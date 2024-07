L’iPhone 16 Pro proposerait le WiFi 7 pour des vitesses de téléchargement supersoniques

DR

Les prochains modèles d’iPhone Pro s’annoncent comme de belles mises à niveau par rapport à la gamme 15 actuelle. Leur puce A18 sera à même de pouvoir pleinement exploiter les fonctionnalités d’IA générative d’Apple Intelligence, mais ce n’est pas tout. En effet, celle-ci inclurait également un modem compatible avec le Wi-Fi 7, ouvrant la voie à des vitesses de téléchargement encore inédites sur l’iPhone 16 Pro.

Les iPhone 16 Pro sont attendus avec une puce compatibles WiFi 7

Comme le rapporte DigiTimes qui cite des sources chez les opérateurs, Apple devrait intégrer une puce Wi-Fi 7 dans les modèles iPhone 16 Pro. Cette amélioration permettra aux smartphones d’utiliser trois bandes de fréquences simultanément :

2,4 GHz

5 GHz

6 GHz

Dès lors qu’il sera connecté à un réseau compatible avec le WiFi 7, l’iPhone 16 Pro offrira alors une latence bien inférieures à ses concurrents et même qu’à ses collègues, l’iPhone 16 de base et Plus. Les vitesses descendantes pourront atteindre les 5 à 6 Go/s dans des conditions optimales. Regarder des films en streaming en 4K, télécharger des fichiers volumineux instantanément… les possibilités donnent le tournis.

Ce n’est pas la première fois que l’intégration du WiFi 7 dans l’iPhone 16 Pro est évoquée : l’analyste Jeff Pu avait également parié sur cette amélioration à venir. On peut donc s’attendre à ce que cette hypothèse se réalise.

Qui pourra exploiter le WiFi 7 sur l’iPhone 16 Pro ?

Officialisé depuis janvier 2024, le WiFi 7 offre théoriquement des vitesses jusqu’à 2,4 fois supérieures au Wi-Fi 6. Il faudra bien sûr être en possession d’une box compatible avec le standard. Pour l’instant, on recense en France seulement un boîtier compatible avec le dernier protocole WiFi : la Freebox Ultra, proposée au tarif légèrement salé de 40 euros par mois la première année, puis 50 euros par mois.

La concurrence devrait toutefois bientôt suivre. En effet, le WiFi 7 est encore tout récent. Il faut visiblement encore du temps pour que Bouygues, Orange et SFR concoctent leur réponse à Xavier Niel. On devrait s’attendre alors à une baisse sensible des prix pour obtenir le dernier standard de WiFi et en profiter dans l’iPhone 16 Pro, également attendu avec un écran impressionnant.