amateurs du genre.

Conan

Joueurs : 2 à 5

2 à 5 Mode de jeu : Coopératif + maître du donjon

Coopératif + maître du donjon Thème : Médiéval-fantastique

Médiéval-fantastique Type de jeu : Exploration de donjons

Exploration de donjons Complexité : Moyenne

Moyenne Durée : 60 à 120 minutes

60 à 120 minutes Extensions : Stygie / La tour de Khitai / Nordheim

Vivez les aventures de Conan, Shevatas le voleur ou Hadrathus le prêtre. Combattez des monstres, des nécromanciens ou des Pictes menés par Zogar Sag. Voyagez aux côtés de Bêlit, la Reine de la Côte Noire, et son équipage de pirates. Menez de grandes batailles dans des auberges pleines de gardes ou des châteaux en ruines.



Les aventures de ce jeu Conan se basent sur les romans et non le film popularisé par Arnold Schwarzenegger dans les années 80. Chaque joueur dirige un aventurier. Face à eux, l’Overlord est incarné par un énième joueur. Bien développées et poussées, les mécaniques de jeu sont centrées sur le combat. Chaque personnage dispose d’un nombre de gemmes qui représentent leur santé, mais qui servent également à utiliser leurs compétences : combat au corps à corps, à distance, défense, déplacement, dextérité (manipuler un levier, par exemple) et chance (relancer un dé). Pour toute gemme dépensée, le joueur a droit d’effectuer une fois l’action convoitée. Pour les combats, des dés de couleurs déterminent la puissance des coups, mais il faut aussi ajouter à cela les armes équipées qui apportent des modificateurs aux résultats. Côté Overlord, il dispose de plusieurs troupes, d’un système de gemme similaire et devra surtout faire attention à protéger ses unités qui sont plutôt faibles pour la plupart.



Deux plateaux recto verso offrent quatre environnements différents dans lesquels se déroulent les quêtes servies par une communauté active.

Dark Souls : The Board Game

Joueurs : 1 à 4

1 à 4 Mode de jeu : Coopératif

Coopératif Thème : Médiéval-fantastique

Médiéval-fantastique Type de jeu : Dungeon Crawler

Dungeon Crawler Complexité : Moyen

Moyen Durée : 90 à 120 minutes

90 à 120 minutes Extensions : multiples extensions issues du Kickstarter

Dark Souls prend place dans l’univers de la saga de jeux vidéo éponyme. Bien qu’il mêle exploration et combats, il est présenté par ses concepteurs comme étant plus profond qu’un Dungeon Crawler et son simpliste concept de porte/monstre/trésor.



Jouable en solo ou en coopération, Dark Souls – le jeu de plateau, conserve les mécaniques de jeu d’origine (comme la remise à zéro de la zone en cas de repos) et incorpore surtout la dose de difficulté qui fait le sel de la licence vidéoludique. Quatre classes de personnages jouables sont disponibles : Chevalier, Guerrier, Hérault et Assassin. Chacune à un rôle propre durant la partie.



Le jeu dispose de différents scénarios inspirés du premier et du troisième volet de Dark Souls. L’objectif de chaque partie est d’atteindre le boss, mais avant lui il faut se farcir toute une flopée d’ennemis tous plus retors les uns que les autres. Seuls les joueurs intelligents seront récompensés, ceux qui usent de stratégie en repérant les faiblesses de leurs adversaires.

Dead of Winter – A la croisée des chemins

Joueurs : 2 à 5

2 à 5 Mode de jeu : Semi-coopératif

Semi-coopératif Thème : Post-apocalyptique / Zombies

Post-apocalyptique / Zombies Type de jeu : Gestion / Combat

Gestion / Combat Complexité : Moyenne

Moyenne Durée : 45 à 210 minutes

45 à 210 minutes Extensions : La Nuit la plus Longue / Warring Colonies

Dead of Winter vous plonge dans l’hiver glacial d’un monde post-apocalyptique où tous luttent pour leur survie face à la zombification récente de la population. Tous les survivants ont été affectés différemment par ce nouveau monde et certains ne seront pas prêts à mettre le bien collectif devant leurs propres aspirations. En plus des innombrables menaces extérieures, les conflits internes pourraient venir délier la colonie.



