Logitech G Cloud : prix, date de sortie, la Nintendo Switch dédiée au cloud gaming se dévoile

Logitech vient officiellement d’annoncer la G Cloud, une console de poche tournant sous Android compatible avec le Google Play Store, Geforce Now, Steam, Chrome, YouTube ou l’app Xbox. La console sera lancée le 17 octobre pour 349,99 dollars. Elle comprend un écran tactile HD de 7 pouces, une autonomie de batterie de plus de 12 heures, des retours haptiques, un gyroscope et des commandes configurables. Pour ceux qui précommandent la console dès aujourd’hui, la Logitech G Cloud coûte 299,99 dollars, pour une durée limitée.

Une console de jeu portable 100 % cloud gaming

Gardée secrète pendant plusieurs années, la Logitech G Cloud a été développé en partenariat avec Tencent Games. Elle prend en charge le cloud gaming à partir d’une variété d’applications, en plus de la possibilité de diffuser des jeux locaux à partir d’une console Xbox avec l’application Xbox, des jeux Steam via SteamLink ou de télécharger des applications de jeu à distance, streaming vidéo, et plus encore.

« Le cloud gaming est une nouvelle façon super excitante de jouer à des jeux. J’adore le fait que vous puissiez accéder aux bibliothèques de jeux de n’importe où », a déclaré Ujesh Desai, vice-président et directeur général de Logitech Gaming.

« Ce que nous voulions faire, c’était nous mettre au défi de créer un appareil parfaitement optimisé pour le cloud gaming. Cela signifiait des commandes précises, similaires à une manette Xbox haut de gamme, un grand écran HD, une autonomie incroyable et une conception légère pour que les joueurs puissent profiter de longues sessions de jeu, sans aucun compromis » a-t-il ajouté.

Catherine Gluckstein, vice-présidente de Xbox Cloud Gaming, a déclaré que les consoles de poche sont une prochaine étape naturelle dans l’évolution du cloud gaming. « C’est formidable de voir un leader mondial du matériel comme Logitech optimiser l’Xbox Cloud Gaming pour son nouvel appareil » a-t-elle ajouté, dans un communiqué.

La console vous permettra donc de lancer vos jeux de n’importe où, du moment où vous disposez d’une bonne connexion à Internet. Elle dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 720G (SD720G), d’un processeur octa-core jusqu’à 2,3 GHz et d’un écran d’une résolution en 1920 x 1080 FHD (en rapport 16:9) et en 60 Hz.

Source : Logitech