Galaxy Z Flip 6 : du verre plus épais sur l’écran pour rendre la pliure moins visible ?

A quelques semaines de la présentation du Galaxy Z Flip 6, les informations sur ses caractéristiques continent de fuiter. Le smartphone devrait être affublé d’un verre ultra fin plus épais qui permettra de rendre la pliure plus discrète. Une amélioration plus que bienvenue

Après avoir présenté ses Galaxy S24 en début d’année, Samsung nous a donné rendez-vous en juillet pour lancer sa nouvelle gamme de pliables. Plusieurs informations ont déjà fuité sur le Galaxy Z Flip 6 qui devrait notamment offrir des performances similaires à celles du S24. Mais c’est surtout dans sa conception que nous attendons du neuf. Les utilisateurs espèrent notamment que la pliure sera moins visible sur le futur smartphone.

Bonne nouvelle, Samsung aurait écouté les doléances. TheElec nous informe que le constructeur a choisi d’utiliser un verre ultra fin (UTG) plus épais pour l’écran du téléphone pliable. Celui-ci aurait une épaisseur de 50 microns alors que l’écran du Galaxy Z Flip 5 (en test ici) disposait d’une épaisseur de 30 microns. Résultat des courses, la pliure devrait être moins visible ce qui devrait améliorer sensiblement l’expérience de visionnage.

Galaxy Z Flip 6 : vers une pliure plus discrète

Cette épaisseur accrue permettrait en outre de rendre l’écran plus résistant aux rayures et donc plus durable. Il faut toutefois rester prudent malgré le sérieux de la source et attendre l’officialisation ainsi que les premiers tests pour en avoir véritablement le cœur net. Une pliure plus discrète serait en tout cas un véritable atout pour Samsung qui doit désormais batailler avec plusieurs concurrents sur le marché des smartphones pliables.

Le constructeur sud-coréen organisera une conférence Galaxy Unpacked qui se tiendra cet été le 10 juillet à Paris. La marque présentera à cette occasion le Z Flip 6 mais aussi le Z Fold 6 qui prendront la suite du Z Flip 5 et du Z Fold 5. D’après des documents de certification, les deux smartphones disposeraient malheureusement d’une charge rapide décevante limitée à 25 W, soit la même puissance que les itérations actuelles.

