L’univers Harry Potter au cinéma a été enterré par la Warner

Selon de récentes déclarations du PDG de la Warner, l ‘univers Harry Potter est mort au cinéma pour le moment. On pense forcément aux Animaux Fantastiques avec une sauce qui a du mal à prendre. Mais que les fans se rassurent, la major prépare des films et séries pour relancer l’intérêt autour du Wizarding World.

Harry Potter passionne les fans du monde entier. Prochainement, les joueurs découvriront Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard avec la promesse d’utiliser des sorts interdits. Mais si l’univers possède une immense popularité, ce n’est pas le cas de tous ses spin-offs. Les Animaux Fantastiques, par exemple, patine à fond.

Lors d’une conférence téléphonique des résultats du troisième trimestre de la Warner, David Zaslav, PDG de la major, a laissé entendre que l’univers Harry Potter au cinéma est… mort !

Une formulation qui laisse peu de place aux doutes

Une conférence téléphonique a récemment eu lieu pendant laquelle David Zaslav a parlé de l’avenir de Harry Potter. Le PDG de la Warner déclare que « nous n’avons pas fait de films Harry Potter depuis 15 ans », ce qui laisse entendre que la franchise touche à sa fin au cinéma. Si Les Animaux Fantastiques rapporte de l’argent, force est de constater que l’engouement est moindre que pour les films Harry Potter.

Sans oublier que David Zaslav n’inclut pas Les Animaux Fantastiques dans la marque Wizarding World. Un choix de termes qui laisse entendre que pour le moment, les fans ne pourront pas découvrir d’autres productions Harry Potter au cinéma. La suite des aventures de Norbert Dragonneau est incertaine.

Cet échec s’explique notamment par le fait que les spectateurs ne retrouvent pas forcément les personnages qu’ils apprécient malgré la présence de Dumbledore (Jude Law). Sans oublier que Les Animaux Fantastiques ne dispose pas d’intrigues suffisamment passionnantes. La réalisation de David Yates, le mouton noir de la franchise, a également été largement moquée et critiquée en ligne.

Certains fans de Harry Potter sont aussi passé à autre chose après la fin de la franchise principale qui se base sur les romans de J.K. Rowling. Beaucoup ne souhaitent pas forcément découvrir cette histoire originale, Les Animaux Fantastiques ne possède pas les solides bases d’un roman déjà populaire comme pour la série principale.

Des projets à venir dans le futur

Si pour le moment, Harry Potter semble tirer sa révérence au cinéma, des projets de films et séries sont discutées. Forcément, on imagine mal la Warner se priver d’une franchise aussi lucrative et véritable icône de la culture pop. Sans oublier les autres médias comme le jeu vidéo. Mais pour le moment, il urge de relancer l’intérêt du public pour le Wizarding World !

