Zelda Breath of the Wild : Link s’envole dans l’espace avec ce bug utilisé 70 000 fois

On pensait que les joueurs de Zelda Breath of the Wild avaient fait le tour du jeu et pourtant… L’un d’eux a envoyé Link dans l’espace en utilisant un bug 70 000 fois !

Un exploit impressionnant – Crédit : Nintendo

Des années après sa sortie, Zelda Breath of the Wild n’a pas livré tous ses secrets. On le sait, en utilisant les nombreuses mécaniques offertes par le titre de Nintendo, Link s’envole haut. Très haut. Mais saviez-vous que dans BOTW, l’espace existe bel et bien ? Un joueur très doué appelé ThornyFox le prouve en vidéo. Grâce à une méthodologie minutieuse, cet utilisateur de Reddit montre Link en train de s’envoler au-dessus de l’atmosphère. La preuve que Nintendo inclut une sorte d’espace extérieur pour son titre. Ce dernier a utilisé un bug de corruption de l’inventaire pour décoller !

Un bug utilisé pas moins de… 70 000 fois !

La passion pour Zelda Breath of the Wild ne cesse pas. Après son univers recréé dans Minecraft et un set LEGO à venir, une vidéo sympathique pointe le bout de son nez. Pour réussir, ThornyFox s’est fait exploser à l’aide de flèches-bombes. Il a fallu 70 000 utilisation du bug sur Link pour le voir s’envoler au-dessus des étoiles et être dans l’espace. Cette vidéo confirme que Nintendo pense à ajouter un espace extérieur dans ses jeux. Même si dans les faits, personne ne doit monter si haut. C’est mal connaître les fans de la firme nippone. Ces derniers adorent bidouiller les titres développés par le géant, parfois pendant plusieurs années.

La vidéo de ThornyFox cumule déjà 97% de réactions positives.

Une suite toujours très attendue par les joueurs

Zelda Breath of the Wild reste l’un des plus gros succès de Nintendo avec 27 millions d’exemplaires vendus l’an dernier. Le jeu disponible sur Wii U et Nintendo Switch prépare une suite uniquement prévue sur la seconde console citée.

Zelda Breath of the Wild 2 n’offre que peu d’informations à son propos. La firme nippone sait que les joueurs attendent énormément cet épisode qu’on espère à la hauteur du premier.

Source : Reddit