Les joueurs incarnent tous des chefs de groupe dans la colonie. Ils dirigent des survivants. Tous ont un objectif commun en début de partie, mais aussi un objectif secret qui peut tout aussi bien être lambda ou un objectif de traître. Pour remporter la partie, il faut remplir l’un de ses objectifs, en allant visiter les bâtiments alentour afin de récupérer du matériel tout en prenant garde aux zombies et au moral des troupes.

Détective

Joueurs : 1 à 5

Mode de jeu : Coopératif

Thème : Polar

Type de jeu : Enquête, scénario, déduction

Complexité : Plutôt difficile

Durée : de 1 à 2 heures

Détective est un jeu coopératif d’enquête moderne pour le plus de 16 ans. Les joueurs vont collaborez ensemble, vous serez des agents d’Antares, une agence de détective un peu particulière. Vous aurez 5 affaires à résoudre avec l’aide d’un site internet qui va évaluer vos pistes de recherche au fur et à mesure que vous avancez.

Le jeu est assez complexe et ce ne sera pas facile de résoudre l’enquête dans les temps ! Il faudra collecter les informations et les indices et faire fumer vos méninges !

La mécanique du jeu fonctionne bien et vous n’avez qu’à vous laisser guider grâce à un paquet de 36 cartes pour chaque enquête, mais attention au temps qui s’écoule, vous n’avez que 8 heures pour résoudre l’affaire.

L’enquête se déroule à Richmond aux USA, région représentée par un petit plateau de jeu. Chaque joueur choisi un personnage parmi 5 tuiles, avec chacun une capacité et une compétence particulière. Les cartes non choisies deviennent des consultants.

Vous commencez en équipe à lire une énigme à résoudre dans le livret d’enquête. Il faut enquêter et chercher des informations tout en gérant son temps pour réussir à résoudre l’enquête. Vous êtes guidés par des cartes et aidés par une base de données sur le site internet antaresdatabase.com avec les dossiers de criminels, les informations clés et les vérifications d’empreintes. Vous pourrez aussi être amené à chercher des informations partout sur internet.

La première enquête est l’homme à la montre en or. Après avoir lu les informations sur l’affaire dans le livret, des pistes sont proposées pour démarrer l’enquête. Beaucoup de ces pistes sont à creuser à l’aide du site interne Antares. Vous démarrez au quartier général sur le plateau, mais s’il faut bouger, cela coûtera du temps de déplacement, 1heure par voyage et vous n’avez que 8h il faut donc se déplacer judicieusement, on n’est pas dans le Cluedo ! Il faudra résoudre l’affaire tous ensemble en 4 tours en gérant votre temps et votre stress.

À la fin de la partie, vous rendez votre rapport et le verdict tombe… Vous serez évalué par une série de questions qui montre votre compréhension de l’affaire. Il ne suffit pas de trouver le coupable pour gagner ! Il faut aussi comprendre le mobile et les circonstances, comme un vrai détective !

Les premières affaires peuvent aider à comprendre les suivantes, donc si vous changez de partenaires de jeu il faudra les débriefer avant !

Le jeu Détective a obtenu l’As d’Or 2019 du Jeu de l’Année Expert au Festival international des jeux à Cannes.

Dune : Le Jeu de Plateau

Joueurs : 2 à 6

Mode de jeu : versus

Thème : Science-Fiction

Type de jeu : Asymétrie, trahison, Conquête

Complexité : Plutôt difficile

Durée : de 2 à 3 heures

En attendant la sortie de la troisième adaptation du roman Dune de Frank Herbert paru en 1965, repoussée à 2021, vous pouvez replonger dans cet univers de sciences fiction mythique avec le nouveau jeu de société Dune. Le jeu est la réédition du jeu de plateau de 1979 avec des règles plus digestes et un guide de démarrage rapide bien pratique, mais en restant fidèle au livre.

Dans cette nouvelle version, les règles originales sont presque inchangées, c’est surtout le setup de matériel qui a pris un coup de jeune et est beaucoup plus quali.

