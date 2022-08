Le mois d’août, les vacances, enfin ! Et là, cauchemar ! Pas de wifi pour suivre vos émissions YouTube préférées et suivre les conseils de vos influenceurs favoris ! Qu’à cela ne tienne, voici la solution et même plusieurs solutions pour vous !

Les meilleurs logiciels pour télécharger et convertir les vidéos YouTube en MP3

Pendant vos déplacements ou dans les lieux hors connexion Internet, vous avez la possibilité de continuer à profiter de vos contenus Youtube, tout simplement en les téléchargeant. Cela prend évidemment de l’espace de stockage sur votre appareil mobile, mais au moins, vous pouvez les écouter ou les visionner.

S’il s’agit de musique, vous pouvez passer par YouTube Music qui permet de télécharger des titres (avec abonnement payant) mais si vous souhaitez écouter un documentaire vidéo, vous n’avez pas le choix, il vous faut utiliser un logiciel ou un service en ligne de téléchargement, d’extraction de l’audio et de conversion au format MP3. Et cette pratique est tolérée dans la mesure où elle est réservée à un usage personnel.

Voici donc une sélection des meilleurs outils pour télécharger et convertir les vidéos YouTube en MP3.

YouTube Song Downloader

YouTube Song Downloader est un moteur de recherche et un outil de téléchargement pour les vidéos YouTube, qui vous permet d’extraire l’audio directement du fichier et de le convertir au format MP3. Le programme est disponible à la fois pour Windows et Mac OS X, et comprend une variété de fonctionnalités pour rendre le téléchargement et la conversion des vidéos YouTube aussi facile que possible.

YouTube Song Downloader © Abelssoft

Tout d’abord, YouTube Song Downloader prend en charge le téléchargement par lots, de sorte que vous pouvez mettre en file d’attente plusieurs vidéos et laisser le programme faire son travail. Ensuite, le moteur de recherche intégré vous permet de trouver rapidement les vidéos que vous recherchez. Et enfin, le programme peut convertir automatiquement les vidéos téléchargées au format MP3, afin que vous puissiez les écouter sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Télécharger YouTube Song Downloader

4k Video Downloader

4k Video Downloader est un logiciel multiplateforme qui permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers multimédia à partir de plateformes de streaming en ligne telles que YouTube, Facebook et Vimeo. Plus important encore, le logiciel prend également en charge l’extraction et la conversion de fichiers audio au format MP3.

4K Video Downloader © OpenMedia LLC

Le logiciel est disponible pour les systèmes d’exploitation Windows, Mac et Linux. Il est facile à utiliser et offre une variété de fonctionnalités qui en font un outil précieux pour le téléchargement de fichiers multimédias : téléchargement des vidéos en haute définition (HD) ou en résolution 4K, gestion des sous-titres intégrés, lecteur vidéo intégré, etc.

Télécharger 4K Video Downloader

Freemake Video Downloader

Avec Freemake Video Downloader, vous pouvez télécharger des vidéos à partir de sites populaires comme YouTube, Facebook et Vimeo à grande vitesse. Tout ce dont vous avez besoin est l’URL de la vidéo que vous voulez télécharger. Sélectionnez ensuite le format de conversion parmi une variété de formats proposés, y compris MP4, FLV, 3GP, et MP3 pour extraire l’audio de la vidéo.

Freemake Video Downloader © Digital Wave LTD

Vous pouvez également personnaliser la qualité de la vidéo ou de l’audio avant de la télécharger. L’interface est moderne, simple et accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau en informatique.

Télécharger Freemake Video Downloader

TubeMate YouTube Downloader

TubeMate YouTube Downloader fonctionne comme Freemake Video Downloader, il suffit de copier l’URL de la vidéo, puis de la coller dans le champ prévu à cet effet, dans l’interface du logiciel. Il vous faudra ensuite sélectionner le format (MP3 pour extraire l’audio), et la qualité du fichier de destination.

TubeMate YouTube Downloader © TubeMate

Notez par contre que TubeMate YouTube Downloader est disponible en démonstration pour une durée limitée, il ne s’agit pas d’un logiciel gratuit. On apprécie l’interface moderne et épurée, ainsi que la possibilité d’effectuer le téléchargement et les conversions de plusieurs fichiers simultanément.

Télécharger TubeMate YouTube Downloader

Free YouTube Download

Free YouTube Download fonctionne de la même manière que ses concurrents. Copiez et collez l’URL, choisissez le format MP3 et validez le processus. Ce qui différencie Free YouTube Download des autres, c’est sa totale gratuité et sa capacité à fusionner plusieurs fichiers en un seul.

Free YouTube Download © DVDVideoSoft

Pratique lorsqu’il s’agit d’une série ou d’un documentaire en plusieurs épisodes. Il prend également en charge les formats HD 8K et permet de télécharger toutes les vidéos d’une chaîne ou d’une playlist.

Télécharger Free YouTube Download

VSO Downloader

VSO Downloader est un téléchargeur vidéo puissant et facile à utiliser, capable de détecter et de télécharger automatiquement des vidéos sur le Web. Il est ultra rapide, avec un convertisseur audio et vidéo intégré, et prend en charge les fichiers en HD.

VSO Downloader © VSO Software

En outre, il ne télécharge pas les publicités, même en cours de vidéo, renomme automatiquement les fichiers via un système de détection du nom d’origine, et supporte les principaux serveurs VPN et proxy. Enfin, VSO Downloader est constamment mis à jour pour prendre en charge les derniers sites et formats vidéo.

Télécharger VSO Downloader

noTube

NoTube est un service en ligne gratuit, rapide et facile à utiliser qui vous permet de télécharger et de convertir les vidéos disponibles sur les sites de streaming et les réseaux sociaux. Avec NoTube, il n’est pas nécessaire de télécharger un logiciel ni de souscrire un compte – il suffit de fermer les onglets publicitaires qui apparaissent lorsque vous commencez le processus de téléchargement.

noTube © noTube

L’interface claire et intuitive est disponible en français, ce qui facilite l’utilisation du service par tous. D’ailleurs, si vous possédez un iPhone et que vous cherchez comment télécharger une musique MP3 Youtube sur votre iPhone, suivez le guide !