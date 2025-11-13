Les premiers PC Android se profilent grâce à Qualcomm

Android, longtemps confiné aux smartphones et tablettes, s’apprête peut-être à faire son entrée triomphale dans le monde des PC.

Android débarque sur PC

Alors que Google travaille à fusionner son célèbre système mobile avec Chrome OS pour en faire un véritable système d’exploitation d’ordinateur, Qualcomm serait déjà en train d’adapter ses processeurs pour cette nouvelle ère. L’entreprise américaine, pilier des puces mobiles, aurait commencé à développer une compatibilité entre Android et ses puissants processeurs Snapdragon X, initialement conçus pour les ordinateurs portables.

Selon plusieurs sources issues du milieu technologique, cette prise en charge permettrait à Android de fonctionner de manière fluide sur des PC dotés de processeurs de dernière génération, capables de rivaliser avec les meilleurs modèles Windows et macOS. Si la rumeur se confirme, elle pourrait marquer un tournant dans la stratégie de Google, qui cherche depuis plusieurs années à unifier ses environnements d’utilisation.

Qualcomm, moteur de la nouvelle génération de PC Android

D’après les premières informations, Qualcomm travaillerait actuellement sur une compatibilité avec Android 16, la prochaine version majeure du système d’exploitation. Des indices repérés sur le réseau X (anciennement Twitter) par le leaker Jukanlosreve suggèrent que les processeurs Snapdragon X Elite et X Plus testeraient déjà cette prise en charge. Rien d’officiel pour l’instant, mais la cohérence technologique entre Android et l’architecture Arm de ces puces renforce la crédibilité du projet.

Ces processeurs Snapdragon X ont déjà fait leurs preuves sur les ordinateurs équipés de Windows. Grâce à leur architecture Arm et à la technologie Oryon, ils pourraient être encore plus puissants, tout en maintenant une consommation énergétique minimale et des performances optimisées pour l’IA. Cela pourrait en faire des candidats idéaux pour propulser les premiers ordinateurs sous Android.

Android se prépare à concurrencer Windows et macOS

L’éventuelle arrivée de PC fonctionnant sous Android pourrait transformer en profondeur le marché mondial, en offrant une alternative solide aux écosystèmes dominés par Microsoft et Apple.

Les futurs PC sous Android pourraient ainsi se montrer plus flexibles grâce à leur système ouvert et encore plus performants grâce à un matériel haut de gamme. En outre, grâce à la compatibilité naturelle avec les applications mobiles et aux optimisations IA intégrées dans les puces Snapdragon X, ces ordinateurs pourraient séduire autant les professionnels que les utilisateurs nomades.

Pour l’heure, ni Google ni Qualcomm n’ont confirmé officiellement la date de lancement de cette nouvelle génération de machines. Mais si ces projets aboutissent, l’équilibre entre les grandes plateformes informatiques pourrait bien être bouleversé.

Source : 9to5Google