Il faudra donc essayez de prendre les commandes d’Arrakis, la planète des épices, aride et convoitée pour ses richesses.

Le plateau de jeu représente la surface de la planète où sont placées des citadelles dont vous allez devoir vous emparer. Vous allez prendre pour cela le contrôle d’une guilde, d’un ordre ou d’une famille qui ont chacun des pouvoirs particuliers : Atreides, Harkonnen, Bene Gesserit, Spacing Guild, Emperor ou Fremen.

Le jeu se joue de manière asymétrique. Chaque joueur a donc des règles légèrement différentes. La partie se déroule en une série de tours, divisés en plusieurs phases en commençant par une tempête qui va dévaster une région. Les troupes s’affrontent sur le terrain et les batailles sont gérées par un disque de combat qui indique combien de troupes vont mourir sur le champ de bataille et avec quelles armes. Le gagnant remporte la zone en jeu sur Arrakis. Les alliances, les trahisons et la corruption sont encouragés dans Dune pur avoir une chance de gagner.

Dungeon Saga : La quête du roi Nain

Joueurs : 2 à 5 (en solo avec extension)

2 à 5 (en solo avec extension) Mode de jeu : Coopératif + maître du donjon

Coopératif + maître du donjon Thème : Médiéval-fantastique

Médiéval-fantastique Type de jeu : Exploration de donjons

Exploration de donjons Complexité : Plutôt facile

Plutôt facile Durée : 30 à 120 minutes

30 à 120 minutes Extensions : Le Compagnon de l’Aventurier / Les Cryptes Infernales / Le Seigneur de Galahir / Le Tyran de Halpi / Le Retour de Valandor

Il y a plus d’un millénaire, Valandor, le plus grand héros de tous les temps, est tombé au combat. Son immense héritage profite aux peuples du continent tout entier. Mais le sorcier déchu Mortibris convoite les secrets du pouvoir de Valandor. Décidé à les obtenir à tout prix, il pille et profane des sites sacrés à la tête de ses répugnants serviteurs. Seuls les héros les plus intrépides oseront s’opposer à lui dans les profondeurs de Mantica.



Dungeon Saga prend le joueur par la main et met à sa disposition un manuel de règles à découvrir au fil du jeu. À l’instar d’un Heroquest, on a droit à une mécanique basique : porte, monstre, trésor. Pourtant, elle fonctionne toujours à merveille, d’autant plus que grâce à l’extension « Le Compagnon de l’Aventurier » Dungeon Saga peut se parcourir en solo. Une aubaine pour les joueurs esseulés.

Dungeons & Dragons : The Legend of Drizzt

Uniquement disponible en anglais

Traduction complète disponible ici

Joueurs : 1 à 5

1 à 5 Mode de jeu : Coopératif

Coopératif Thème : Médiéval-fantastique

Médiéval-fantastique Type de jeu : Exploration de donjons

Exploration de donjons Complexité : Moyenne

Moyenne Durée : 60 minutes

Se déroulant dans l’univers de Donjons et Dragons, The Legend of Drizzt s’attarde sur les aventures de l’elfe noir Drizzt Do’Urden et de ses compagnons. Il s’inscrit en plein dans la série de romans de R. A. Salvatore. Entièrement coopératif, le jeu utilise une intelligence artificielle pour gérer les monstres des environnements explorés. Aussi, est-il jouable entièrement en solo pour peu que l’on dirige plusieurs aventuriers dans certaines quêtes. Le système de jeu utilise du placement de tuiles, deux actions par tour (déplacement, combat, compétence spéciale) et par joueur et une main de cartes pour les combats. Un deck de monstres et un deck de rencontre viennent empoisonner la partie en piégeant le parcours des aventuriers.



Il s’agit du troisième jeu de plateau Donjons & Dragons à utiliser ces règles. L’avantage est que son matériel peut être combiné avec celui de ses prédécesseurs (Castle Ravenloft, Wrath of Ashardalon) et de son successeur (Temple of Elemental Evil) pour donner lieu à des parties personnalisées épiques.

