L’impact du téléphone sur notre cerveau et comment y remédier

© Envato

Se déconnecter pour mieux se reconnecter à soi

Se déconnecter de son téléphone portable, même un peu, peut faire un bien fou. Moins de stress, moins de solitude, plus de temps pour soi : les avantages sont nombreux, comme l’explique Thibaud Dumas, docteur en neurosciences, qui étudie les liens entre notre cerveau et les nouvelles technologies.

Pourquoi le smartphone est-il si présent dans nos vies ?

Tout simplement parce que les applications que nous utilisons sont pensées pour cela, explique Dr. Dumas. Elles sont conçues pour attirer notre regard, retenir notre attention, et nous faire interagir en continu. C’est particulièrement vrai pour les réseaux sociaux et les jeux mobiles, qui nous incitent sans cesse à publier, commenter, liker… Résister à cette mécanique n’est pas facile, car elle exploite des ressorts psychologiques très puissants, comme le besoin de reconnaissance et la peur de manquer quelque chose.

Il rajoute “L’usage du téléphone en lui-même n’est pas forcément un problème. Regarder un documentaire, lire un article ou un livre numérique, par exemple, peut être enrichissant. Mais passer des heures à faire défiler des vidéos ou des photos sur les réseaux sociaux peut avoir des effets négatifs sur notre bien-être. En nous exposant constamment à des images retouchées de vies idéales, nous finissons par comparer, même inconsciemment, notre quotidien à des standards irréalistes. À la longue, cela peut fragiliser l’estime de soi et entretenir un mal-être diffus”.

Un autre effet moins visible, mais tout aussi préoccupant, concerne notre concentration, précise-t-il. À force d’être sollicités par des contenus courts et très stimulants, notre cerveau perd l’habitude de se poser, de réfléchir longuement et de lire sans interruption. Il devient plus difficile de rester attentif à une tâche, même simple.

Alors, pourquoi ne pas faire une pause numérique ?

Dr. Dumas affirme : En coupant de temps en temps, on permet à notre esprit de souffler. Cela peut réduire l’anxiété, nous rendre plus disponibles pour ceux qui nous entourent et nous reconnecter au présent. En effet, le plus grand bénéfice de cette déconnexion, c’est peut-être le temps que l’on retrouve : du temps à passer avec nos proches, à se concentrer sur un projet ou simplement à ne rien faire sans culpabilité. Parce qu’au fond, se libérer un peu de son téléphone, c’est surtout se reconnecter à soi-même.

Source : Notre Temps