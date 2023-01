LineageOS 20 basé sur Android 13 est officiellement lancé

LineageOS 20 est désormais disponible © Lineage

Sur un smartphone Android, vous n’êtes pas obligés de vous cantonner à la surcouche installée par défaut sur votre appareil. L’écosystème est ouvert aussi bien pour les applications venant de plateformes tierces que pour les systèmes d’exploitation alternatifs. Lineage vient notamment de déployer sa nouvelle version basée sur Android 13 : LineageOS 20.

Opter pour un système tiers comme LineageOS offre plusieurs avantages. Outre le fait de bénéficier d’une autre interface que celle installée par défaut, les utilisateurs peuvent obtenir des mises à jour sur leur smartphone délaissé par le fabricant. Concrètement, les appareils périmés aux yeux du constructeur pourront bénéficier d’une mouture non-officielle d’Android 13, ce qui n’est pas négligeable.

LineageOS 20 : quels sont les smartphones compatibles ?

Pour le moment, les smartphones Pixel propulsés par la puce Tensor ne sont pas pris en charge. Voici la liste complète des modèles compatibles avec LineageOS 20. Nombre de smartphones vieillissants OnePlus et Motorola sont notamment de la partie.

ASUS Zenfone 5Z (ZS620KL)

Fairphone 4

F(x)tec Pro¹

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 4a

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 5a

Google Pixel 5

Lenovo Z5 Pro GT

Lenovo Z6 Pro

Motorola edge 20

Motorola edge 30

Motorola edge

Motorola edge s / moto g100

Motorola moto g 5G / one 5G ace

Motorola moto g 5G plus / one 5G

Motorola moto g6 plus

Motorola moto g7 play

Motorola moto g7 plus

Motorola moto g7 power

Motorola moto g7

Motorola moto x4

Motorola moto z3 play

Motorola one power

Nubia Mini 5G

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

Razer Phone 2

Samsung Galaxy Tab S5e (LTE)

Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi)

Sony Xperia 1 II

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC 9 / Mi 9 Lite

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Poco F1

Sécurité et confidentialité accrues, détails cosmétiques adaptés d’Android 13, correctifs de sécurité mis à jour, améliorations de la gestion de l’accès root… LineageOS 20 inclut son lot de fonctionnalités et d’améliorations bien senties. À noter également un bond en avant du côté de l’appareil photo grâce à l’inclusion de l’API CameraX. Celle-ci offre des options encore plus précises à l’instar du contrôle de la fréquence d’images vidéo et des paramètres EIS et OIS complets.

Source : Lineage