Fallout

Joueurs : 1 à 4

1 à 4 Mode de jeu : Semi-coopératif

Semi-coopératif Thème : Post-apocalyptique

Post-apocalyptique Type de jeu : Land Crawler

Land Crawler Complexité : Moyen

Moyen Durée : 120 à 180 minutes

Fallout brille par son thème issu de la licence initiée sur PC par Interplay à la fin des années 90 et reprise depuis par Bethesda Softworks. Un monde post-apocalyptique dans lequel émerge du chaos une nouvelle civilisation faite de guildes, de communautés et de mercenaires.



Chaque joueur doit survivre sur le plateau de jeu, faisant attention aux ennemis, mais aussi aux radiations. Les alliances avec des factions en place sont possibles pour améliorer son influence et, pour coller au jeu vidéo, la collecte d’équipements et l’amélioration des caractéristiques (S.P.E.C.I.A.L.) sont aussi de mise.



Tout au long d’une partie, les joueurs sont mis face à des choix par l’intermédiaire des cartes de rencontre et de quête : plus de caps (monnaie du jeu) ou plus d’alliés, par exemple. Les décisions sont irrévocables et bousculent durablement la partie. Libérez des Super Mutants et quelques-uns de ces super soldats croiseront forcément votre route plus tard.

Galaxy Trucker

Joueurs : 2 à 4

2 à 4 Mode de jeu : Versus

Versus Thème : Science-fiction

Science-fiction Type de jeu : Gestion

Gestion Complexité : Plutôt facile

Plutôt facile Durée : 60 minutes

60 minutes Extensions : La Grosse Extension / Encore une Grosse Extension / Nos tout derniers modèles / Missions

Dans Galaxy Trucker, les joueurs pilotent des camions de l’Espace qui parcourt l’univers à la recherche de ressources pour les ramener à bon port et récupérer un maximum de crédits. Mais avant tout, il faut construire son vaisseau en piochant des tuiles au hasard. Faire attention à l’optimisation des quartiers de son embarcation est alors primordial. S’il est mal conçu, le vaisseau ne verra pas le bout de la partie ou ne pourra pas transporter suffisamment de cargaison pour remporter la victoire. Et ce n’est pas parce qu’un vaisseau est bien assemblé qu’il ira loin. Des cartes évènements viennent ainsi mettre des bâtons dans les réacteurs des joueurs : avarie, contrebandiers, évènements spatiaux, nombreuses sont les embuches. Enfin, une fois la première phase terminée, une seconde puis une troisième interviennent avec des camions encore plus gros à assembler. De quoi relancer l’intérêt du jeu plusieurs fois avant d’en voir le bout.

Note de la rédaction : une nouvelle version du jeu est actuellement en préparation. Sa sortie est prévue pour janvier 2021. Le jeu est renommé Race for the Galaxy. Vous pouvez le précommander chez Ludum.fr à 38,90 €.

Gloomhaven

Pour ceux qui ont la version anglaise, la traduction complète du jeu effectuée par la communauté Havrenuit est disponible ici.

Joueurs : 1 à 4

1 à 4 Mode de jeu : Coopératif

Coopératif Thème : Médiéval-fantastique

Médiéval-fantastique Type de jeu : Aventure / Exploration de donjons

Aventure / Exploration de donjons Complexité : Plutôt difficile

Plutôt difficile Durée : 90 à 150 minutes

90 à 150 minutes Extensions : Scénarios solo, Forgotten Circles

Gloomhaven fait partie de ces jeux qui ont gravi avec une facilité insolente les échelons du classement des meilleurs jeux de tous les temps du site BoardGameGeek. C’est aussi l’un des jeux à avoir reçu le plus de participation et de fonds lors de ses campagnes sur Kickstarter. Un véritable raz-de-marée aussi bien provoqué par son univers que par ses mécaniques.



Tous ceux qui cherchaient le Dungeon Crawler (exploration de donjons) ultime ont pu crier au génie. Ceux qui voulaient s’approcher des sensations d’un Baldur’s Gates sur plateau ou d’une partie de jeu de rôle, ont fait de même. Gloomhaven, c’est avant tout un jeu de combat tactique mêlé de roleplay dans un monde persistant. En solo ou à plusieurs, chaque joueur incarne un aventurier avec son objectif propre. Le but est de remplir celui-ci en se servant des 97 scenarii de la campagne et des scenarii aléatoires proposés par un système propre à Gloomhaven. Après de nombreuses heures de jeu (comptez 1h30 à 2h par scénario), si l’objectif est accompli, le joueur met son héros à la retraite et en reprend un autre pour poursuivre l’aventure. Autant dire que la durée de vie du jeu d’Isaac Childres est tout simplement immense.



