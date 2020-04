L’overlay de Discord Android n’est plus exclusif aux smartphones Samsung

Le Mobile Voice Overlay sur Discord n’est plus réservé aux appareils Samsung. La dernière bêta de l’application de messagerie instantanée et de VoIP propose désormais la fonctionnalité à tous les smartphones Android.

Crédit : Discord

Pour promouvoir le lancement des tablettes Galaxy Note 10 et 10+ l’année dernière, Samsung inaugurait un partenariat avec Discord. Il s’agissait de proposer une version exclusive du service sur le Galaxy Store. En plus des services de messagerie instantanée et de VoIP des autres versions mobiles, celle de la boutique Samsung proposait la fonctionnalité « Mobile Voice Overlay ». Comme son nom l’indique, elle permet de conserver une interface de contrôle du chat vocal en surimpression, au-dessus de tous les autres écrans. L’accord semble être arrivé à terme puisque la fonctionnalité est désormais disponible sur d’autres smartphones Android.

L’overlay de Discord est déjà disponible en béta sur tous les smartphones Android

La version actuelle de Discord (17.1) n’intègre pas encore cette fonctionnalité, mais XDA-Developers rapporte qu’elle est déjà accessible dans les dernières versions bêta. Apparue pour la première fois dans la v. 19.1, elle n’a été activée que dans les builds les plus récents, et seulement sur une poignée de smartphones, notamment le Google Pixel 4 et l’OPPO Find X2 Pro. Selon la dernière note qui accompagne la bêta v. 19.4, la fonctionnalité est désormais disponible sur les autres smartphones Android. Ce n’est pas précisé, mais on imagine que la fonctionnalité est soumise aux mêmes contraintes que dans sa version Galaxy Store, à savoir disposer d’un smartphone équipé d’Android Pie ou d’une version plus récente. Pour l’activer, il suffit de se rendre dans la rubrique « Voix et Vidéo » des paramètres de l’application.

Depuis le début du confinement, Discord a trouvé un nouveau public. Alors que le service s’adressait principalement aux joueurs, la plateforme accueille maintenant des classes virtuelles. Selon la firme, son affluence a doublé depuis le début de l’année. Soucieuce d’offrir une meilleure qualité de service et de profiter de ce nouvel engouement, la firme vient également de lancer une nouvelle solution de réduction du bruit de fond sur la dernière bêta de son application de bureau.

