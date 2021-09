LG développe un écran pliant aussi résistant qu’un verre trempé et sans pli (ou presque)

Alors que LG a décidé d’arrêter de produire des smartphones, l’entreprise ne renonce pas pour autant à garder un pied dans le domaine, mais plutôt comme fournisseur que constructeur. La filiale LG Chem de son côté présente le fruit de ses recherches : un revêtement pour écran pliant, plus fin, ne marquant pas ou très peu le tant redouté pli et aussi résistant qu’un verre trempé. De plus, au toucher, le revêtement devrait ressembler à ce que l’on trouve sur les smartphones classiques.

Si les ingénieurs maîtrisent l’écran pliant, comme le Samsung Galaxy Fold 3, le protéger ressemble à un parcours du combattant. Le fabricant coréen livre ses téléphones pliants avec un film de protection en polyimide (PI) qui, malgré sa longévité, marque très rapidement un pli après quelques utilisations.

Un revêtement plus fin et plus résistant

Les équipes de LG Chem affirment avoir trouvé un nouveau type de matériau pour son produit baptisé « Real Folding Windows » que l’on pourrait traduire par « véritable verre pliant ». Ce revêtement d’une douzaine de microns d’épaisseur au total (moins épais qu’un cheveu) est actuellement fixé sur une fine couche PET. À noter qu’à terme, LG espère pouvoir se passer de cette couche de polytéréphtalate d’éthylène.

Le matériau développé offre ainsi une meilleure résistance thermique et mécanique par rapport au plastique. Sa finesse lui confère également une souplesse accrue évitant au maximum les plis. S’il est possible qu’un pli apparaisse à l’usure, celui-ci devrait être beaucoup moins visible que ce qui est proposé par les smartphones existants.

Le constructeur affirme également que le revêtement sera durable avec plus de 200 000 pliages sans dégradations significatives.

Production et applications

LG Chem estime qu’il faudra attendre 2022 pour avoir les capacités de produire ce matériau de manière industrielle. La marque table donc sur une commercialisation de masse pour 2023. Détail important, l’équipe a annoncé que la fabrication du Real Folding Windows est plus économique que les solutions utilisées actuellement. Un bon point étant donné que le coût des smartphones pliants est relativement élevé.

À terme, avec un matériau plus souple, plus résistant et moins cher à produire, d’autres appareils pourraient en profiter. On peut imaginer des tablettes, des bracelets ou encore des ordinateurs portables constitués d’un seul écran comme le Galaxy Book Fold de Samsung.

