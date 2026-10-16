L’iPhone Duo se revend déjà à des prix exorbitants sur eBay

Apple a ouvert les précommandes de l’iPhone Duo ce vendredi. Alors que les délais de livraison sont de trois mois sur l’Apple Store, des spéculateurs en profitent déjà pour revendre le smartphone pliant à des prix très salés sur eBay.

L’iPhone Duo © Apple

Après sa keynote marquante de septembre, Apple ouvre enfin le bal des précommandes de l’iPhone Duo ce vendredi. Comme on le craignait, mettre la main sur le premier smartphone pliant d’Apple s’annonce toutefois complexe. Les délais de livraison se sont rapidement étendus sur l’Apple Store France. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il est seulement possible de se faire livrer le 25 janvier, soit dans plus de trois mois.

iPhone Duo : les prix s’envolent sur eBay

Sans surprise, les spéculateurs sont déjà sur le pont. La version 256 Go de l’iPhone Duo s’affiche notamment à 3 576,70 € sur eBay, soit 1 237 € de plus que son prix conseillé de 2 339 €. En guise d’image, le vendeur met en avant le justificatif de retrait censé prouver qu’il pourra le récupérer le 23 octobre, jour de sa sortie officielle.

© Capture d’écran Tom’s Guide

Une autre annonce propose le modèle 1 To à 4 400 dollars, bien au-delà de son prix conseillé de 2 599 dollars. Un revendeur affiche de son côté la version 2 To à 4 999 dollars (au lieu de 3 199 dollars). Ces deux annonces ont déjà trouvé preneur, comme le confirme l’encart “Vendu” :

© Capture d’écran Tom’s Guide

© Capture d’écran Tom’s Guide

Si vous lorgnez sur l’iPhone Duo, évitez de céder à la tentation et de faire le jeu des scalpers. Le smartphone pliant est déjà très onéreux. Inutile de payer davantage pour le recevoir plus tôt. Gardez aussi à l’esprit que certaines annonces sont des arnaques pures et dures. Vous risquez de ne jamais recevoir le téléphone et de perdre votre argent.

iPhone Duo : des cadences de production insuffisantes

Les délais de livraison particulièrement longs forment malheureusement un terrain propice pour la spéculation. Et la forte demande supposée n’explique pas tout. L’analyste Ming-Chi Kuo Ming-Chi Kuo avait anticipé très tôt une production limitée. Dans la foulée, Nikkei Asia révélait qu’Apple fabriquait seulement quelques centaines d’iPhone Duo par jour fin août. “Ce volume initial pourrait s’avérer insuffisant pour répondre à la demande du marché”, craignait un responsable de la chaîne d’approvisionnement cité par le média.

Ces faibles cadences de production s’expliqueraient notamment par les exigences très élevées d’Apple en matière de qualité. Le constructeur aurait imposé des tests supplémentaires pour vérifier la résistance de l’écran aux pliages répétés, sa planéité et les performances de la charnière. Si les cadences ne s’accélèrent pas, l’entreprise de Cupertino aura bien du mal à atteindre son objectif de 8 à 10 millions d’exemplaires fabriqués cette année.

En attendant, les conséquences se font déjà sentir : les délais de livraison s’allongent sur l’Apple Store, preuve que l’offre peine à suivre la demande.