Et c’est peut-être un reproche qu’on peut lui faire puisque tous les joueurs ne pourront pas s’adonner à Gloomhaven à cause de cela. Il faut avoir du temps devant soi, beaucoup de temps libre. Comptez 2h30 pour une partie (avec un insert pour une installation rapide). Idem pour la place occupée. Une table dédiée est presque obligatoire pour installer la carte de campagne, les donjons, les decks de cartes et les piles de jetons en tout genre. On peut économiser un peu d’espace en laissant la très bonne application Gloomhaven Helper gérer les decks ennemis.



Initialement sorti uniquement en anglais, Gloomhaven est disponible en français depuis son édition en France par Asmodée. Le géant a repris le travail de qualité d’Havrenuit, un groupe de traducteurs qui s’était attelé à la traduction du jeu il y a quelques années. Pour ceux que cela intéresse, le fruit de leur labeur est à télécharger gratuitement sur leur Google Drive.



A noter qu’ils pourraient rapidement remettre le couvert puisque la campagne Kickstarter de la suite de Gloomhaven a été couronnée de succès avec près de 13 millions de dollars levés. Frosthaven devrait être livré aux backers et aux boutiques en mars 2021 et en anglais dans un premier temps.

Horreur à Arkham – Le Jeu De Cartes

Joueurs : 1 à 2 (jusqu’à 4 avec une seconde boîte de base)

1 à 2 (jusqu’à 4 avec une seconde boîte de base) Mode de jeu : Coopératif

Coopératif Thème : Horreur

Horreur Type de jeu : Enquête

Enquête Complexité : Moyenne

Moyenne Durée : 60 à 120 minutes

60 à 120 minutes Extensions : 6 campagnes (L’Héritage de Dunwich / La Route de Carcosa / La Civilisation Oubliée / Le Cercle Brisé / Les Dévoreurs de Rêves / La Conspiration d’Innsmouth) / 4 campagnes remaniées / 8 scénarios indépendants

Dans la ville assoupie d’Arkham, Massachusetts, un petit groupe d’intrépides investigateurs mène l’enquête afin de découvrir la véritable nature d’une terrible menace qui met en danger toute l’humanité. Ce faisant, ils doivent prendre garde au royaume des arcanes qui recèle bien des horreurs.



Cette version d’Horreur à Arkham se présente sous la forme d’un jeu de cartes évolutif. À partir de la boîte de base, les joueurs vont pouvoir acquérir des packs de cartes supplémentaires afin d’améliorer leurs decks ou vivre de nouvelles aventures.



Horreur à Arkham JCE place le ou les joueurs dans la peau d’enquêteurs dont la mission est d’élucider des conspirations et des mystères ésotériques dans l’univers de H.P. Lovecraft. Des missions qu’ils devront mener en cherchant chacun à vaincre leurs démons.



Au cours du jeu, les enquêteurs doivent explorer des lieux menaçants afin d’y trouver des indices qui leur permettront de faire progresser l’histoire. Sur leur chemin, ils devront éviter ou terrasser les terribles forces du Mythe et résister à la folie.

Night of the Living Dead : A Zombicide Game

Joueurs : 1 à 6

Mode de jeu : Coopératif

Thème : Zombicide

Type de jeu : affrontement, survie, Ameritrash

Complexité : Moyen

Durée : de 1 à 2 heures

Bienvenue parmi les morts-vivants… et si vous ne voulez pas vous aussi devenir un zombie, il va falloir apprendre à survivre ! Night of the Living Dead : À Zombicide Game est un jeu indépendant né d’un Kickstater réussi en 2019. Le jeu est basé sur la franchise Zombicide de 2013, et le célèbre film de George A. Romero de 1968.

