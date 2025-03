L’invasion des Smombies continue, en êtes-vous un ?

Vous ne connaissez pas le terme Smombie ? Mais si c’est la contraction de Smartphone et de Zombie… Ce sont les gens, de plus en plus nombreux, qui marchent dans la rue les yeux rivés sur leur smartphone…

Il faut se rendre à l’évidence, nous vivons dans une société 100 % connectée. Lorsque nous marchons dans la rue, nous croisons sans cesse des gens avec un smartphone entre les mains, les yeux rivés sur l’écran, et peut-être faisons-nous de même ?

Lorsque nous marchons dans la rue (sur le trottoir, hein, ne soyons pas psychopathe), nous sommes à la merci de tout un tas de dangers, outre la collision entre piétons ou avec des vélos par exemple, les voitures électriques peuvent aussi poser quelques problèmes (on ne les entend pas). Et puis les conducteurs sont parfois peu attentifs.

Des études ont révélé que l’usage du smartphone pour un piéton augmente le risque d’accident.

L’invasion des Smombies

En 2014-2015, un nouveau terme est venu s’ajouter au vocabulaire lié aux technologies : le Smombie. Contraction entre Zombie et Smartphone, il représente les gens qui marchent dans la rue sans jamais lever la tête de leur écran.

Un véritable phénomène de société qui a donné lieu à des aménagements urbains spécifiques dans certaines villes du monde, notamment en Chine où des signalisations spéciales ont été créées sur les trottoirs de certaines villes (notamment la ville de Chongqing).

On peut ainsi voir un panneau de signalisation qui indique que le trottoir propose deux lignes : une pour les gens utilisant leur smartphone et une pour les autres. Aux usagers d’utiliser la ligne correspondant à leurs habitudes, l’idée étant qu’ainsi les piétons non attentifs à leur entourage auront moins tendance à percuter les autres.

Outre le panneau, on peut voir le marquage au sol avec un smartphone sur la ligne idoine et un smartphone barré sur l’autre.

Pas sûr cependant que les gens concentrés sur leur écran remarquent le changement dans le marquage…

Plus de dix ans plus tard, le sujet est toujours d’actualité. En effet, d’après des études récentes, plus de 65 % des piétons utilisent leur smartphone en marchant. Pire, certains ne lèvent même pas les yeux pour traverser la rue ! Et pour ne rien arranger, ils ont aussi très souvent un casque sur les oreilles, rendant leur perception de l’environnement quasi nulle.

Interrogé par TF1, Hubert Beroche, enseignant et conférencier, indique qu’en Corée du Sud, six accidents de la route sur dix impliquent des Smombies.

“L’accidentologie de ces Smombies s’intègre à celle des nouveaux modes de déplacements en ville avec les trottinettes électriques ou encore les mono-roues et leur cohabitation difficile avec les piétons, voitures et autres deux-roues“, indique d’ailleurs le médecin Gérald Kierzek dans Le Parisien.

France télévisions a même consacré un sujet aux Smombies dans le magazine C à Vous.

Le phénomène est préoccupant. En effet, outre l’augmentation du nombre d’accidents dû à l’inattention des Smombies, leur temps de réaction est également allongé de 0,5 à 1,5 seconde en cas de danger (source GNT). Notons pour finir que le champ de vision est réduit de 60 % lorsque l’on a les yeux rivés sur son écran, empêchant de se rendre compte de ce qui se passe autour.

Des aménagements urbains adaptés aux Smombies, comme le trottoir chinois, sont en cours de déploiement à travers le monde. Ainsi, à Augsbourg, Allemagne, et à Tel Aviv, Israël, vous pouvez croiser des feux signalisation incrustés dans le sol, afin d’être vus la tête baissée. Certaines villes installent des panneaux d’avertissement ou déploient des applications pour prévenir des dangers (comme Séoul en Corée du Sud).

Mais faut-il vraiment infantiliser les Smombies ? Ne vaudrait-il pas mieux les sensibiliser aux dangers provoqués par la lecture de leur écran dans un environnement urbain ?

Et vous, êtes-vous un Smombie ?