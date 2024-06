L’explosion de batteries au lithium dans une usine fait 22 morts en Corée du Sud

© Envato

Il arrive malheureusement assez souvent que des batteries au lithium-ion explosent, causant parfois de graves dommages matériels et physiques, voire des morts dans le pire des cas. En Inde, un homme se retrouvait grièvement blessé après l’explosion subite de son OPPO A53 il y a quelques années.

Le drame qui vient de se produire en Corée du Sud est d’une tout autre mesure. Ce lundi, l’explosion de plusieurs batteries au lithium dans une usine a créé un gigantesque incendie, causant la mort de 22 personnes.

L’explosion de batteries au lithium fait 22 morts dans une usine en Corée du Sud

Lundi matin, vers 10h30, plusieurs batteries au lithium ont explosé dans l’usine sud-coréenne Aricell, spécialisée dans leur fabrication. Le bâtiment situé à Hwaseong, au sud de Séoul et contentant plus de 35 000 batteries, s’est rapidement embrasé par la suite, ne laissant pas le temps aux travailleurs de s’enfuir.

L’incendie a démarré dans le bâtiment 3 où une centaine d’employés inspectaient et emballaient les objets. Kim Jin-young, le responsable local des pompiers intervenus sur place, déclare que 18 travailleurs chinois, un laotien, deux sud-coréens et un employé non identifié ont perdu la vie dans le drame. « La plupart des corps sont gravement brûlés et il faudra du temps pour les identifier » déclare-t-il à l’AFP.

#BREAKING – South Korea: Fire engulfs lithium battery plant in #Hwaseong, south of Seoul, killed 21 people – Yonhap pic.twitter.com/QYAyMNUjbz — Asgard Intel • WW3.INFO (@AsgardIntel) June 24, 2024

Les pompiers n’ont pas pu entrer tout de suite dans l’usine par crainte d’autres déflagrations. Pour l’heure, la cause de l’explosion des batteries au lithium n’a pas été identifiée. Malheureusement, ce type d’accidents n’est pas si rare étant donné que les batteries au lithium, utilisées dans les voitures électriques ou encore les téléphones portables, contiennent des matériaux extrêmement inflammables.

À lire > 100 tonnes de batteries au lithium explosent aux États-Unis

« Les électrolytes liquides, qui sont couramment utilisés dans les batteries lithium, contiennent des solvants organiques volatils et inflammables. En cas de fuite ou de rupture de la batterie, ces solvants peuvent s’enflammer au contact de l’air, provoquant des incendies difficiles à éteindre et qui peuvent être particulièrement dangereux », explique Smartrium, spécialiste de la protection contre les incendies.

Les autorités locales demandant aux habitants de Hwaseong ne pas sortir de chez eux en raison des fumées toxiques dégagées par le gigantesque incendie.