Dans la boîte vous trouverez de belles figurines et une série de tuiles qui représentent la maison du film et les extérieurs avec les champs de maïs. Pour jouer vous aurez les cartes de personnages et de matériel, les 6 dés, les tokens, la voiture…

Le jeu propose de revivre dix scènes mythiques du film dans lesquelles vous allez devoir rester en vie tous ensemble, chacun entrera dans la peau d’un héros du film de Romero. À vous de réécrire le scénario, ou pas… Vous commencez dans la maison et devez affronter le siège des morts-vivants et organiser la survie du groupe. Vous devrez alterner entre deux modes de jeu pendant la partie : Romero avec l’ambiance du film en mode survie, ou Zombicide pour dégommer tous les morts vivants.

Le livret de base dispose de 10 scénarios et un scénario bonus est disponible sur le site de l’éditeur américain.

Les objectifs de chaque partie sont fixés avant de jouer par le scénario choisi. Vous choisissez la scène du film que vous voulez rejouer, puis disposez les tuiles et les personnages comme indiqué. Chaque joueur prend un tableau de bord pour ses personnages. Des pointeurs sur ce tableau de bord vont suivre les blessures et les compétences et la réserve. Le premier joueur commence.

Deux phases se succèdent, les actions des joueurs et les actions des morts-vivants. Les personnages peuvent au départ réaliser 3 actions par tour et les morts vivants présents dans les pièces augmentent le nombre d’actions à faire. Quand c’est leur tour, les morts vivants peuvent effectuer une seule action. En présence de personnages, ils attaquent tout de suite, sinon ils cassent ou se déplacent pour aller vers les humains le plus vite possible. Au fur et à mesure du jeu les morts vivants sont de plus en plus nombreux. Pour gagner, il faut réussir les objectifs fixés par chaque scène.

Le Seigneur des Anneaux – Le Jeu De Cartes

Joueurs : 1 à 2(jusqu’à 4 avec une seconde boîte de base)

1 à 2(jusqu’à 4 avec une seconde boîte de base) Mode de jeu : Coopératif

Coopératif Thème : Médiéval-fantastique

Médiéval-fantastique Type de jeu : Aventure

Aventure Complexité : Moyenne

Moyenne Durée : 60 minutes

60 minutes Extensions : 8 cycles (Ombres de la Forêt Noire / Royaume de Cavenain / Face à l’Ombre / Le Créateur d’Anneaux / Le Réveil d’Angmar / Chasse-Rêve / Les Haradrim / Ered Mithrin) + extensions additionnelles

Un mal ancien s’agite dans les terres sombres du Mordor. Les peuples de la Terre du Milieu parlent d’une terrible malédiction qui vient de l’Est. Le Seigneur des Ténèbres Sauron y rassemble ses forces en attendant de pouvoir atteindre la puissance qui lui permettra de plonger le monde dans les ténèbres éternelles. Le dernier espoir est placé dans un petit groupe de héros qui devront mettre leurs talents en commun afin d’endiguer la montée du mal.



Le Seigneur des Anneaux JCE est un jeu de cartes évolutif. La boîte de base permet de jouer trois scénarii. Six cycles suivent en extensions. Ils se composent chacun d’une boîte Deluxe accompagnée de plusieurs paquets de cartes aventures. Tous ces éléments apportent de nouveaux héros, quêtes, monstres, environnements, équipements, etc. Au total, ce sont plus de 1000 cartes qui peuvent être réunies pour construire une aventure sans nul autre pareil, les joueurs pouvant combiner les cartes de différents paquets pour parfaire leurs decks de héros. À ce jour, celui qu’on appelle SDA JCE fait partie des jeux de cartes évolutifs les plus fournis, avec Pathinder, notamment.

