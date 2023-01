Lidl : foncez sur ces nouveaux objets de santé connectée à moins de 30 €

Lidl vient de mettre en vente une panoplie de nouveaux objets connectés dédiés à la santé. On retrouve ainsi un pèse-personne, un thermomètre, un tracker d’activité, un tensiomètre de bras ou un oxymètre de pouls, tous à moins de 30 €.

Les nouveaux objets connectés de Silvercrest © Lidl

Si Lidl est bien connu des consommateurs pour son robot-cuiseur multifonction Monsieur Cuisine Smart, l’enseigne vient tout juste de proposer une toute nouvelle gamme d’objets de santé connectée, disponible à partir du 5 janvier dans tous les magasins. Tous sont accessibles à moindre coût, sous la barre des 30 €. Cela va du thermomètre au bracelet à l’oxymètre de pouls. On récapitule.

Lidl : une panoplie d’objets connectée dédiés à la santée à petit prix

L’enseigne de distribution allemande propose donc différents nouveaux objets dédiés à la santé, la plupart étant des appareils connectés (via Bluetooth). Le premier est un pèse-personne impédancemètre connecté Santias, proposé à 21,99 €, qui se connecte au smartphone sur l’app HealthForYou. Elle est en mesure d’afficher le poids, la masse graisseuse, l’IMC, la masse musculaire, osseuse et capable de sauvegarder 8 profils utilisateurs.

Le deuxième est un thermomètre multifonction proposé à 17,99 €. Il prend la température dans l’oreille, sur le corps ou dans différents liquides. Il fonctionne, lui aussi, avec l’application HealthForYou de Silvercrest. Une LED s’éclaire si la fièvre est élevée.

À lire : Withings dévoile U-Scan, pour analyser votre urine à la maison

L’enseigne propose aussi un tracker d’activité à 26,99 €, équipé d’un petit écran TFT de 0,96″, en 160 x 80 pixels. Il affiche les notifications, l’heure, le nombre de pas, la mesure du pouls. Il capture aussi le suivi de l’activité et la qualité du sommeil. On retrouve d’autres objets connectés dédiés à la santé, à l’instar d’un tensiomètre de bras à 29,99 € et un oxymètre de pouls à 24,99 €.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce nouveau catalogue sur la page dédiée de Lidl. L’application HealthForYou est téléchargeable sur App Store et Google Play Store.