Le Trône de Fer – Le Jeu de Plateau (Seconde Édition)

Joueurs : 3 à 6

3 à 6 Mode de jeu : Versus

Versus Thème : Médiéval-fantastique

Médiéval-fantastique Type de jeu : Stratégie

Stratégie Complexité : Plutôt difficile

Plutôt difficile Durée : 120 à 240 minutes

120 à 240 minutes Extensions : Une danse avec les dragons / Un festin pour les corbeaux

Le Roi Robert Baratheon est mort et les terres de Westeros se préparent à une guerre de succession. Les joueurs prennent le contrôle de l’une des six grandes familles de l’univers de Georges R.R. Martin afin de mener une lutte sans merci à leurs adversaires et s’emparer du Trône de Fer. Influence, bluff, diplomatie et conquête de territoire sont les fondements de ce jeu qui utilise une mécanique de programmation. À chaque tour de jeu, les belligérants doivent donner leurs ordres en secret. Toutes les actions sont ensuite révélées et résolues au grand jour.



Les joueurs parviendront à leurs fins en recrutant des armées, en formant des alliances et en contrôlant le plus de forteresses et de châteaux possible afin de pouvoir se dresser sur le trône. Une telle épopée à un coût, celui du temps. Comptez entre 2 et 4 heures de jeu pour une partie, règles assimilées.

7 Wonders – Nouvelle Édition

7 Wonders – Nouvelle Édition

Joueurs : 3 à 7

3 à 7 Mode de jeu : Draft, dynamique

Draft, dynamique Thème : Développement de civilisations

Développement de civilisations Type de jeu : Stratégique, affrontement

Stratégique, affrontement Complexité : Moyen

Moyen Durée : 30 à 60 minutes

Pour ses 10 ans, le jeu mythique 7 Wonders s’offre un lifting. Une nouvelle édition 2020 vient de sortir avec de nombreux changements qui modernisent le jeu vendu à plus d’un million d’exemplaires ! Le but du jeu est toujours le même : développer sa cité et la faire prospérer afin qu’elle soit la plus influente à la fin.

Les changements de 7 wonders 2020

Si le principe du jeu est (heureusement) le même, le matériel a changé et quelques éléments de jeu également. Les tuiles des 7 merveilles (les cités) sont beaucoup plus grandes, ce qui n’est pas plus mal, elles sont plus lisibles et leur verso a changé. Dans l’édition originale les tuiles Cités avaient une face A et une face B plus difficile. Dans l’édition 2020 la face B s’est transformée et affiche maintenant la même cité de nuit, pour un niveau toujours un peu plus difficile. Les indications de ressources affichées sur les tuiles cités ont parfois également changé.

Les cartes aussi ont changé, elles sont désormais en effet or, or rose ou argent au dos. D’ailleurs la boite du jeu aussi a quelques reflets brillants en plus d’avoir subi un léger relooking.

Autre amélioration importante : les règles du jeu ! Elles sont passées de 12 à 8 pages, avec une organisation et une rédaction plus lisible et accessibles à tous.

Un QR code renvoie dès l’ouverture de la boite aux explications et à une vidéo d’explication pour apprendre le jeu en 10 minutes.

Pour commencer chaque joueur tire au sort une cité. Puis le jeu se déroule en 3 phases : Age I Age II et Age III. Chaque joueur reçoit alors son trésor en pièces d’or. Les cartes sont distribuées en fonction du nombre de joueurs. Il faudra à chaque âge acquérir un maximum de points d’influence grâce aux cartes ressources et aux objectifs fixés par chaque cité pour construire sa merveille. Construire cette merveille n’est pas obligatoire pour gagner, vous pouvez gagner aux points d’influence des cartes de bâtiments civils, scientifiques, commerciaux ou militaires.

Les joueurs jouent en même temps. Chaque joueur choisi une carte puis donne le reste à son voisin. C’est le principe du Draft, choisir une carte dans un booster et passer le reste à votre voisin. Cela implique de bien suivre l’état d’avancement du voisin pour éviter de lui donner LA carte qui va l’aider, tout en avançant en même temps… cela peut générer quelques choix cornéliens… ! Les joueurs jouent alors tous leur carte en même temps et applique ses actions. Après 6 tours, la 7e carte est obligatoirement défaussée, on passe aux combats militaires puis on commence l’âge suivant. À la fin du III âge, c’est le moment de compter tous les points et de voir qui remporte la partie.

Récompensé par 30 prix internationaux, 7 Wonders compte aujourd’hui 7 extensions, une version en duo et deux applications assez réussies et pratiques pour apprendre.